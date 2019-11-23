Боевые роботы России
15:55. 23 ноября 2019 137 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Обзор современных отечественных боевых роботов.
Аннотация:
Вооруженные силы России продолжают подготовку к будущим конфликтам с участием большого количества беспилотных летательных и наземных транспортных средств, и других роботизированных платформ.
10 ноября телеканал "Звезда" показал военный автономный роботизированный комплекс "Кунгас", который проходит испытания в 12-м Центральном научно-исследовательском институте Министерства Обороны России. Институт был создан в начале 50-х годов для испытания устойчивости военной техники к различным повреждающим факторам, в том числе возникающим в результате ядерного взрыва. Экспериментальная база позволяет моделировать сверхмощную ударную волну и сильные электромагнитные поля.
«Кунгас» включает в себя 5 роботов: носимый робот, легкий робот, возимый робот, боевой робот "Нерехта" и роботизированная версия десантного бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка".
До кучи.
Ролик о современной китайской гражданской робототехнике.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5447583.html
Казаки украины точат шашки рубить москалей…..
А тут припрутся вот такие …..
Кот а что Вы с ними будете делать?
Славяне против РОБОТОВ….
Уверен победят святые и знакокачественные.
Всех шашками порубят