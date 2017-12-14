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Частное мнение про “предательство” спортсменов-олимпийцев из России

00:50. 14 декабря 2017 Просмотров - 116 Нет комментариев Опубликовал:

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Автор: Иван Котт

Я думаю, дорогой читатель уже в курсе ситуации с Олимпиадой 2018. Если в кратце, то из-за подозрений в допинге российскую сборную отстранили от Олимпийских игр. При этом спортсменам, к которым вопросов нет, разрешили участвовать в качестве "спортсменов-олимпийцев из России" и даже обещали оплатить перелет. Выступать они будут под нейтральным флагом, на награждении будет звучать олимпийский гимн.

 

Тут же в комитете пошли обсуждения, что делать? Кто-то считал, что ехать и выступать не известно от кого нельзя и нет флага - не будет и спортсменов. Другие же решили, что надо ехать не смотря ни на что и завоевать свое законное золото. На данный момент говорят, что все заявленные спортсмены поедут-таки, а отказавшихся нет.

 

Меня больше всего удивил вой, который поднялся в интернетах. Диванные специалисты мгновенно окрестили таких спортсменов предателями. Диванные специалисты начали требовать запретить ехать таким власовцам куда-либо. А, желательно, еще и посадить. Ну, чтобы наверняка.

 

Я же считаю, что ехать или нет на олимпиаду в данной ситуации - это личный выбор спортсмена. Только его и никого больше. Морального права запретить ему не имеет даже Россия, я уж про интернетных клоунов молчу. Все дело в том, что нынешнее поколение спортсменов росло и тренировалось в капиталистической России в лихие девяностые и чуть менее лихие двухтысячные. В той самой, свободной и демократичной, где ничего бесплатного не было, а люди иногда с голоду помирали. И вот, значит, будущего спортсмена мама с папой с детства водили в секцию, где платили за него и, иногда на последние деньги, покупали недешевое и редкое спортивное снаряжение. У спортсмена же вся его жизнь - это спорт и путь к одной заветной цели. Он к ней шел с рождения, пришел, а теперь ему кто-то может запретить? С чего бы вдруг? Страна ему не шибко помогала расти. Страна не оплачивала спортивную секцию. Страна не давала бесплатных тренеров. Страна не покупала снаряжение. Этим всем занимались родители или сам спортсмен. А, значит, теперь ему и делать выбор.

 

Во времена Советского союза, когда все секции были бесплатными, у государства было моральное право не пустить такого спортсмена куда-либо. Да, это было бы жестоко, но справедливо: государство тебя вырастило, помогало с детства стать тем, кем ты стал, давало тренеров, залы, инвентарь и потому оно и будет решать, куда ты поедешь. Нынешнее же государство не помогало и не растило. Растили тренера в платных секциях за деньги родителей. Потому и морального права не пускать спортсменов у него нет. Чтобы появились права, сперва надо выполнить обязанности. Государство же их не выполнило. Я уж молчу про то, что оно не шибко-то и боролось за сборную России на этих играх, пустив, по сути, ситуацию на самотек.

 

P.S.

 

Отдельно умиляют постановки вопроса, типа: "Ну ладно, пусть едут, но от оплаты дороги и трансфера должны отказаться! Нечего нам эти подачки кидать!" У таких людей хочется спросить: кто вы  такие, чтобы решать на какие деньги полетит спортсмен? Вы ему хоть копейку дали? Это его поездка и он будет сам решать.

 

Источник https://pikabu.ru/story/pro_quotpredatelstvoquot_sportsmenovolimpiytsev_iz_rossii_5555188

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