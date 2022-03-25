Экс-депутат Рады Илья Кива выложил в Telegram показанную в эфире польского телеканала TVP1 карту раздела Украины, подчеркнув, что этот жест показывает готовность Запада к изменению границ бывшей советской республики.

«Карта, продемонстрированная на польском телеканале. Все, о чем мы ранее уже говорили, и к чему готов Запад», — написал он.



На опубликованном им изображении в составе Польши обозначены Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области Украины. К Румынии составители карты присоединили Черновицкую область, а к Венгрии — Закарпатье. Территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, а также республик Донбасса отмечены как входящие в Российскую Федерацию. В составе независимой Украины, по версии польского ТВ, останутся только центральные и северные регионы страны.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что Польша, власти которой заявляют о необходимости отправки миротворцев НАТО на Украину, хотела бы обосноваться на западе этой страны. В свете того, что эти действия приведут к прямому столкновению России и альянса, министр отметил, что польские представители известны своими «нестандартными ходами», которые направлены на то, чтобы спровоцировать «большую беду».

Также ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина сама должна будет выносить решение об отказе от части своей территории. При этом он выразил сомнение в возможности такого шага. Он констатировал, что «идут переговоры» между Украиной и РФ, и подчеркнул, что не участвует в данных консультациях.

Между тем Белый дом сообщил о визите Байдена в Польшу. Американский лидер посетит польский город Жешув, который находится рядом с границей Украины. В администрации президента отметили, что глава государства должен прибыть в Жешув в 14:15 по центральноевропейскому времени (12:15 мск). Там его встретит президент Польши Анджей Дуда.

Польский город расположен в Подкарпатском воеводстве, которое граничит со Львовской областью Украины. Расстояние от него до Львова составляет около 150 км.

По материалам РИА Новости, ТАСС, Lenta.ru