Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

“Умри ты сегодня, а я завтра”. Как небратья США и ЕС делят право на будущее. Борис Марцинкевич

52 0

Какую многоходовку разыгрывают сейчас Соединённые Штаты и как она бьёт последовательно по трём противникам. Почему Европа рискует стать “десертом” для гегемона и какие энергетические войны шли между США и ЕС ранее. Какой ключевой для понимания ситуации момент упускают из внимания почти все СМИ. Об этом и не только рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.

Канал ДЕНЬ на других платформах:

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info/en/
Книга Бориса Марцинкевича https://den-magazin.ru/utm/1078
Поддержать канал ДеньТВ 4276 3801 5875 8230 (Сбер)

#ДеньТВ #Марцинкевич #цены #нефть #газ #ЕС #США #Китай #СПГ #сланцеваянефть #ОПЕК #история
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=j9jNCo86sDk
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 24 февраля 2020
Основное противоречие капитализма
Почему государство платит миллионы телеведущим?
Да кто же он, этот «ЦЕНТРОБАНК РФ»?
Кто на самом деле написал ДОТУ и КОБ

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru