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Газ за рубли и Новороссийский терминал: Россия начала свою Большую Игру. Константин Сивков

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Россия начинает продавать всем “недружественным странам” газ за рубли. Погрузка нефти на морском терминале КТК под Новороссийском полностью остановлена из-за последствий шторма. Что означают два эти события в контексте противостояния с Западом – комментирует Константин Сивков.

СМОТРИТЕ ВТОРУЮ ЧАСТЬ ролика:
На сайте https://dentv.ru/
в Rutube https://rutube.ru/video/f4f2db48c58a3c812475d91fcecb97e0/
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#ДеньТВ #Сивков #газ #нефть #Новороссийск #КТК #Путин #ЕС #рубль #экономика
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nLjVQxP34ow
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 30013 6489
    Русофил час назад

      Как Лёню Гoлубкoва загримирoвали.
      Не узнать

    • 2 2
      Вадим 34 мин. назад

        уважаемые, не делайте выводы, если не владеете информацией. Я из Новороссийска. Шторм был и он был сильный. В Новороссийске его называют норд-ост. Он начинается внезапно. И заканчивается внезапно. Сегодня шторм в 5 баллов. Завтра штиль и солнышко ясное-ясное.

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