Активными пособниками США в их агрессивных замыслах против России уже давно являются и многие европейские страны. Так, американские ядерные заряды, предназначенные для атаки на нашу страну, хранятся в Германии на базе Бюхель, неподалеку от города Кохем в земле Рейнланд-Пфальц. По данным из открытых источников, там находится около 20 спецбоеприпасов. За них отвечает дислоцирующаяся на базе 702-я эскадрилья ВВС США. Здесь же базируется 33-е тактическое авиакрыло Люфтваффе на истребителях-бомбардировщиках Tornado IDS. Это единственное формирование в германских ВВС, способное применять ядерное оружие.

Еще 22 ядерные бомбы США хранятся на северо-востоке Бельгии — на авиабазе Кляйн-Брогель, в часе езды от Брюсселя. Здесь дислоцируется 10-е тактическое авиакрыло бельгийских ВВС на истребителях F-16, способных нести бомбы B61. За их хранение отвечает 701-я эскадрилья обслуживания боеприпасов ВВС США, специалисты которой в случае большой войны и подготовят бомбы к применению.

На территории Нидерландов американское ядерное оружие хранится на авиабазе Волкель в провинции Северный Брабант. Там складировано около 20 ядерных бомб B61, находящихся под ответственностью 703-й эскадрильи обслуживания боеприпасов ВВС США. По неподтвержденным данным, ядерное оружие США складировано еще и в Греции, однако официальные Афины всегда это отрицали.

Так что фактически вся Европа является сейчас огромной военной базой США, главная цель которой «сдерживание» России. Пока она помогает американцам, стоящими за спиной неонацистов на Украине, дронами и поставками оружия, но на ее территории есть и атомные бомбы, предназначенные для агрессии против нашей страны.

Италия оказывается напрямую вовлеченной в военные действия на Украине, оказывая поддержку неонацистскому режиму Киева. Как сообщает газета Giornale, с расположенной на Сицилии базы ВВС НАТО Сигонелла регулярно взлетают боевые дроны, которые осуществляют наблюдение и рекогносцировку над театром военных действий на Украине.

«Дрон Global Hawk, отправленный с миссией по наблюдению в небе над Украиной, — пишет газета, — недавно вернулся в Сигонеллу. Беспилотник долго летал над Черным морем, а затем переместился к границе между Польшей и Беларусью. Напомним, что Global Hawk могут оставаться в полете около 30 часов».

«Вот уже несколько дней, — отмечает газета, — идет настоящая «эстафета дронов», вылетающих с базы США в Италии в сторону Восточной Европы и возвращающихся обратно. Так, БПЛ Northrop Grumman RQ-4B Forte 11 вернулся после такого наблюдения через 11 часов полета. Маршрут беспилотника указывает на его внимание к западной части территории Украины. Дальность наблюдения беспилотника дает последнему возможность отслеживать, среди прочего, передвижение российских военно-морских частей ближе к Одессе. С этой же базы, сообщает сайт Itlmilradar, впоследствии в направлении Польши, на границе с Украиной и Белоруссией, вылетел еще один Global Hawk».

Таким образом, налицо причастность не только США, но и Италии к боевым действиям на Украине на стороне бандеровского режима. И это не случайно. Италия, страна, как мы привыкли думать, беспечных любителей макарон и кьянти, на самом деле — один из крупнейших в Европе плацдармов для США, где расположено, как сообщает газета Messaggero, более 120 военных баз НАТО.

Есть еще, как считает газета, 20 секретных военных объектов, о которых нет никаких сведений. Больше всего таких баз на европейском континенте только в Германии – 305.

Самая важная из них в Италии — база ВВС Сигонелла, расположенная на Сицилии недалеко от Катании. На территории этой авиабазы дислоцирована также оперативная база Системы наблюдения за наземной обстановкой (Alliance Ground Surveillance – AGS). Там же дислоцировано итальянское 41 Stormo Antisom — подразделение, используемое для борьбы против подводных лодок. В Неаполе квартируется командование военно-морскими силами НАТО в Южной Европе (NAVSOUTH), «Центр управления воздушным движением НАТО» расположен на авиабазе итальянских ВВС Поджо Ренатико, в провинции Феррара. В провинции Варезе дислоцируется «Итальянский корпус быстрого реагирования НАТО». В Мондрагоне, в провинции Казерта, находится противоатомный бункер, который НАТО готовится использовать в случае войны. Многие другие базы НАТО расположены в области Венето, а также в Эмилии-Романье и Ломбардии.

Участвует Италия не только в операциях с дронами, но и в поставках оружия украинскому режиму. На слуху еще нашумевшая история, как неделю назад отделение крупного профсоюза USB в Пизе заявило, что его представители, работающие в грузовом терминале аэропорта, обнаружили ящики с оружием и боеприпасами, которые направлялись на Украину как гуманитарный груз.

Работники отказались загружать вооружение в транспортный самолет. В заявлении USB утверждалось, что вооружение на Украине поставляется под видом необходимой населению гуманитарной помощи, а использоваться будет для убийства таких же трудящихся. Активисты профсоюза организовали манифестацию протеста против отправки вооружения Украине и участия страны в миссиях НАТО не только в Пизе, но и на одной из площадей Рима.

Кроме того, Италия — крупнейший в Европе арсенал ядерного оружия США. На Апеннинах складировано сейчас более 70 ядерных боеголовок американской армии, хотя точное их число неизвестно. Это больше, чем в любой другой европейской стране, входящей в НАТО.

Как писала газета Stampa, первые американские атомные бомбы на территории Италии появились в середине 1950-х годов. В тот период они хранились в разных местах, в том числе на базах в Авиано, Геди, Виченце, Римини, Ливорно, Лонгароне, Сигонелле, Баньоли. Другое атомное оружие размещалось на острове Маддалене, где базировались американские подводные лодки, и, возможно, в порту Гаэта. В настоящее время в Италии, согласно докладу «Американское ядерное оружие в Европе», опубликованному Natural Resource Defence Council, бомбы В-61 с ядерными боеголовками хранятся на американской базе в Авиано, остальные — в Геди-Торре.

Авиабаза ВВС США Авиано на северо-востоке Италии в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в 50 километрах западнее города Удине, эксплуатируется совместно американской и итальянской авиацией с 1954-го. Взлетно-посадочная полоса достигает в длину 2 620 метров и 45 метров в ширину, что позволяет принимать любые типы самолетов. Аэродромное навигационное и светотехническое оборудование обеспечивает полеты в сложных метеоусловиях днем и ночью. В 1999-м эта авиабаза служила основным опорным пунктом авиации НАТО, задействованной в бомбардировках Югославии. Именно отсюда взлетали переброшенные из Америки истребители-невидимки F-117, бомбившие сербские города. Позже авиабаза использовалась для операций ВВС США и НАТО в Ираке, Афганистане и Ливии.

Сегодня в Авиано дислоцировано 31-е истребительное авиакрыло ВВС США. В его составе две истребительные эскадрильи — 510-я и 555-я — на F-16CG/DG. Эти самолеты могут нести ядерные бомбы B61. По данным из открытых источников, на Авиано хранится до 35 боеприпасов этого типа в 12 защищенных хранилищах.

Еще около 40 ядерных бомб складировано на авиабазе Геди-Торре на севере Италии, в 15 километрах от Брешии. За них отвечает расквартированная здесь 704-я эскадрилья обслуживания боеприпасов ВВС США. Кроме того, на Геди-Торре базируются итальянские истребители-бомбардировщики Tornado IDS, способные эти бомбы применять.

Активно участвует в наращивании военного присутствия США и НАТО в Восточной Европе Греция. В воскресенье гигантское американское транспортное судно Liberty Passion доставило военную технику в порт Александруполис на севере Греции, об этом сообщил начальник порта Константинос Хаджимихаил.

Оно разгрузит эту технику, которая затем, как пишут СМИ, будет переправлена по железной дороге в Польшу, усиливая силы США и НАТО на границе с Россией.

«Конечно, этот “корабль свободы” еще раз демонстрирует стратегическую ценность порта Александруполис», – написал посол США в Греции Джеффри Пайетт в Twitter.

Как известно, по новому оборонному соглашению с Грецией, подписанному 14 октября 2021 года, Вашингтон получил в свое распоряжение на греческой территории несколько новых военных баз, в том числе порт Александруполис на севере Эллады.

По словам министра национальной обороны Греции Никоса Панайотопулоса, военная база США в Александруполисе может быть предназначена для переброски войск в Восточную Европу и на Украину. Таким образом, Афины тоже вовлекаются в военные действия на Украине против России, снабжая ВСУ американским оружием.

Самое большое количество американских ядерных бомб размещается на территории Турции – важнейшего до недавних времен союзника и партнера США в Средиземноморском регионе.

Стратегическое положение Турции интересно для американцев тем, что страна находится и в Европе, и в Азии, контролирует выход из Черного моря, позволяет контролировать обстановку не только в Восточном Средиземноморье и Черноморском регионе, но и на Ближнем Востоке, гранича с Сирией, Ираком и Ираном.





