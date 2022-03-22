Москва готова к нормализации отношений с США при условии, что Вашингтон воздержится от дальнейшей эскалации на всех уровнях. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Напомним, на прошлой неделе глава Белого дома Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина «военным преступником», «смертоносным диктатором» и «чистым бандитом». Москва сочла высказывания оскорбительными, МИД вручил американскому послу Джону Салливану ноту протеста. Дипведомство также заявило, что слова американского лидера «ставят отношения на грань разрыва». Кремль назвал высказывания Байдена «абсолютно непозволительными». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такие заявления не может делать глава государства, «которое по всему миру на протяжении долгих лет бомбило людей», и «которое сбросило атомную бомбу на страну, которая уже была повержена и в чем не было абсолютно никакого смысла».

«Вчера была передана нота протеста американскому послу, в которой отмечено, что происходящее поставило отношения [с Россией] на грань разрыва. Нет ничего сверх того, что там было сказано. Я ещё раз подчёркиваю, что вопрос в той линии, которую выберут США», — сказал сегодня Рябков журналистам.

«Постановка вопроса о том, что нужно сделать [США] для сохранения отношений, безусловно, правильная. Им просто нужно остановиться в своей эскалации, как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями. Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России. Если у них получится при этом какое-то позитивное воздействие оказать на Киев (в чём я не просто сомневаюсь, а уверен, что это не произойдёт, к сожалению), тогда вообще будет определённая перспектива для нормализации [российско-американских] отношений», – сказал он журналистам.

Пока же дипломат видит «нисходящий тренд» в отношениях. «Мы воспринимаем это с сожалением, но это не оказывает никакого влияния на нашу решимость двигаться к достижению целей, стоящих перед специальной военной операцией [РФ на Украине], и адаптироваться к обстоятельствам, связанным с американскими санкциями, санкциями, которые с их подачи ввели европейские сателлиты США», – заключил замглавы МИД РФ.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию. Как заявил Путин, решение о ней было тяжёлым и вынужденным. Целями он назвал денацификацию и демилитаризацию Украины и защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима». Москва также намерена предать суду военных преступников. Речи об оккупации страны не идёт. Вооружённые силы РФ наносят удары по военной инфраструктуре и авиации Украины, гражданскому населению ничего не угрожает. Российский лидер также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России: по его словам, ответ России будет незамедлительным.

По материалам ТАСС, РИА Новости, РБК