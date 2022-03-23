Отношение немцев к войне на Украине
Как относятся жители Германии к военной акции России на Украине?
Есть ли разделение общества на два противоборствующих лагеря?
Об этом расскажут Вячеслав Сейвальд и Алексей Орлов.
Быть ДОБРУ!
#Россия #Украина #Германия #ВячеславСейвальд #АлексейОрлов
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