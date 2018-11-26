Новости Украины и Новороссии 26 ноября 2018
- 08:49 Россия должна вернуть захваченные украинские корабли и освободить их экипажи, — МИД Украины.
- 08:16 «Этому дикарству надо поставить точку!» — Гройсман призвал защищать Украину.
- 07:52 Вооруженные силы Украины приказано привести в полную боеготовность.
- 07:26 Совет нацбезопасности Украины проголосовал за введение военного положения (ВИДЕО).
- 06:54 Совбез ООН соберётся сегодня на экстренное совещание по ситуации в Керченском проливе.
- 06:31 Украинская армия и СБУ приведены в полную боевую готовность.
- 05:10 Азовское понимание.
- 05:00 ДНР: о долгах за ЖКХ, отключениях и реструктуризации задолженности.
- 03:25 Украинская «Цусима»: Киев потерял треть боеспособных кораблей за час — мнение.
- 02:22 Морской котёл: крики о помощи ВМСУ и «Кто не скачет, тот москаль» — радиопереговоры при абордаже (АУДИО).
- 01:49 На Украине введут военное положение.
- 00:55 МОЛНИЯ: ФСБ подтвердила захват трёх судов ВМС Украины.
- 00:27 ФСБ подтвердила задержание украинской “эскадры”.
- 00:01 Актуальные кадры с места событий в Керченском проливе.
- Вчера 23:58 «Объявляем войну»: у посольства России в Киеве собирается агрессивная толпа (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ).
- Вчера 23:35 Киселев, Бойко, Левочкин, ложь и угар.
- Вчера 23:32 Украина обращается в Совбез ООН по поводу ситуации в Керченском проливе.
- Вчера 22:42 Катера ФСБ открыли огонь по ВМСУ, спецназ пошёл на штурм, есть раненые — подробности.
- Вчера 22:39 Украина провоцирует РФ ответить на несанкционированный вход кораблей.
- Вчера 21:51 Украинскую “эскадру” взяли на абордаж.
Россия должна вернуть захваченные украинские корабли и освободить их экипажи, — МИД Украины
Министерство иностранных дел Украины выражает «категорический протест» Российской Федерации в связи с вооруженным нападением и захватом украинских военных катеров «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу», а также ранением и пленением членов их экипажей.
Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы МИД Украины.
«Нападение на украинские суда, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь с соблюдением положений всех действующих многосторонних и двусторонних международных договоров и правил навигации, является очередным актом вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины… Россия фактически расширила свои военные действия против Украины на море», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Киев требует от Москвы немедленно оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим и обеспечить их немедленное возвращение на украинскую территорию.
Также Киев настаивает на возвращении захваченного военного имущества — малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу».
Российские военные транспортируют трофеи, захваченные в бою, в Керчь. Поскольку корабли пострадали в результате обстрела, Украина настаивает на выплате компенсации причиненных убытков.
Всю ответственность за дальнейшее обострение ситуации в регионе Азовского и Черного морей и подрыв процесса мирного урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе несет кремлевский режим, резюмирует МИД.
Дипломаты призывают страны-союзники усилить санкции против агрессора и предоставить Украине военную помощь для защиты своей территории и суверенитета.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Этому дикарству надо поставить точку!» — Гройсман призвал защищать Украину
Украина должна мобилизовать все возможности государства, чтобы защитить свою территориальную целостность.
Так прокомментировал рекомендации Совета национальной безопасности и обороны ввести в Украине военное положение сроком на 60 суток из-за ситуации в Азовском море премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.
«Если нужно принимать решения, которые не ограничивают права и обязанности людей, а с другой стороны мобилизуют резервы государства, чтобы защитить границы и целостность, это надо сделать. Мы 5 лет является объектом агрессии — и скрытой, и неприкрытой. И то, что сегодня произошло — недопустимо. Считаю, что должен быть мобилизован весь цивилизованный мир, чтобы этому дикарству поставить точку. Никто не давал права не уважать закон, посягать на территориальную целостность государства», — заявил Гройсман.
Он заверил, что все, что касается экономической стабильности — будет сделано: «Все, что касается национальной экономики, роста — будем обеспечивать и дальше. Мы сохраним спокойствие и порядок. И обеспечим ресурсы, чтобы защитить государство».
Как сообщала «Русская Весна», вчера было проведено экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, по рекомендации Порошенко совет принял решение о введении военного положения. Теперь слово за Радой — на сегодняшнем внеочередном заседании украинские депутаты должны будут поддержать или отклонить это решение.
Напомним, глава СНБО Турчинов заявил, что военное положение вводится на срок до 60 суток и может быть отменено в любой момент.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Вооруженные силы Украины приказано привести в полную боеготовность
Отдан приказ привести украинские вооруженные силы в полную боевую готовность, сообщает минобороны Украины.
Распоряжение о приведении соединений и частей в боевую готовность «полная» отдал начальник генштаба – главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко на основании решения СНБО страны о введении военного положения, сообщается на сайте министерства.
Напомним, после задержания Россией кораблей ВМС Украины, которые нарушили российскую границу, Совет национальной безопасности Украины принял решение ввести военное положение, это решение должна утвердить Верховная рада.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Совет нацбезопасности Украины проголосовал за введение военного положения (ВИДЕО)
Совет национальной безопасности и обороны Украины единогласно поддержал предложение Петра Порошенко о введении военного положения сроком на 60 суток. Об этом секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил после окончания заседания Совета.
По его словам, действия Российской Федерации против кораблей Военно-морских сил Украины являются ничем иным, как вооруженной агрессией, что подпадает под пункты CD статьи 3 Резолюции 3314, Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года.
«Исходя из этого, СНБО определил необходимым введение в Украине особого правового режима для создания условий с отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, усиления угроз государственной независимости и территориальной целостности Украины. В связи с этим Президенту предложено ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток», — заявил Турчинов.
Теперь слово за Верховной Радой: депутаты должны рассмотреть предложение о введении военного положения, для этого они соберутся на внеочередное заседание в понедельник в 16:00 (по киевскому времени).
Турчинов подчеркнул, что военное положение вводится на 60 суток и может быть снято в любой момент.
«В случае нормализации ситуации военное положение может быть отменено в любое время», — сказал Турчинов.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Совбез ООН соберётся сегодня на экстренное совещание по ситуации в Керченском проливе
Совет безопасности ООН в понедельник проведет экстренное совещание по ситуации в Азовском море.
Об этом сообщила в Twitter постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, назвав причиной созыва Совбеза «российскую агрессию».
Срочное заседание запланировано на 11:00 по нью-йоркскому времени, в Киеве будет 18:00, в Москве на час больше.
Киевские власти заявляют, что Москва открыла новый фронт агрессии на Азовском море. Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел проинформировать страны «Большой семерки» и членов Совета безопасности ООН о действиях России в Керченском проливе и акватории Азовского моря.
С аналогичным призывом рассмотреть морской конфликт на Совбезе ООН выступила и Москва. В России заявляют, что украинские суда нарушили ее морскую границу.
Как сообщала «Русская Весна», в Киеве рассматривается вопрос о введении военного положения.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинская армия и СБУ приведены в полную боевую готовность
Украинские вооруженные силы приведены в состояние полной боевой готовности. Соответствующее распоряжение на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении военного положения отдал начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
В полную боевую готовность приведены и сотрудники Службы безопасности Украины. «Усилены контрразведывательные меры для недопущения провокаций российских спецслужб с целью дестабилизации ситуации внутри страны», — сообщает пресс-служба СБУ.
«По факту агрессивных действий Российской Федерации в Керченском проливе следователями Службы безопасности Украины и военной прокуратуры осуществляются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства по ст. 437 Уголовного кодекса Украины „Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны“, зарегистрированного Прокуратурой Южного региона», — сообщает ведомство.
О проведении СБУ и Генпрокуратурой Украины неотложных следственных действий из-за обострения на Азове в воскресенье вечером сообщал и генпрокурор Юрий Луценко.
Ранее во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что его ведомство переходит на усиленный режим охраны границы и обороны. И предложил Порошенко ограничить въезд на территорию Украины некоторых граждан России.
На усиленный вариант несения службы перешла и Национальная полиция Украины, о чем сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
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Азовское понимание
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ДНР: о долгах за ЖКХ, отключениях и реструктуризации задолженности
В своевременной оплате потреблённых жилищно-коммунальных услуг должно быть заинтересовано всё население Донецкой Народной Республики, а не только лишь коммунальные предприятия, обслуживающие жилой фонд.
Об этом «Русской Весне» рассказали в Минстрое ДНР
На минувшей неделе и. о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Наумец, комментируя вышедшую на страницах ИА «Новороссия» информацию «ЖКХ Донецкой Народной Республики: долги как дамоклов меч», заявил:
«Несмотря на высокий уровень оплаты коммунальных услуг населением, суммы задолженности предприятиям-поставщикам коммунальных услуг продолжают постепенно накапливаться. Недополучение средств поставщиками коммунальных услуг отражается на качестве обслуживания. Поэтому очень важно оплачивать жилищно-коммунальные услуги в срок.
Мы очень благодарны тем жителям нашей Республики, кто, несмотря на сложное экономическое положение, вызванное войной и падением уровня жизни, понимает эту проблему и добросовестно относится к оплате коммунальных услуг», — отметил Сергей Наумец.
Министр напомнил, что в 2016 году руководство Донецкой Народной Республики приняло решение об отмене действия моратория на взыскание задолженностей по коммунальным платежам. Прежде всего это было связано с некоторым снижением уровня боевой активности, возвратом населения в свои дома, увеличением количества работающих предприятий, выплатой заработных плат, пенсий и социальных пособий.
По словам главы Минстроя ДНР, государство по мере возможности старается обеспечить социальную защиту своим гражданам.
Так, в июне 2017 года принято Постановление Совета Министров «Об утверждении Временного порядка приостановления начисления платы за жилищно-коммунальные услуги в жилых домах или квартирах, поврежденных в результате боевых действий на территории Донецкой Народной Республики, в которых не выполнены ремонтно-восстановительные работы». В октябре 2018 года был подписан Указ врио Главы Республики «О реструктуризации задолженности за жилищно-коммунальные услуги», предоставляющий должникам отсрочку на срок до 60 месяцев в случае заключения договора о реструктуризации долгов.
«Мы знаем, в какой непростой ситуации находится сейчас население Республики, и какие долги накопились за годы войны. И долго ждали подобного нормативного акта, который бы позволял удовлетворить интересы обеих сторон — с одной стороны, гарантировал бы предприятиям, предоставляющим коммунальные услуги, возможность получить причитающиеся им деньги, а с другой — предоставлял бы гарантию гражданам от судебных исков по взысканию задолженностей», — сообщил Сергей Наумец.
«Тем не менее, для злостных неплательщиков за услуги ЖКХ могут быть введены санкции в виде отключений от поставщиков услуг. Но тем гражданам, кто оказался в сложной жизненной ситуации, поставщики услуг идут навстречу и подписывают договора об отсрочке платежей — реструктуризации задолженности. Поэтому важно не скрываться, а договариваться», — подчеркнул глава Минстроя ДНР.
Вступил в силу типовой договор о реструктуризации задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги
Об этом на дня сообщил и. о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Наумец.
Заключить договор могут все должники. «Типовой договор уже разработан и вступил в силу. Он определяет права и обязанности сторон, период накопившейся задолженности, порядок её оплаты и срок погашения. Соглашение предусматривает ответственное отношение потребителей к исполнению взятых обязательств по погашению задолженностей. В противном случае предусмотрено расторжение договора, вследствие чего должник может быть подвергнут взысканию задолженности через суд», — отметил руководитель ведомства.
Он также обратил внимание на возможность принятия решения о досрочном расторжении договора в случае погашения потребителем задолженности ранее оговоренного срока. В случае неполного погашения суммы реструктуризированной задолженности, потребитель не освобождается от обязательств полной оплаты задолженности за жилищно-коммунальные услуги по истечению срока действия договора.
Подробно с типовым договором можно ознакомиться на сайте Минстроя.
Напомним, в соответствии с октябрьским Указом «О реструктуризации задолженности за жилищно-коммунальные услуги» Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики было поручено разработать и утвердить типовой договор о реструктуризации задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги с проведением государственной регистрации в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики. Реструктуризированная по договору задолженность не подлежит взысканию в принудительном порядке, а должникам предоставляется рассрочка на срок до 60 месяцев.
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Украинская «Цусима»: Киев потерял треть боеспособных кораблей за час — мнение
Краткий итог состояния ВМС Украины после попадания в очередной, теперь уже военно-морской, «котёл».
«Итак. Из боевых кораблей, находящихся сейчас в составе ВМС Украины: фрегат Сагайдачный в ремонте, корвет Винница в ремонте, десантный корабль Олиференко не на ходу, ракетный катер Прилуки не на ходу.
Из боевых единиц в исправном состоянии к сегодняшнему утру были только 6 артиллерийских катеров проекта „Гюрза-М”: Аккерман, Бердянск, Никополь, Кременчуг, Лубны и Вышгород. Никополь и Бердянск захвачены, то есть потери дееспособного состава ВМС Украины 1/3.
Такими образом, только силами береговой охраны пограничной службы РФ, без вмешательства Черноморского флота, ВМС Украины нанесено поражение, по своей чувствительности равное Цусиме».
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Морской котёл: крики о помощи ВМСУ и «Кто не скачет, тот москаль» — радиопереговоры при абордаже (АУДИО)
Во время радиопереговоров украинских и российских пограничников в ходе взятия на абордаж кораблей ВМСУ в Керченском проливе, записи которых опубликованы киевскими СМИ, много раз звучат призывы о помощи от военнослужащего Незалежной. Сотрудник погранслужбы ФСБ (это ясно из контекста событий) требует поднять руки вверх и заявляет о готовности открыть огонь на поражение, если нарушители не подчинятся требованиям.
На записях российские силовики требуют немедленно застопорить ход и поднять руки, предупреждая, что в противном случае они вынуждены будут открыть огонь. Затем слышна украинская речь: мужчина сообщает, что он «следует по Керченской протоке в направлении Чёрного моря».
На украинском языке: «Намерений применить оружие нет, агрессии нет. Действую согласно правилам Украины и РФ о российско-украинской границе», — утверждает моряк и в эти же секунды на заднем фоне ехидно звучит «Кто не скачет, тот москаль» (на 01:06).
Затем идёт новый фрагмент записи уже после короткого боестолкновения, представитель украинского флота тревожно кричит о том, что нуждается в помощи. Истеричные просьбы звучат около десяти раз.
Также он повторяет Mayday («мэйдэй») — это международный сигнал бедствия в радиотелефонной (голосовой) связи, аналогичный сигналу SOS в радиотелеграфной связи (с использованием азбуки Морзе). Этот сигнал используется в ситуациях, которые представляют непосредственную угрозу для жизни людей, например, терпящими бедствие морскими и воздушными судами.
Следующий фрагмент — короткий, на нём лишь слова «[У нас] Лежачие раненые, мне нужна помощь, дайте помощи, мне нужна помощь!» Несколько раз называются координаты судна ВМСУ, моряки которого требуют у командования спасти их.
Следующая часть — звучит голос представителя российской погранслужбы ФСБ России с грозным предупреждением о готовности открывать огонь на поражение и требованием немедленно выйти всем и поднять руки вверх. Ранее сообщалось, что украинцы в это время заперлись в помещениях своего кораблика:
«Руки вверх все на судне, при наличии у вас оружия и с руками под одеждой будем открывать огонь на поражение».
Пограничники предупреждают, что на борту их катера крупнокалиберные пулемёты и требуют у украинцев включить свет, а затем выйти с поднятыми руками.
Хорошо слышно, что российские военные также спрашивают о количестве раненых на украинских судах, задавая в эфир вопрос об этом.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
На Украине введут военное положение
После заседания СНБО, Порошенко объявил, что сегодня в течение дня в Верховную Раду будет внесен проект решения о введении военного положения.
Заседание пройдет в закрытом режиме и Порошенко рассчитывает, что решение будет принято.
При этом Порошенко заявил, что военное положение "не будет ограничивать гражданских свобод", "не означает немедленно мобилизации" и "не обязывает начинать наступательную войну с Россией", "не будет закрывать границу" и вообще "Украина ни с кем не собирается воевать".
Вместе с тем собираются призвать резервистов первой очереди и повысить боеготовность украинских войск к "отражении агрессии".
Вопрос об отмене выборов Порошенко обошел стороной. СНБО предлагает ввести военное сначала на 60 дней, что формально оставляет возможность военное положение отменить (а можно и не отменить). Порохоботы уже вовсю убеждают, что надо проголосовать, а выборы состоятся после отмены ВП.
Собственно, вполне понятно, что корабли отправили на убой в Керченский пролив специально, чтобы сфабриковать повод для отмены выборов и концентрации еще больших полномочий в руках Порошенко. Собственно в этом и смысл военного положения. Дурачкам расскажут про ужасную "военную агрессию", пока они не ознакомились с положениями ВП, которые дают в руки шайки Порошенко совсем иные полномочия, которые потребуются хунте для продления своего пребывания у власти. "Злочинный Панда" со своими "диктаторскими законами" отдыхает.
PS. И еще одна зрада – командир катера "Никополь" добровольно сдался российским морякам. ВМСУ традициям 2014-го года верны.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
МОЛНИЯ: ФСБ подтвердила захват трёх судов ВМС Украины
В ЦОС ФСБ РФ подтвердили ранее появившуюся информацию о том, что украинские военные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», нарушившие государственную границу России, задержаны.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ военными украинскими судами. Экипажи кораблей-нарушителей предстанут перед судом.
Силовики уточнили, что суда ВМСУ в 19:00 осуществили новую попытку незаконных действий в российских территориальных водах.
На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров пограничной службы ФСБ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке украинские моряки никак не реагировали, совершая опасные манёвры.
Для «принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие. В результате в территориальных водах РФ в Чёрном море все 3 судна ВМС Украины задержаны. Трём раненым военнослужащим Вооружённых сил Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизням нет», — добавили в центе общественных связей ФСБ.
В ЦОС также подчеркнули, что украинской стороне известен порядок прохождения военных кораблей через российское территориальное море и по Керчь-Еникальскому каналу. Этот порядок уже ранее использовался ими для осуществления мирного прохода.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ФСБ подтвердила задержание украинской “эскадры”
Для тех, кто ждал официального подтверждения. Информация уже транслируется по федеральным каналам.
Официальная информация ФСБ
Все три судна ВМФ Украины, нарушившие границу РФ, задержаны в Чёрном море.
По факту нарушения госграницы РФ военными украинскими судами возбуждено уголовное дело.
Для остановки военных украинских судов-нарушителей было применено оружие, трем украинским военнослужащим оказана помощь.
PS. По ссылке – https://soundcloud.com/user6404565 – вырезки из переговоров российских и украинских кораблей в момент задержания
1. На заседании СНБО в Киеве обсуждается вопрос введения военного положения.
2. У посольства России в Киеве собирается толпа с покрышками, но пока не очень большая.
3. По заявлениям ВМСУ, про обстреле катеров у них было 6 раненых, из них 2 тяжелых.
4. ЕС и НАТО выпустили заявления призывающие обе стороны к сдержанности, а Россию призывают возобновить свободу судоходства в Керченском проливе.
Введение военного положения является очевидным способом отменить выборы и решить проблему Порошенко с выходом во второй тур.
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К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Актуальные кадры с места событий в Керченском проливе
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Объявляем войну»: у посольства России в Киеве собирается агрессивная толпа (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
К российскому посольству в Киеве подошла группа агрессивно настроенных людей.
Они требуют объявления России войны из-за инцидента в Керченском проливе.
В толпе замечены неонацисты из известных группировок, включая С14, об этом сообщают очевидцы.
Собравшиеся принесли с собой традиционный украинский политический аргумент — шины, и скандируют воинственные речевки. Кто-то поджигает дымовые шашки и бросали и в здание. Попыток штурма посольства пока не наблюдается.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Киселев, Бойко, Левочкин, ложь и угар
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Украина обращается в Совбез ООН по поводу ситуации в Керченском проливе
Украина планирует обратиться в Совет безопасности Объединенных Наций (ООН) из-за ситуации в Керченском проливе.
Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко своем микроблоге Twitter.
«По поручению президента немедленно обращаемся в Совет безопасности ООН. Вызывающее поведение агрессора можно остановить только совместными скоординированными усилиями!» — написал он.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Катера ФСБ открыли огонь по ВМСУ, спецназ пошёл на штурм, есть раненые — подробности
У берегов Крыма продолжается обострение конфликта между Россией и Украиной.
Ранее стало известно, что все три украинских военных судна взяты на абордаж российскими силовиками, их команды задержаны, а сами корабли взяты на буксир.
По последней информации штаба ВМС Украины, малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» поражены огнём российских катеров береговой охраны и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также силой принуждён к остановке пограничниками ФСБ. Корабли захвачены спецназом РФ. Также известно о нескольких раненых украинских военных моряках.
Из-за чрезвычайной ситуации в Керченском проливе Порошенко созвал военный кабинет.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украина провоцирует РФ ответить на несанкционированный вход кораблей
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Украинскую “эскадру” взяли на абордаж
ВМСУ заявляет, что все три украинских корабля взяты на абордаж, их команды арестованы/прячутся в отсеках, а сами корабли взяты на буксир.
Один катер был обстрелян – у ВМСУ один 300-й на бронекатере "Бердянск".
Ряд украинских сайтов сообщают, корабли ВМСУ пытались вести ответный огонь, но судя по всему недолго.
Россия применила оружия в Черном море против украинских бронекатеров — один из МБАКов подбит. Об этом сообщил источник InfoResist в Минобороны.
«Россия в ход пустила оружие. Один бронекатер поврежден», — сообщил источник.
Российские военные сейчас готовятся взять на абордаж подбитый бронекатер.
По предварительным данным ранение получил один член экипажа.
Позже представитель президента Украины в АРК Борис Бабин сообщил, что силы ВМС разворачивают средства помощи.
Также он добавил, что на данный момент вооруженные силы агрессора начали захват катеров ВМС Украины.
https://inforesist.org/rossiya-atakovala-bronekater-vms-podbit-est-postradavshie/
Россия захватила три корабля ВМС Украины. Об этом сообщает источник InfoResist в Минобороны Украины.
«Два бронекатера и рейдовый буксир захвачены. Россияне взяли их на буксир и начали буксировку», — сообщил источник.
Украинские военные закрылись в кораблях.
https://inforesist.org/rossiya-zahvatila-tri-korablya-vms-ukrainyi/ – цинк
О да.
Плюс видео навала подъехало.
Текучка как обычно в Телеграм - https://t.me/boris_rozhin
UPD: Пресс-центр ВМСУ подтвердил захват всех трех кораблей украинской "эскадры".
Согласно заявлению, бронекатера "Никополь" и "Бердянск" были обстреляны и потеряли ход, после чего были захвачены российским спецназом. Всего в ходе захвата у ВМСУ 2 300х.
Порошенко собирает СНБО и жалуется своим хозяевам в Вашингтоне и Брюсселе.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Это всё было запланировано заранее на западе и спланировано, только для срыва выборов и Вальцман имеет право отменить выборы и оставаться у власти бесконечно долго