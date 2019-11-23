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Боевые роботы России

15:55. 23 ноября 2019 137 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Обзор современных отечественных боевых роботов.



Аннотация:

Вооруженные силы России продолжают подготовку к будущим конфликтам с участием большого количества беспилотных летательных и наземных транспортных средств, и других роботизированных платформ.
10 ноября телеканал "Звезда" показал военный автономный роботизированный комплекс "Кунгас", который проходит испытания в 12-м Центральном научно-исследовательском институте Министерства Обороны России. Институт был создан в начале 50-х годов для испытания устойчивости военной техники к различным повреждающим факторам, в том числе возникающим в результате ядерного взрыва. Экспериментальная база позволяет моделировать сверхмощную ударную волну и сильные электромагнитные поля.
«Кунгас» включает в себя 5 роботов: носимый робот, легкий робот, возимый робот, боевой робот "Нерехта" и роботизированная версия десантного бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка".

До кучи.
Ролик о современной китайской гражданской робототехнике.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5447583.html

Метки: бпла, будущее, Видео, дроны, охотник-б, робототехника, роботы, Россия, технологии, уран-9

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 10557 1055
    ХОХОЛ 23 ноября 2019 в 19:05

    Казаки украины точат шашки рубить москалей…..
    А тут припрутся вот такие …..
    Кот а что Вы с ними будете делать?
    Славяне против РОБОТОВ….
    Уверен победят святые и знакокачественные.
    Всех шашками порубят

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