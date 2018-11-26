Новости Украины и Новороссии 26 ноября 2018

Министерство иностранных дел Украины выражает «категорический протест» Российской Федерации в связи с вооруженным нападением и захватом украинских военных катеров «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу», а также ранением и пленением членов их экипажей.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы МИД Украины.

«Нападение на украинские суда, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь с соблюдением положений всех действующих многосторонних и двусторонних международных договоров и правил навигации, является очередным актом вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины… Россия фактически расширила свои военные действия против Украины на море», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Киев требует от Москвы немедленно оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим и обеспечить их немедленное возвращение на украинскую территорию.

Также Киев настаивает на возвращении захваченного военного имущества — малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу».

Российские военные транспортируют трофеи, захваченные в бою, в Керчь. Поскольку корабли пострадали в результате обстрела, Украина настаивает на выплате компенсации причиненных убытков.

Всю ответственность за дальнейшее обострение ситуации в регионе Азовского и Черного морей и подрыв процесса мирного урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе несет кремлевский режим, резюмирует МИД.

Дипломаты призывают страны-союзники усилить санкции против агрессора и предоставить Украине военную помощь для защиты своей территории и суверенитета.

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