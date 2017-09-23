Нечеловеческий фактор: как боевые роботы изменят облик Российской армии (ФОТО)

В ближайшие пять лет российские силовые ведомства, в том числе Минобороны и ФСБ, получат крупные партии робототехнических систем.

Об этом RT сообщил источник в одном из конструкторских бюро ОПК.

Первым этапом станет внедрение техники, управляемой оператором, однако позднее планируется создание более автоматизированных систем на основе искусственного интеллекта.

Как новейшие технологии изменят облик Вооружённых сил России и кого заменят роботы на поле боя — в материале RT.

Боевой робот «Уран-9» / РИА Новости

Российские силовые ведомства, включая Минобороны и ФСБ, примут на вооружение большое количество робототехнических систем. Об этом RT рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), работающий в одном из конструкторских бюро Московского региона.

«В следующие пять лет будет происходить активное внедрение робототехнических систем в вооружённые силы и силовые ведомства. Поначалу это будут комплексы, где управление техникой осуществляет оператор, но вторым этапом станет появление более автоматизированных устройств», — сообщил собеседник RT.

По его словам, «внедрение таких систем будет происходить не только на базе уже существующих вооружений, существенно повышая их эффективность, но и при создании совершенно новых образцов». «В среднем на разработку и испытание одного робототехнического комплекса уходит около трёх лет», — добавил специалист.

Он отметил, что практическому применению роботов, в том числе боевых, способствуют быстрое развитие технологий телеприсутствия и улучшение цифровой передачи данных. «Эти факторы позволили уменьшить габариты роботизированных устройств, улучшить картинку на мониторе и ускорить их быстродействие», — пояснил источник.

Роботы на реальной службе

Ещё один источник RT, возглавляющий одну из исследовательских структур в сфере робототехники, рассказал о значительном интересе к роботам со стороны военных и силовиков. По его мнению, роботы способны усилить боевые возможности ВКС, ВМФ, Сухопутных войск, Сил специальных операций (ССО) и спецподразделений МВД.

«В вооружённых силах и силах специального назначения функции современных роботов в основном сводятся к выполнению трёх целей: разведке, разминированию и боевому применению. Со временем количество задач, возложенных на робототехнику, будет расти. Одновременно с этим будет идти процесс вытеснения людей техникой на поле боя», — заявил учёный.

Собеседник RT сообщил, что в первую очередь роботы будут заменять военных специалистов, обучение и подготовка которых занимает много времени и требует значительных финансовых затрат.

«Это, к примеру, лётчики, танкисты, артиллеристы и другие. С точки зрения финансовой целесообразности применение роботов может оказаться куда более эффективным», — пояснил источник. При этом, как он полагает, широкомасштабное использование роботов-пехотинцев маловероятно.

«Ситуация с военными роботами диаметрально противоположна промышленным, которые призваны заменить тяжёлый монотонный ручной труд и ускорить производственные процессы. Военные роботы должны заменить специалистов высокой квалификации, которые сейчас выполняют задачи, например, связанные со сложными математическими расчётами», — пояснил учёный.

Он подчеркнул, что риск потери робота-пехотинца при выполнении боевых задач является неоправданным. «В случае любой высокотехнологичной техники крайне нежелательно её попадание в руки противника, а при участии на передней линии фронта такие риски весьма велики. Сколь цинично это бы ни звучало, но бухгалтерия играет на войне не последнюю роль», — констатировал собеседник RT.

Без «Терминаторов»

Кинематограф сформировал у обывателя представление о том, что боевые роботы должны выглядеть непременно как антропоморфные киборги. Сильнее всего на сознание массовой аудитории повлияли две части научно-фантастического блокбастера «Терминатор» режиссёра Джеймса Кэмерона.

Кадр из фильма «Терминатор»

Сюжет боевика повествует о том, что человечество создало подобных себе роботов, которые потом подняли восстание и поработили людей. Данная идея многократно эксплуатировалась и в других фильмах. Роботы с искусственным интеллектом всегда внешне напоминали человека.

Однако реальное развитие военной робототехники не пошло по такому пути. На протяжении около 15 лет поставить робота на ноги (причём на четыре ноги, а не две) пытается американская компания Boston Dynamics. В 2005 году она представила своего первого шагающего робота BigDog, который должен выполнять функцию транспорта для сухопутных войск.

Образец напоминает парнокопытное существо, которое лишено головы. Робот способен передвигаться по сильно пересечённой местности (оврагам, холмам) и нести до 154 кг груза. Позднее американская фирма выпустила несколько других шагающих роботов — Cheetah, Wildcat, LittleDog, Rise, Petman, Atlas и Handman.

Робот BigDog

Разработки финансировались подразделением Минобороны США, курирующим новые технологии (DARPA). В исследованиях, проектировании и создании ряда образцов участвовали кафедры ведущих технических вузов США и специалисты NASA.

Однако шагающие роботы не нашли практического применения. Они оказались довольно шумными при передвижении, а также их сложно ремонтировать. Возможно, в будущем при улучшении характеристик шагающей техники BigDog и другие комплексы станут пригодны к использованию.

В России разработка шагающих роботов ведётся, но дальше опытных образцов дело не заходило. Текущие представления российских и зарубежных военных сводятся к тому, что гусеничная и колёсная робототехника обладают большей эффективностью.

К тому же гусеничные и колёсные платформы на данный момент проще в разработке, дешевле в производстве и надёжней в эксплуатации. Российские промышленники утверждают, что способны через 3–5 лет создать безэкипажные танки, реактивные системы залпового огня (РСЗО), машины поддержки танков, пехоты и десанта.

За последние годы отечественный ОПК продемонстрировал несколько любопытных образцов: 15-тонный разведывательно-ударный комплекс «Вихрь», созданный на базе БМП-3, 10-тонный «Уран-9» и менее габаритные комплексы «Платформа-М», «Нерехта», «Соратник».

Надежды на искусственный интеллект

Современные роботы делятся на управляемые оператором, полуавтономные и автономные машины. В целом человечество стремится к максимальной автономизации робототехники. Толчком к появлению автономных боевых машин является развитие самообучающихся систем нейронных сетей.

Роботы будущего должны действовать независимо от человека, обладать способностью к анализу допущенных ошибок, накоплению опыта и самообучению. Нынешние роботы, а точнее — робототехнические системы, пока не могут работать полностью самостоятельно в боевых условиях.

Боевые машины, которые демонстрируются на выставках и полигонах, управляются оператором. Военнослужащий с переносной станцией радиоуправления, как правило, находится в сотнях метров или нескольких километрах от робота.

Робот-сапёр «Уран-6»/ РИА Новости

Однако ведущие державы мира стремятся создать боевые машины на базе искусственного интеллекта, то есть способные самостоятельно принимать решения. Именно они могут оказаться эффективней военнослужащих. От того, насколько интенсивно будет развиваться искусственный интеллект, напрямую зависит то, какими темпами будут расти боевые возможности роботов.

Заведующий кафедрой робототехнических систем и мехатроники (СМ-7) МГТУ им. Баумана Вадим Серебренный подтвердил RT, что пока действия современных робототехнических систем контролируются человеком через устройства телеприсутствия.

«Несмотря на это, всё идет к созданию техники на базе искусственного интеллекта. По мере смещения уровня принятия решений от оператора в сторону самой машины возникают определённые сложности: сможет ли робот отличать мирных жителей от противника, своих от чужих, сможет ли вовремя прекратить огонь и многое другое», — сказал Серебренный.

«Нужны чёткие алгоритмы распознавания и высокий уровень технического зрения, чтобы робот мог самостоятельно, а главное — безошибочно идентифицировать, кто перед ним и какие действия нужно предпринимать в той или иной ситуации. Появления таких машин можно ждать в течение ближайших 5–10 лет», — предположил Серебренный.

Эксперт уверен, что автономные боевые машины, безусловно, являются перспективным направлением исследований. Роботы будут постепенно заменять людей. В связи с этим Серебренный обратил внимание на необходимость создания нормативно-правовой базы, которая бы регулировала боевое применение автономных роботов.

В 2015 году основатель корпорации SpaceX Илон Маск и ещё 115 специалистов в области робототехники и искусственного интеллекта обратились в ООН с просьбой о вводе запрета на использование автономных систем летального оружия.

По мнению авторов обращения, боевые роботы будут представлять опасность для мирного населения. Также они опасаются, что роботы могут попасть в руки деспотических режимов, террористов и хакеров, которые способны взламывать и перепрограммировать сложнейшие системы.

«На данный момент в мире нет законов, регулирующих боевое применение роботов. Сейчас роботом управляет оператор, потому он, видимо, и несёт ответственность. Однако с появлением развитого искусственного интеллекта ситуация кардинально изменится. Я не сторонник какого-либо алармизма, но уже сейчас необходимо начинать законотворческую работу», — подчеркнул Серебренный.

Враги современных роботов

На текущий момент не известно ни одного случая боевого применения роботов, за исключением ударных беспилотников. Разработка и внедрение сухопутных боевых роботов несколько отстаёт от воздушных и подводных аппаратов. По мнению специалистов, это связано с рядом объективных трудностей.

Главными врагами современных наземных платформ являются средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые есть на вооружении практически любой армии мира.

Радиоканал, по которому робот получает команду, до сих пор является уязвимым, несмотря на применение современных систем кодирования и пакетирования данных (для предотвращение перехвата контроля над техникой. — RT). Относительно легко сигнал управления может быть перехвачен или попросту заглушен.

Также сигнал радиопередатчика или спутника может быть потерян из-за особенностей рельефа местности, наличия поблизости высоких зданий или сооружений. Дополнительная сложность состоит в том, что пульт радиоуправления, система передачи сигнала и блок питания довольно громоздки и увесисты.

«Помимо радиоуправления, существует ещё и управление по кабелю. Оно накладывает ряд ограничений: дистанция использования робота ограничена длиной кабеля, провод может быть перебит, а у оператора не так много возможностей для скрытного нахождения», — пояснил RT источник в структуре, занимающейся исследованием робототехники.

По его словам, вышеперечисленные проблемы может решить только искусственный интеллект: «Машина с системой позиционирования и возможностью автономной работы по крайней мере сможет вернуться на исходную позицию в случае потери сигнала от оператора».

На пути к роботизации

Россия входит в число лидеров по развитию робототехники, хоть и отстаёт в данной сфере от некоторых западных государств. Последние годы Москва практически ликвидировала дефицит беспилотников, создала эффективные сапёрные машины и опытные образцы боевых гусеничных комплексов.

Грядущее пополнение войск и силовых ведомств роботами может столкнуться с рядом трудностей, которые знакомы другим государствам. Ввод любого нового образца вооружений всегда связан с необходимостью выработки чётко прописанных правил боевого применения, а также налаживанием системы материально-технического обеспечения (МТО).

«На данный момент нет центров обучения технических специалистов, способных провести ремонт на местах, из-за этого для устранения неполадок изделия приходится возвращать изготовителю. Воинские части должны иметь возможность производить самостоятельный ремонт и обслуживание техники», — пояснил источник в конструкторском бюро.

Тем не менее у России существует хороший потенциал для производства боевых роботов.

«В России есть целый ряд разработок, а также все необходимые специалисты для развития робототехники. Требуется лишь достаточный административный и финансовый ресурс», — подчеркнул собеседник RT.

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Святослав Петров, Алексей Заквасин