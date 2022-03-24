Газ за рубли и Новороссийский терминал: Россия начала свою Большую Игру. Константин Сивков
Россия начинает продавать всем “недружественным странам” газ за рубли. Погрузка нефти на морском терминале КТК под Новороссийском полностью остановлена из-за последствий шторма. Что означают два эти события в контексте противостояния с Западом – комментирует Константин Сивков.
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Как Лёню Гoлубкoва загримирoвали.
Не узнать
уважаемые, не делайте выводы, если не владеете информацией. Я из Новороссийска. Шторм был и он был сильный. В Новороссийске его называют норд-ост. Он начинается внезапно. И заканчивается внезапно. Сегодня шторм в 5 баллов. Завтра штиль и солнышко ясное-ясное.