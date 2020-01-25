Новости Украины и Новороссии 25 января 2020

Почти половина т.н. «ветеранов АТО» пожаловались, что хотя бы раз сталкивались с предвзятым или несправедливым отношением к себе со стороны украинского общества.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Жизнь после конфликта: опрос относительно социально-демографических и социально-экономических характеристик ветеранов конфликта на Востоке Украины и их семей» от Международной организации по миграции.

Исследование было проведено в течение июля—октября 2019 года. В нём приняли участие 2530 респондентов — экс-боевики «АТО» и члены их семей. Опрос проводился в тех регионах, где концентрация т.н. «ветеранов» является наибольшей — в Киеве и Киевской области, в Днепропетровской и Львовской областях.

Сообщается, что из числа опрошенных 1780 боевиков непосредственно принимали участие в боевых действиях на Донбассе с апреля 2014; ещё 750 респондентов — это члены семей карателей (жёны, мужья или партнёры, с которыми те ведут совместное хозяйство).

«Почти половина респондентов сообщили о предвзятом или несправедливом отношении к ветеранам со стороны представителей различных групп общества, в частности они испытали такое отношение при осуществлении своего права на бесплатное пользование общественным транспортом или при получении медицинских или административных услуг», — отмечают авторы исследования.

Около половины опрошенных (49%) рассказали, что хотя бы раз сталкивались с проявлением предвзятого или несправедливого отношения со стороны общества; треть опрошенных (31%) заявили, что такой случай произошёл в транспорте, 14% рассказали, что не смогли реализовать своё право при получении медицинских услуг, 11% — при попытке получить льготы для ветеранов и их семей, 10% — при получении административных услуг в учреждениях социальной защиты. Сообщается, что участники исследования могли выбрать один или несколько ответов сразу.

«Опрос ветеранов продемонстрировал, что они чувствуют себя изолированными от общества и имеют прочную самоидентификацию со своей референтной группой. Большая часть респондентов (73%) согласилась с мнением, что ветеранов могут понять только те люди, которые хоть как-то связаны с людьми, имеющими военный опыт», — отмечают авторы исследования.

Подавляющее большинство т.н. «ветеранов» (78%) пожаловались, что «граждане не понимают, что в стране идёт вооружённый конфликт».

Примерно столько же (74%) респондентов признались, что участие в военных действиях «навсегда изменило их жизни».

66% респондентов уверены, что «в мирной жизни нарушаются права ветеранов», а 32% т.н. «ветеранов» пожаловались, что чувствуют себя «оторванными от основной части общества».

Впрочем, и само украинское общество не очень-то хочет принимать обратно весь тот сброд, который уже шестой год убивает, грабит и терроризирует людей на Донбассе. Всем понятно, что это циничные убийцы и мародёры, а не «герои» и «патриоты», какими их пытаются представить ангажированные СМИ.

Экс-депутат Верховной рады, экс-глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов в интервью одному из украинских телеканалов заявил, что государство не в состоянии ничего предложить участникам и т.н. «ветеранам» «АТО», поэтому грабёж и убийства продолжают оставаться их основными занятиями после демобилизации.

«Порядка тысячи преступлений совершены с применением огнестрельного оружия. То есть у нас в день происходит как минимум три преступления с применением огнестрельного оружия.

Мы боремся исключительно с рецидивом, а не с самой проблемой. Мы понимаем, что у нас в стране через войну прошло огромное количество людей, для которых негодяи из прошлой власти били себя в грудь и кричали „Мы вас любим“ и „Защищайте“. Они вернулись, не все погибли, и они никому не нужны, к сожалению…» — отметил Куликов.

По его мнению, проблемами возвращающихся с Донбасса «ветеранов» никак не занималась власть Порошенко, но и при новом президенте Зеленском ситуация не изменилась.

Политик считает, что проблему боевиков «АТО» нужно решать на национальном уровне.

В частности, он предложил проект создания своеобразной резервации или отдельных специализированных городков, в которых каратели со своими семьями будут жить изолировано от общества.

«Это один из способов решения этой проблемы — нужно строить городки, которые делать полностью комплексно, решать эту задачу, где размещать этих людей с их семьями, где они будут иметь полную инфраструктуру — школы, детские сады, работу и так далее», — предложил экс-нардеп.

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