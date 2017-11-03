Боевой робот «Нерехта» примут на вооружение

Российская оборонная промышленность разрабатывает и испытывает новые робототехнические комплексы разных типов и различного назначения. По результатам испытаний новая техника отправляется на доработку или получает рекомендацию для принятия на вооружение. С положительными итогами в этом году завершились необходимые проверки комплекса «Нерехта», которому теперь предстоит поступить на вооружение и пойти в войска.

30 октября информагентство «Интерфакс» опубликовало несколько интереснейших заявлений начальника управления инновационных исследований Главного управления научно-исследовательской деятельности министерства обороны полковника Олега Помазуева. Представитель военного ведомства рассказал о текущих работах в области боевых робототехнических комплексов, а также огласил новости перспективного проекта «Нерехта». По его словам, изделие последнего типа успешно справилось с испытаниями и теперь должно поступить в войска.

Полковник О. Помазуев рассказал, что летом этого года на подмосковном полигоне Алабино прошли испытания ряда боевых роботов новых типов. Одним из участников этих мероприятий стал комплекс «Нерехта». На полигоне была подготовлена специальная трасса, на которой представленные образцы могли продемонстрировать свои возможности в области подвижности, преодоления препятствий, в том числе водных. Кроме того, на полигоне роботы использовали штатное вооружение и показывали свои боевые качества.

Как сообщалось до начала испытаний, после подобных мероприятий, запланированных на июль этого года, министерство обороны должно было изучить реальные возможности перспективной техники и вынести свое решение. По результатам испытаний, перспективные робототехнические комплексы могли поступить на вооружение. Согласно предыдущим официальным заявлениям, на полигоне в Алабино планировалось проверить системы «Нерехта», «Соратник» и «Уран-9».

В целом, «Нерехта» и другие современные образцы хорошо показали себя в ходе недавних испытаний. Начальник управления инновационных исследований также отметил, что по ряду показателей компактные робототехнические комплексы превосходят существующие обитаемые боевые машины, состоящие на вооружении сухопутных войск. Главным итогом сравнительных испытаний станет принятие на вооружение комплекса «Нерехта». Соответствующий приказ появится в ближайшее время.

О. Помазуев утверждает, что робототехнический комплекс «Нерехта» будет применяться войсками в существующем виде. Вооруженные силы получают новые системы подобного рода, предназначенные для решения тех или иных задач. Роботы предназначаются для ведения разведки, обезвреживания взрывных устройств, тушения пожаров и т.д. В обозримом будущем подобной технике предполагается доверить проведение штурмов или ударных операций. Одним из средств для подобной работы, по-видимому, станет комплекс «Нерехта».

Представитель министерства обороны отметил положительные результаты недавних испытаний «Нерехты», а также объявил о скором принятии этого комплекса на вооружение. При этом он не стал уточнять сроки появления соответствующего приказа, а также не огласил время начала серийного производства и поставок готовой техники. Количество планируемых к заказу роботов тоже не названо. Известно, что в состав комплекса «Нерехта» могут входить машины разного назначения, но и этот аспект остался без комментариев. Тем не менее, и без подобных подробностей последние новости в контексте развития робототехнических средств выглядят крайне интересно.

Проект многоцелевого боевого робототехнического комплекса «Нерехта» является совместной разработкой Завода им. Дегтярева (г. Ковров) и Фонда перспективных исследований. Целью проекта являлось создание универсальной дистанционно управляемой гусеничной платформы с набором сменных модулей различного назначения. При помощи такой техники предлагалось осуществлять разведку, перевозить небольшие грузы или атаковать противника. Работы над новым проектом стартовали еще в 2013 году, и вскоре о его существовании стало известно широкой общественности.

Весной 2015 года были опубликованы данные об общем облике перспективного робота. Кроме того, тогда указывалась необходимость проведения испытаний и доводки техники с параллельной разработкой некоторых новых узлов и агрегатов. В середине осени того же года доработанные прототипы комплекса были продемонстрированы в рамках выставки «День инноваций министерства обороны». Посетителям мероприятия показали сразу два опытных образца, получивших оснащение разных типов.

Комплекс «Нерехта», по официальным данным, состоит из нескольких основных компонентов. Первый – пульт дистанционного управления. В его составе имеются приборы для контроля за работой систем, радиоаппаратура, монитор для вывода видеосигнала и т.д. Пульт отличается малыми размерами, что позволяет переносить его силами оператора или перевозить на любом доступном транспорте.

Главный элемент робота – универсальная платформа на гусеничном шасси. Она представляет собой компактную бронированную машину с собственной силовой установкой, трансмиссией и ходовой частью, оснащенную приборами связи и управления. Корпус с уменьшенным поперечным сечением, сокращающим заметность робота, может иметь защиту 5 класса. В верхней части корпуса имеются крепления для монтажа целевого оборудования, выбираемого заказчиком. По периметру машины устанавливаются видеокамеры, предназначенные для вождения и слежения за окружающим пространством.

Внутри корпуса размещается гибридная силовая установка, позволяющая использовать для движения двигатель внутреннего сгорания или электромотор. Имеется гусеничная ходовая часть с четырьмя опорными катками на индивидуальной подвеске, размещенными на каждом борту. Ведущие колеса цевочного зацепления находятся в передней части корпуса, направляющие – в корме.

Наиболее простой модификацией робота «Нерехта» является транспортная. В таком случае на универсальную платформу устанавливается грузовая площадка и некоторое другое оборудование. В частности, возможно применение лебедки или крана-манипулятора с дистанционным управлением. В такой конфигурации машина может перевозить грузы, самостоятельно осуществляя их погрузку, а также решать иные вспомогательные задачи.

По очевидным причинам, наибольшую известность получил боевой вариант «Нерехты». Такой робот оснащается дистанционно управляемым боевым модулем. Последний представляет собой платформу с собственными приводами наведения и набором требуемой аппаратуры. На модуле может устанавливаться пулемет ПКТ калибром 7,62 мм, крупнокалиберный «КОРД» или автоматический гранатомет АГ-30М. Ранее утверждалось, что специально для робототехнического комплекса может быть разработан новый пулемет. Также упоминалась возможность оснащения «Нерехты» ракетным комплексом.

На одном качающемся устройстве с оружием устанавливается блок оптико-электронной аппаратуры. Для поиска целей оператору предлагается использовать «традиционные» средства в виде видеокамеры, тепловизора и лазерного дальномера. Данные с этих приборов по радиоканалу передаются на операторский пульт. Бортовые устройства обеспечивают обстрел целей на любых направлениях по горизонтали с углами возвышения от -20° до +60°.

Также в рамках проекта «Нерехта» был предложен т.н. модуль артиллерийской разведки. В таком случае на гусеничной платформе устанавливается крупный защищенный агрегат с развитыми оптико-электронными средствами. В ходе наблюдения оптика может выдвигаться вверх при помощи имеющейся телескопической мачты. С такой аппаратурой робот способен наблюдать за объектами на дальностях до 5 км днем или 4 км ночью. Данные об обнаруженных целях могут передаваться различным потребителям.

Снаряженная масса платформы без специального оборудования достигает 1 т. Грузоподъемность – 500 кг. Шасси может развивать скорость до 30-32 км/ч. Рабочий радиус ограничивается характеристиками систем связи. Согласно опубликованным данным, машина может удаляться от оператора лишь на 3 км.

Ранее промышленность демонстрировала возможности новейшего робототехнического комплекса. В ходе подобного показа группа роботов «Нерехта» с разной аппаратурой совместными усилиями атаковала условного противника. При этом машина с модулем артиллерийской разведки своевременно обнаружила цель и выдала целеуказание роботу с боевым модулем. Совместными усилиями двух машин условный противник был обнаружении, обстрелян и уничтожен.

Уже во время первой публичной демонстрации авторы проекта «Нерехта» говорили о своих планах и дальнейших работах. Утверждалось, что в самое ближайшее время робототехнический комплекс отправится на испытания, во время которых должен будет показать все свои возможности и заинтересовать заказчика. При этом на тот момент имелись определенные затруднения специфического характера.

В начале 2016 года в прессе появились сообщения о скором начале испытания роботов в интересах министерства обороны. Неназванные источники средств массовой информации утверждали, что перед разработчиками проекта и потенциальным заказчиком встали некоторые трудности. Перспективный образец требовалось вписать в существующую структуру подразделений сухопутных войск, вследствие чего можно было бы получить желаемые результаты. Подобные работы, как отмечалось, были связаны с определенными трудностями.

Согласно более поздним сообщениям, робототехнический комплекс «Нерехта» был выведен на полигон для проведения необходимых проверок. Несколько месяцев назад – после завершения части испытаний – было объявлено о скором старте новых проверок. На лето были запланированы совместные испытания нескольких образцов техники. Теперь роботы должны были не просто показывать себя с лучшей стороны, но и соревноваться с другой техникой. Согласно оглашенным планам, после сравнительных испытаний военные собирались решить вопрос принятия техники на вооружение.

Как справедливо отметил начальник управления инновационных исследований Главного управления научно-исследовательской деятельности, в настоящее время основная масса новых роботов для армии предназначена для решения вспомогательных задач. Тем не менее, ситуация постепенно изменяется, и уже в ближайшем будущем вооруженные силы получат перспективную дистанционно управляемую технику с собственным вооружением. Наличие модульных систем различного назначения дополнительно повысит потенциал робототехнического комплекса «Нерехта» в контексте расширения возможностей войск.

После нескольких лет опытно-конструкторской работы, испытаний и доводок один из первых отечественных боевых роботов смог дойти до стадии принятия на вооружение. Направление робототехнических комплексов не просто развивается, но и дает реальные результаты, способствуя перевооружению и модернизации армии.

Источник: nnm.me