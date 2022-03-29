МИД РФ предупредил коллективный Запад о тяжёлых последствиях для организаторов массированной кибероперации против России и тех, кто так или иначе к ним причастен. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«На фоне специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), демилитаризации и денацификации Украины США и их сателлиты предпринимают массированную кибероперацию против нашей страны. Фактически ежедневно мощным ударам с применением продвинутых информационно-коммуникационных технологий подвергаются госучреждения, СМИ, объекты критической инфраструктуры, системы жизнеобеспечения. С подачи киевского режима объявлен “международный призыв” антироссийски настроенных специалистов-компьютерщиков, по сути дела формирующих “наступательные киберсилы”. Счёт на вредоносные атаки против нас идёт на сотни тысяч в сутки», – сообщило министерство.

Как отметил МИД, «изощрённые киберсредства используются для похищения личных данных российских граждан». Помимо этого, в интернете распространяется лживая информация «с целью дезориентировать и деморализовать российское общество, дискредитировать действия Вооружённых сил РФ и органов госуправления, стимулировать противоправную активность в населении, затруднить работу различных отраслей экономики, посеять страх и нестабильность».

«Беспрецедентный размах этих действий и их скоординированный характер однозначно указывают на то, что помимо подготовленных США и другими натовцами украинских спецподразделений информационно- технического воздействия в ведение этой кибервойны против нас всё шире вовлекаются анонимные взломщики и провокаторы, действующие по указанию западных кураторов киевского режима. По сути, против нас ведёт войну армия кибернаёмников, перед которыми стоят конкретные боевые задачи, нередко граничащие с открытым терроризмом», – указали дипломаты.

Российские профильные структуры «эффективно противостоят этим атакам, дают им мощный отпор». «Укрепление ИКТ-безопасности в нынешних условиях становится одной из главных задач в русле надёжного обеспечения национальной безопасности страны. На международных площадках, в первую очередь в ООН, будут интенсифицированы усилия по продвижению профильных инициатив. Продолжится работа по укреплению правовой защищённости российских физических и юридических лиц от злонамеренного кибервоздействия извне», – рассказали в министерстве.

«Ни у кого не должно быть сомнений: развязанная против России киберагрессия приведёт к тяжёлым последствиям для её зачинщиков и исполнителей. Источники атак будут установлены, злоумышленники неминуемо понесут ответственность за содеянное согласно требованиям закона», – предупредил МИД РФ.

По материалам сайта МИД РФ