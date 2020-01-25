Новости Украины и Новороссии 25 января 2020
- 12:04 Слухи об отставке Суркова прокомментировали в Кремле.
- 11:41 О законопроекте Бужанского.
- 10:58 Кто виноват?.
- 10:17 Азаров: Украина поплатится за выход из финразведки СНГ.
- 10:09 Половина «ветеранов АТО» чувствуют себя в изоляции — опрос (ВИДЕО).
- 06:00 Накажут за мэм и заблокируют: кого будут штрафовать и сажать по закону о дезинформации (ВИДЕО).
- 04:30 Зеленский плюёт на своих предков-евреев, что же он сделает с русскими на Донбассе? (ВИДЕО).
- 00:07 Хвост ракеты.
- 00:01 «Это большая беда, которая навсегда», — Зеленский рассказал о «шраме» между Россией и Украиной (ВИДЕО).
- Вчера 22:09 Чистая анархия приближается.
Слухи об отставке Суркова прокомментировали в Кремле
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что помощник президента Владислав Сурков покидает госслужбу.
Напомним, с утра 25 января об этом сообщил политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, изрядно взбудоражив общественность в России, республиках Донбасса и на Украине.
Комментируя появившуюся информацию, Песков заявил, что указа об отставке Суркова с его должности нет.
Кроме того, в Кремле заявили, что слова Чеснакова «об изменении курса России на украинском направлении» не соответствуют действительности и отражают личную точку зрения эксперта.
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О законопроекте Бужанского
О законопроекте Бужанского
После позорного вояжа Зеленского в Израиль, где ему по сути нечего было ответить по существу ни на претензии МИД Израиля по поводу героизации нацизма на Украине, ни по поводу запрета на выступление на официальных мероприятиях, посвященных холокосту, в «Слуге народа» решили что-то делать, ибо, с одной стороны, украинский президент – еврей, но с другой, это никак не мешает различным государствам (не только России) обвинять Украину в героизации нацизма и тех деятелей, которые были причастны к массовому уничтожению евреев в годы Второй мировой войны.
Известный смутьян Бужанский (есть серьезные сомнения, что он досидит весь срок в своей фракции) решил внести в Верховную раду новый законопроект о запрете героизации нацизма. Бужанский предлагает расширить параметры действующего закона (который в отношении героизации нацизма не выполняется в принципе), добавив в число запрещенной символики эмблемы эсэсовцев (общих СС и Ваффен-СС), НСДАП, СД, Гестапо, СА.
Казалось бы, в любом нормальном государстве это априори должно выполняться, но не на Украине. Всякие «герои АТО» из ВСУ, ВМСУ и карательных батальонов постоянно мелькают со свастиками, эсэсовскими шевронами и прочей «древней арийской символикой». Фашисты из «Азова» регулярно шастают по улицам городов с эсэсовской эмблемой, на марши выходят фашисты с эмблемами дивизии СС «Галичина», премьер-министр не стесняется ходить на концерты неонацистской группы. И вот, в условиях подобной искривленной реальности Бужанский предлагает дополнить старый закон и начать его выполнять.
А теперь представим, что такой закон гипотетически проходит Верховную раду и одобряется Зеленским. В этом случае предстоит хватать шастающих по улицам «героев АТО», запрещать «Азов» и его «гражданский филиал», охотиться на пропагандистов дивизии СС «Галичина» и наконец-то реагировать на флаги со свастикой.
Можно ли представить такую реальность на современной Украине? Текущий вектор развития событий не дает оснований для таких мечтаний. Нацистские банды по-прежнему курируются СБУ и МВД Украины, а нацики из карательных батальонов частично интегрированы в ВСУ и НГУ. Сам государственный аппарат Украины заражен нацизмом и естественно, что он не может бороться сам против себя. Тут вплотную стоит вопрос денацификации, причем маловероятно, что это произойдет путем самоочищения. Ведь то, что предлагает Бужанский, по сути означает отказ от государственного поощрения украинского неонацизма и его фактической финансовой, информационной, организационной и даже дипломатической поддержки, когда действия украинских нацистов прошлого и настоящего оправдываются на государственном уровне министрами и дипломатами.
Эта система окончательно сложилась при Порошенко, и даже замена части «руководства Украины» никак не повлияла на эту уродливую конструкцию, которую длительное время культивировали с целью натравливания на Россию. При Зеленском она существует уже скоро как год. Серьезных попыток что-то изменить в вопросе интеграции украинского неонацизма в государственные структуры Зеленский по существу так и не предпринял. Законопроект Бужанского выглядит жалобной попыткой напомнить Зеленскому и «Слугам народа», что вообще-то, их в основном избирали те, кто хотел прекращения войны – как горячей войны на Донбассе, так и гражданской внутри самой Украины, которую активно разжигают именно украинские нацисты еще со времен Евромайдана.
Может ли Бужанский остановить эту инерцию самостоятельно? Конечно, нет. Максимум, к чему это может привести – к принятию декларативных заявлений о борьбе с теми, кто оправдывает холокост и совсем уж нагло дефилирует со свастикой. Но как мы знаем, что толку от принятого закона, если сами государственные органы его не исполняют и позволяют открыто героизировать нацистов из Ваффен-СС?
Поэтому проблема тут, конечно, не в законопроектах в Верховной раде, а в том, что Украине необходима денацификация, которая в свое время потребовалась немцам, чтобы излечиться от коричневой чумы и постепенно вернуться к адекватному состоянию. И тут важно помнить, что немцы не могли сами по себе от нее избавиться – для этого потребовались суровые доктора.
Украину пока что никто от нацизма лечить не собирается, а самолечением она, естественно, заниматься не будет, ограничиваясь, как максимум, накладыванием декларативных компрессов.
Специально для "Аналитической Службы Донбасса"
https://asd.news/articles/ukraina/zakonoproekt-buzhanskogo/ – цинк
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Кто виноват?
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Азаров: Украина поплатится за выход из финразведки СНГ
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Половина «ветеранов АТО» чувствуют себя в изоляции — опрос (ВИДЕО)
Почти половина т.н. «ветеранов АТО» пожаловались, что хотя бы раз сталкивались с предвзятым или несправедливым отношением к себе со стороны украинского общества.
Об этом свидетельствуют результаты исследования «Жизнь после конфликта: опрос относительно социально-демографических и социально-экономических характеристик ветеранов конфликта на Востоке Украины и их семей» от Международной организации по миграции.
Исследование было проведено в течение июля—октября 2019 года. В нём приняли участие 2530 респондентов — экс-боевики «АТО» и члены их семей. Опрос проводился в тех регионах, где концентрация т.н. «ветеранов» является наибольшей — в Киеве и Киевской области, в Днепропетровской и Львовской областях.
Сообщается, что из числа опрошенных 1780 боевиков непосредственно принимали участие в боевых действиях на Донбассе с апреля 2014; ещё 750 респондентов — это члены семей карателей (жёны, мужья или партнёры, с которыми те ведут совместное хозяйство).
«Почти половина респондентов сообщили о предвзятом или несправедливом отношении к ветеранам со стороны представителей различных групп общества, в частности они испытали такое отношение при осуществлении своего права на бесплатное пользование общественным транспортом или при получении медицинских или административных услуг», — отмечают авторы исследования.
Около половины опрошенных (49%) рассказали, что хотя бы раз сталкивались с проявлением предвзятого или несправедливого отношения со стороны общества; треть опрошенных (31%) заявили, что такой случай произошёл в транспорте, 14% рассказали, что не смогли реализовать своё право при получении медицинских услуг, 11% — при попытке получить льготы для ветеранов и их семей, 10% — при получении административных услуг в учреждениях социальной защиты. Сообщается, что участники исследования могли выбрать один или несколько ответов сразу.
«Опрос ветеранов продемонстрировал, что они чувствуют себя изолированными от общества и имеют прочную самоидентификацию со своей референтной группой. Большая часть респондентов (73%) согласилась с мнением, что ветеранов могут понять только те люди, которые хоть как-то связаны с людьми, имеющими военный опыт», — отмечают авторы исследования.
Подавляющее большинство т.н. «ветеранов» (78%) пожаловались, что «граждане не понимают, что в стране идёт вооружённый конфликт».
Примерно столько же (74%) респондентов признались, что участие в военных действиях «навсегда изменило их жизни».
66% респондентов уверены, что «в мирной жизни нарушаются права ветеранов», а 32% т.н. «ветеранов» пожаловались, что чувствуют себя «оторванными от основной части общества».
Впрочем, и само украинское общество не очень-то хочет принимать обратно весь тот сброд, который уже шестой год убивает, грабит и терроризирует людей на Донбассе. Всем понятно, что это циничные убийцы и мародёры, а не «герои» и «патриоты», какими их пытаются представить ангажированные СМИ.
Экс-депутат Верховной рады, экс-глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов в интервью одному из украинских телеканалов заявил, что государство не в состоянии ничего предложить участникам и т.н. «ветеранам» «АТО», поэтому грабёж и убийства продолжают оставаться их основными занятиями после демобилизации.
«Порядка тысячи преступлений совершены с применением огнестрельного оружия. То есть у нас в день происходит как минимум три преступления с применением огнестрельного оружия.
Мы боремся исключительно с рецидивом, а не с самой проблемой. Мы понимаем, что у нас в стране через войну прошло огромное количество людей, для которых негодяи из прошлой власти били себя в грудь и кричали „Мы вас любим“ и „Защищайте“. Они вернулись, не все погибли, и они никому не нужны, к сожалению…» — отметил Куликов.
По его мнению, проблемами возвращающихся с Донбасса «ветеранов» никак не занималась власть Порошенко, но и при новом президенте Зеленском ситуация не изменилась.
Политик считает, что проблему боевиков «АТО» нужно решать на национальном уровне.
В частности, он предложил проект создания своеобразной резервации или отдельных специализированных городков, в которых каратели со своими семьями будут жить изолировано от общества.
«Это один из способов решения этой проблемы — нужно строить городки, которые делать полностью комплексно, решать эту задачу, где размещать этих людей с их семьями, где они будут иметь полную инфраструктуру — школы, детские сады, работу и так далее», — предложил экс-нардеп.
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На видео с 21:38
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Накажут за мэм и заблокируют: кого будут штрафовать и сажать по закону о дезинформации (ВИДЕО)
Штрафы, блокировки в соцсетях и «индекс доверия». Такое будущее ожидает все украинские СМИ, если новый законопроект о работе медиа будет всё-таки принят на Украине. Что по этому поводу думают сами журналисты? Об этом рассказала киевская журналистка Олеся Медведева.
По её словам, «людей, публикующих массовую информацию, но которые не входят в прикормленные властью структуры, фактически никак не будут защищать».
«Если к примеру просто журналист раскрыл коррупционную схему и его за это избили, обидчику могут “впаять” просто “Хулиганство” а не срок до 5 лет — норма, которая сейчас касается всех журналистов вне зависимости от их “индекса доверия”» — отметила Медведева.
При этом даже профессиональных журналистов ждёт дисциплинарная ответственность в рамках созданной государством и якобы «независимой Ассоциации».
«Привлекать к такой дисциплинарной ответственности будет ещё одно ведомство — созданный Минкультом “Комитет профессиональной этики”. Вот так вот у нас в информационной политике… Начали за здравие — просили защитить журналистов, а кончили за упокой…
Предлагают за всё подряд наказывать, штрафовать журналистов, при этом их никак не защищая», — отметила Медведева, добавив, что «это касается не только журналистов, а каждого из тех людей, которые потребляют информацию и продуцируют информацию».
«Осторожно с мемасиками! Скоро придётся ходить на ковёр к уполномоченному и объяснять, что вы там имели в виду», — предупредила она любителей остро пошутить.
Как сообщала «Русская Весна», Минкульт Украины решил порадовать СМИ «незалежной», представив на днях проект закона о дезинформации, подразумевающий введение должности так называемого уполномоченного, который должен следить за «чистотой Сети».
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Зеленский плюёт на своих предков-евреев, что же он сделает с русскими на Донбассе? (ВИДЕО)
Договороспособность Зеленского в качестве президента украинского государства находится под большим вопросом. Если он плюёт на своих евреев-предков, то что он сделает с теми русскими, которые живут на Донбассе? Сергей Михеев, российский политолог, высказал своё мнение по этому поводу.
Он сказал, что Зеленский — это «человек с внутренней совершенно рваной, шизофренической идентификацией кто он, что он о себе думает». В какой-то момент ему надо было самому себе сказать, что «надо определиться». «Невозможно постоянно служить и тем, и этим, и пятым, и десятым», — отметил эксперт.
«Вот это стремление всем угодить: я скажу одно, а в Израиль поеду — скажу другое, глядишь и проканает! А в Европу поеду — скажу третье… Вот он обиделся, что ему там не дали сказать?
А что, на форуме в Давосе было много внимания украинской делегации? Провал! Полный провал украинской делегации на форуме в Давосе! Отчего же? Почему же? А потому что на самом деле вот эту его легковесность и токсичность видят в том числе и они!» — разразился гневной речью Михеев в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия 1».
Он отметил, что «Зеленский говорит, что он — еврей». По этой причине на Украине часто заявляют, что в стране нет неонацизма и «не может быть», потому что «президент — еврей». Однако то, как сейчас поступает Зеленский в отношении памяти своих предков, по словам политолога, «показывает настолько глубинную беспринципность этого человека, что дальше возникает простой вопрос: “Слушайте, если он так спокойно вытирает ноги о память своих предков, о чём вообще с ним можно договариваться?”».
«Он вообще готов своё слово держать хоть в каком-то вопросе? Например, в вопросе Донбасса? — задался вопросом эксперт.
— Они говорят: “Вы знаете, давайте договоримся? Вы нам сейчас отдадите границу и там всё будет хорошо!”. Если он на своих евреев, предков плюёт, то что он сделает с русскими в Донбассе, если они туда придут? Это же надо понимать! Он скажет: “Да я тут ни при чём!”. Он в одном месте скажет: “Да я обещаю!”, а в другом: “Да я не это самое!..”. А потом напишет какую-нибудь фигню, я прошу прощения, вот в этой, в социальной сети. Или снимет ролик, где скажет: “Да я тут ни при делах вообще! Я вам сказал, но я думал это…”. То есть включит вот этого комика.
С таким человеком серьёзные вопросы не решаются, ещё раз говорю! Если он по памяти своих предков вот так вот проходится, то как ему могут верить люди, которым он что-то там обещает — “мы устроим судьбу русских на Донбассе”, или что-то в этом роде? Да этому верить невозможно! Потому что завтра их, не дай Бог, куда двинет, там русских начнут резать и вешать! А он сделает вид, “что он ни при чём”. Он уедет в какую-нибудь поездку и оттуда будет строчить вот такую вот ерунду», — сказал Сергей Михеев.
Как сообщала «Русская Весна», представители мемориального комплекса «Яд Вашем» назвали поступок президента Украины Владимира Зеленского, который отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, «отвратительной манипуляцией», а его поведение «циничным и сбивающим с толку».
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Хвост ракеты
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«Это большая беда, которая навсегда», — Зеленский рассказал о «шраме» между Россией и Украиной (ВИДЕО)
Конфликт на Донбассе не пройдет бесследно для отношений России и Украины, заявил президент «Незалежной» Владимир Зеленский.
«Я ощущаю и чувствую, что это большая беда, которая навсегда. Вообще. Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией», — сказал он в интервью израильскому 9 каналу.
«Рассосется ли этот шрам, я вообще не уверен», — добавил он.
Украинский президент отметил, что обострившиеся ранее отношения двух стран сдвинулись с мертвой точки, а в налаживании диалога заинтересованы обе стороны. При этом, он считает, что Россия должна «вернуть» Крым Украине, иначе решить конфликт не получится.
По мнению Зеленского, «там находится несколько миллионов украинцев».
«Поэтому мы, конечно же, должны вернуть все наши территории», — резюмировал он.
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На видео с 8.30
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Чистая анархия приближается
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