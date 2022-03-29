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Гусеничное ходовое оборудование, 1976

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Фильм рассказывает об истории создания, а так же о принципе работы гусеничного привода.

СоюзВУЗФильм, 1976 г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gNM9TAyJYCI
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