“Умри ты сегодня, а я завтра”. Как небратья США и ЕС делят право на будущее. Борис Марцинкевич
Какую многоходовку разыгрывают сейчас Соединённые Штаты и как она бьёт последовательно по трём противникам. Почему Европа рискует стать “десертом” для гегемона и какие энергетические войны шли между США и ЕС ранее. Какой ключевой для понимания ситуации момент упускают из внимания почти все СМИ. Об этом и не только рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.
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