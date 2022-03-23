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Диванное предательство

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Истерика гаулятера Краматорска по поводу жестких прилетов по местному аэродрому.

Никогда такого не было и вот опять. Местное население снова слило ВСУшников в Краматорске. У местного гауляйтера истерика. Горит, горит земля под ногами украинских оккупантов. А так наверное рассчитывали на этот запас горючего…
Товарищи, сливайте позиции и передвижение ВСУ с улыбкой. Это приближает день вашего освобождения и возвращение нормальной жизни без украинских нацистов.

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Удары по аэродрому Краматорска, которые и вызвали истерику гауляйтера - https://t.me/boris_rozhin/35317
Прекрасные кадры пусков "Калибров" на выходе из Севастопольской бухты - https://t.me/boris_rozhin/35387

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7511439.html
Метки: война на украине, ДНР, донецкая народная республика, краматорск, Украина
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