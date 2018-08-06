Разрушитель миров: Атомный кошмар Хиросимы и Нагасаки (ФОТО)

6 августа 1945 года в японском городе Хиросиме впервые было применено новое оружие чрезвычайно разрушительной силы. Через три дня вторая бомба была взорвана в Нагасаки. Применение атомного оружия унесло жизни более 200 тысяч жителей пострадавших городов.

До сих пор не утихают споры, было ли оправданным применение столь разрушительного оружия в условиях, когда Япония была близка к капитуляции. Так или иначе, 6 августа 1945 года началась новая эпоха в истории человечества.

Весной 1945 года после упорнейших боёв американцы овладели островом Окинава. В их руках оказался идеальный плацдарм для последующего вторжения в Японию. Однако американцы не спешили.

Во-первых, география Японии такова, что делала несколько предсказуемым место будущего вторжения, и японцы имели возможность выстроить там мощнейшую эшелонированную оборону.

Во-вторых, отчаянное сопротивление японцев на Окинаве, стоившее американцам 12 тысяч жизней, заставило их задумать о том, каковы будут потери в случае аналогичного сопротивления на территории Японии.

Ещё весной 1945 года, до взятия Окинавы, началась разработка планов высадки на Кюсю, наиболее удобном регионе для десанта. Согласно самым оптимистичным прогнозам, в случае успеха высадки американцы потеряли бы около ста тысяч человек убитыми. По пессимистичным — не менее двухсот тысяч. Что было сопоставимо с потерями за 3,5 года войны с Японией и превышало потери, понесённые в боях с Германией.

Дабы минимизировать потери, в комитете продумывали различные варианты. Вплоть до применения против Японии химического оружия. На базы на Филиппинах даже были переброшены отравляющие вещества, но позднее от этой идеи отказались.

К лету 1945 года на высшем уровне было принято решение о применении новейшего разрушительного оружия — атомной бомбы.

Подготовка к бомбометанию тайно велась ещё с осени 1944 года на авиабазе Вендовер. Была сформирована специальная группа, пилоты которой регулярно упражнялись в прицельном бомбометании.

Киото спасла ностальгия

В мае был сформирован Комитет по выбору целей, задачей которого было определить список японских городов, лучше всего подходящих в качестве мишеней. В его состав вошла группа высокопоставленных военных, а также трое учёных, работавших над атомным Манхэттенским проектом.



Макет бомбы «Малыш» (англ. Little boy), сброшенной на Хиросиму.

Фото: © wikipedia.org/

К целям выдвигалось несколько требований.

Во-первых, цель должна быть крупной, чтобы не расходовать зря дорогостоящие бомбы.

Во-вторых, она должна быть стратегически важной. В городе должны быть крупные военные склады или большое количество заводов. На худой конец подходил крупный порт или место дислокации большого количества армейских частей.

В-третьих, бомбардировка должна была иметь важное имиджевое значение. Чтобы не только японцы, но и весь мир оценил мощь нового оружия. Было бы неплохо, если бы в городе имелся какой-то объект, имеющий важное символическое значение.

А также было желательно причинить максимальные разрушения, чтобы подорвать боевой дух и решимость японцев. Ещё требовалось, чтобы ранее город не подвергался массированным бомбардировкам.

В итоге было отобрано пять целей: Кокура, Хиросима, Киото, Ниигата и Йокогама. Поначалу наиболее перспективной целью выглядел Киото — один из крупнейших промышленных центров страны. Однако город спасла сентиментальность военного министра Стимсона. В молодости он путешествовал с женой по Японии и был впечатлён красотой Киото.

Несмотря на сопротивление остальных членов комитета, Стимсон вычеркнул город из списка и дошёл до самого президента Трумэна, убедив его, что город уничтожать нельзя из-за его высокой культурной ценности. Вместо Киото в список внесли Нагасаки.



Гарри Трумэн. Фото: © AP Photo

Некоторое время также обсуждался вариант демонстрационной атаки. То есть атомного удара по какой-нибудь незначительной цели, дабы японцы могли узреть всю мощь нового оружия и капитулировать.

Однако по ряду соображений от этого варианта отказались. В первую очередь для того, чтобы произвести как можно более шокирующий эффект на противника. Кроме того, это было дорого. Стоимость одной бомбы на том этапе развития техники исчислялась сотнями миллионов долларов.

16 июля состоялось первое испытание нового оружия на полигоне близ Аламогордо. Перед этим американцы провели консультации с британскими союзниками, оповестив их о намерении использовать атомное оружие и заручившись их согласием. Также решено было предварительно намекнуть о наличии нового оружия Сталину.

Читайте также: Украинские ракеты должны доставать до Москвы, — генерал ВСУ предлагает брать пример с бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

24 июля на Потсдамской конференции Трумэн заявил Сталину, что США располагает новым мощнейшим оружием. На следующий день президент одобрил четыре цели для бомбардировки: Кокуру, Хиросиму, Ниигату и Нагасаки. Выбор первой цели был отдан на усмотрение военных в зависимости от их удобства, погодных условий и т. д.

Ещё через день американцы в последний раз попытались решить всё «по-хорошему», потребовав от Японии капитуляции. Однако японцы не подозревали о наличии у США атомного оружия.

Они всё ещё выжидали реакции в надежде на то, что Кремль не вступит в войну, а японцам перед угрозой высоких американских потерь удастся выторговать приемлемые условия для мира.

«Малыш» для Нагасаки и Хиросимы



Бомбардировщик «Энола Гей» 6 августа 1945 года приземляется на Тиниане после атомной бомбардировки японского города Хиросимы.

Фото: © AP Photo / Max Desfor

К этому моменту 509-я группа, практиковавшаяся в прицельном бомбометании, была переброшена на авиабазу на острове Тиниан на Марианских островах. 26 июля на тяжёлом крейсере «Индианаполис» была доставлена бомба «Малыш». «Толстяка» доставили на авиабазу несколькими днями позже по воздуху.

На базе соблюдалась строжайшая секретность. Самолёты были перекрашены и перемаркированы, чтобы потенциальные японские разведчики не сообщили в Токио о прибытии необычной авиагруппы.

Накануне первой бомбардировки все самолёты получили личные названия, выбранные командирами экипажей. Бомбардировщик «Энола Гей», сбросивший первую атомную бомбу, был назван в честь матери командира экипажа Тиббетса.

Бомбардировка должна была состояться ещё 3 августа, однако из-за сильной облачности вылет был отложен на несколько дней. Для миссии было отобрано шесть экипажей.

Ночью 6 августа, в 2:45 по местному времени (в Токио было на час меньше) главная ударная сила соединения, бомбардировщик под названием «Энола Гей», вылетел с авиабазы на острове Тиниан. Экипажем командовал полковник Тиббетс, считавшийся одним из лучших пилотов американских ВВС.

Чуть ранее в воздух поднялись три самолёта-разведчика, направившиеся к Хиросиме, Кокуре и Нагасаки. Их целью была погодная разведка в районах бомбардировки. «Энолу Гей» сопровождали ещё два самолёта, которые должны были зафиксировать последствия взрыва и провести кое-какие исследования по горячим следам.

На Иводзиме был размещён дублирующий состав на тот случай, если у какого-то из самолётов возникнут технические неполадки. Накануне все экипажи были проинформированы о том, что их миссия будет особой.

Читайте также: «Видел шеренги мертвецов»: о чем говорят пережившие Хиросиму и Нагасаки

Разведчики, отправленные к Кокуре и Нагасаки, сообщили об облачности над городами, из-за чего прицельное бомбометание было невозможным. Пилот разведчика, вылетевший к Хиросиме, сообщил о том, что небо ясное, после чего «Энола Гей» взял курс на этот город.

На подлёте к городу бомба была приведена в боевое положение (взрыватели хранились отдельно в качестве меры безопасности на случай аварии самолёта).

Японские радары засекли приближение трёх американских самолётов. Однако на этом этапе войны из-за катастрофической нехватки техники и горючего японцы уже не высылали самолёты на перехват таких небольших групп.

В 8:12 по местному времени с бомбардировщика, находившегося на высоте 9100 метров, была сброшена бомба.

Великий разрушитель миров



Фото: © Hiroshima Peace Memorial Museum/U. S. Army via AP

«Я — смерть, великий разрушитель миров», — по легенде, именно эту фразу из Бхагавад-гиты произнёс руководитель Манхэттенского проекта Оппенгеймер, наблюдая за взрывом первой атомной бомбы возле Аламогордо.

Через 45 секунд после сброса «великий разрушитель миров» взорвался на высоте 500 метров. Последовала ослепительная вспышка. От 70 до 80 тысяч человек, находившихся в эпицентре взрыва и окрестностях, погибли в следующие несколько секунд.

В радиусе двух километров бушевал огненный вихрь, мгновенно уничтожавший всё живое.

Большинство зданий в городе были деревянными, и огонь моментально перекинулся на другие районы. Лишь нескольким счастливчикам, находившимся неподалеку от эпицентра, удалось выжить. Ближе всех к эпицентру взрыва из всех выживших находился японец Номура, он был всего в 170 метрах от него. Но он уцелел благодаря тому, что в этот момент находился в подвале сейсмоустойчивого здания.

Около 70% всех зданий в городе было разрушено. Вместе с тем люди, находившиеся на расстоянии нескольких километров от взрыва, практически не пострадали.

Но настоящий ад начался в первые часы после удара. Большая часть больниц в городе располагалась в центре, и почти все врачи погибли в первые секунды. Большому количеству раненых просто некому было помочь.

Кроме того, японцы не представляли, с чем они столкнулись, поэтому не была проведена эвакуация из зоны радиационного поражения. Напротив, значительная часть уцелевших (после удара выжило 2/3 населения города) была мобилизована на помощь раненым.

Связь с городом прервалась, из окрестных населённых пунктов в Генеральный штаб приходили сообщения о небывалом взрыве, однако их посчитали слухами, поскольку в штабе было известно, что массированного налёта бомбардировщиков не было.

Читайте также: Сколько радиации поглотили кости жителей Хиросимы?

Только через несколько часов удалось установить масштаб разрушений и выслать помощь из других городов. Но японцы всё ещё не понимали, что произошло. Только после заявления американского президента Трумэна они узнали об атомной бомбе.

Американский президент выступил со специальным заявлением, в котором предупредил, что дальше будет только хуже, если японцы немедленно не примут условия капитуляции.

7 августа разрушенный город посетили специалисты, работавшие над японским атомным проектом (который находился очень далеко от создания бомбы). Они подтвердили, что было применено атомное оружие и у американцев, вероятно, есть ещё как минимум одна бомба.

Для военных на тот момент ситуация выглядела приемлемой. Ещё не начали умирать пострадавшие от радиации, поэтому потери были большие, но не катастрофические.

Погибло даже меньше людей, чем при обычной бомбардировке (в июне 1945 после массированного налёта на Токио погибло около 100 тысяч человек), поэтому потери были приемлемыми для японской военной доктрины даже в случае повторения бомбардировки.

Нагасаки



Фото: © AP Photo

Хотя император уже давно колебался и склонялся к принятию американских условий, военное руководство было непреклонно в своей решимости вести войну до последней капли крови.

Атомная бомбардировка ничуть не поколебала их намерения. После бомбардировки глава правительства Сузуки созвал специальную пресс-конференцию, на которой заверил, что и речи быть не может о принятии американских условий.

Американцы, видя, что японцы не собираются сдаваться, начали подготовку второго удара. Всё происходило по тому же сценарию — бомбу по частям перебросили на Тиниан. Сроки проведения операции также были сдвинуты.

Читайте также: «160 Хиросим»: в США впечатлены запуском российских ракет «Булава» (ВИДЕО)

Если бомбардировку Хиросимы передвинули на три дня вперёд из-за плохой погоды, то вторую бомбардировку, напротив, перенесли на несколько дней раньше из-за неблагоприятных прогнозов синоптиков. Дату бомбардировки сдвинули с 11 августа на 9-е число.

На этот раз главной ударной силой был бомбардировщик «Бокскар» под командованием майора Суини. Бомбивший Хиросиму «Энола Гей» также принимал участие в миссии, но в качестве самолета-разведчика. Он проводил погодную разведку над Кокурой.



Фото: © AP Photo

В 3.49 утра 9 августа «Бокскар» поднялся в воздух с авиабазы на Тиниане. У самолета были неполадки с топливным насосом, из-за чего радиус действия бомбардировщика был ограничен. На этот раз приоритетной целью была выбрана Кокура. Разведка доложила об облачности над целью, однако она была переменной и позволяла провести прицельное бомбометание.

Но к тому моменту, как «Бокскар» долетел до Кокуры, погода испортилась. Командир экипажа Суини после несколько заходов так и не решился сбросить бомбу и ушел в направлении Нагасаки. Так погода во второй раз спасла этот город от разрушения.

Читайте также: В России обещают дать правовую оценку атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки

Зато Нагасаки, оказавшемуся в списке целей почти случайно и никогда не имевшему приоритета, повезло куда меньше. Облачность над городом была не такой плотной и позволяла провести прицельное бомбометание. В 11.01 бомба была сброшена.

Но из-за плохой видимости «Бокскар» немного промахнулся и бомба прошла мимо цели, взорвавшись над промышленным районом города, от которого центр был отгорожен холмистой местностью.

По этой причине разрушения в городе были меньшими, чем в Хиросиме, хотя использованная там бомба была чуть мощнее.

Из-за путаницы и присутствия в городе незарегистрированных людей, точное число жертв до сих пор остается неизвестным. Предполагается, что в момент взрыва погибло порядка 20–25 тысяч человек, почти втрое меньше чем в Хиросиме.

В этот же день СССР вступил в войну с Японией. С этого момента японцы уже не имели надежды на успех. Император окончательно склонился к капитуляции, с условием сохранения императорского титула.

Последствия



Разрушенный храм в Нагасаки.

Фото: © wikipedia.org

Настоящая эпидемия смертей началась в обоих городах уже через некоторое время после взрыва, когда казалось, что худшее уже позади. Практически все люди, находившиеся в пределах двух километров от эпицентра взрыва, получили не только ранения и ожоги, но и большие дозы радиации.

Уже через несколько дней люди начали умирать от острой лучевой болезни. Поначалу их записывали в число жертв дизентерии, но к концу августа японцы разобрались в истинных причинах.

Ситуацию осложняло и то, что раненых губили дозы радиации, значительно меньшие стандартной смертельной. Из-за радиации резко увеличилось количество осложнений ранений.

Значительная часть смертей пришлась именно на случаи лучевой болезни и осложнений от ранений. В общей сложности в Хиросиме в течение нескольких месяцев от последствий взрыва скончалось около 140 тысяч человек (почти половина города). Из них чуть менее половины скончалось от лучевой болезни и различных осложнений.

В Нагасаки погибло 70 тысяч (треть населения города), из которых большая часть выжила при бомбардировке, но скончалась от ее последствий.



Жители города Хиросимы, пострадавшие от ядерной бомбардировки. Фотография снята в августе 1945 года.

Фото: © РИА Новости/Овчинников

До сих пор продолжаются и еще долго не утихнут споры о необходимости применения атомного оружия.

Сторонники применения атомной бомбы ссылаются на принцип меньшего зла, утверждая, что гибель 200 тысяч человек помогла предотвратить неминуемую гибель миллионов в результате захвата Японии.

Их оппоненты утверждают, что японцы в любом случае были обречены и сдались бы после вступления в войну Советского Союза.

Поэтому использование атомных бомб, главными жертвами которых стали не военные, а мирное население, не было оправдано военной необходимостью, а являлось демонстрацией мощи военного потенциала США.

Применение атомных бомб в Японии открыло новую эпоху в истории человечества. Впервые появилось оружие, способное в считанные минуты стереть с лица Земли целые страны. Следующие 50 лет весь мир провел в страхе перед повторением ужасов Хиросимы и Нагасаки.

Читайте также: Путин остановил наступление ВСУ на Донбассе (ВИДЕО)

Евгений Антонюк

Life