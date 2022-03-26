Плата за высокое качество. Время. Эфир 25 марта 1978
Плата за высокое качество. Время. Эфир 25 марта 1978
О мероприятиях по повышению качества выпускаемой продукции на Горьковском телевизионном заводе. Директор завода Виктор Копылов рассказывает о введении удостоверений на право получения дополнительной оплаты за высокое качество продукции.
Информационный сюжет “Опыт горьковчан по выпуску цветных телевизоров”. Время. Эфир 25.03.1978.
Главная редакция информации, 1978
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