«Ковчеги демократии». На что способны авианосные ударные группы ВМС США (ФОТО)

Три атомных авианосца, ракетные крейсера, эсминцы, подлодки, около 200 вооруженных «до зубов» самолетов и несколько тысяч военных моряков — в субботу в западной части Тихого океана стартуют крупнейшие за 10 лет учения сразу трех авианосных ударных групп Военно-морских сил США.

Цель маневров — отработка мощной наступательной операции и демонстрация миру (и КНДР в частности) «железной воли» американского Тихоокеанского флота. Об этом прямо заявил командующий флотом адмирал Скотт Свифт.

О том, что представляют собой современные авианосные ударные группы (АУГ) ВМС США и как их обычно применяют, — в материале РИА Новости.

Американская ударная авианосная группа во главе с USS Bunker Hill (CG 52) на военно-морских учениях в Индийском океане

Задействованные в учениях атомные авианосцы «Рональд Рейган», «Нимиц» и «Теодор Рузвельт» — флагманы 5-й, 11-й и 12-й ударных групп соответственно. Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил, что сосредоточение этих трех мощнейших соединений в районе Корейского полуострова означает готовность ВМС США к ведению боевых действий против Северной Кореи.

Ранее маневры такого масштаба проводились в 2006–2007 годах возле острова Гуам.

Согласно последнему докладу Международного института стратегических исследований (IISS) «The Military Balance 2017», корабли класса «Нимиц» несут по 55 штурмовиков (истребителей-бомбардировщиков) F/A-18 «Хорнет», четыре самолета радиоэлектронной борьбы EA-18G «Гроулер» EW, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) E-2 °C/D «Хокай» и шесть поисково-спасательных вертолетов H-60 «Си Хок».

Авианосец США USS George H. W. Bush в Персидском заливе

Демократия с доставкой

Начиная 1960-х годов огромные плавучие аэродромы стали главным геополитическим инструментом Соединенных Штатов. С помощью этих атомных монстров американцы не раз свергали «непослушные» правительства в разных странах мира, заменяя их другими, более сговорчивыми режимами.

Если разобраться, агрессивная направленность заложена в самой концепции применения «нимицев». Костяк стандартного авиакрыла составляют палубные штурмовики F/A-18 «Хорнет» — эффективное оружие нападения.

Каждый «Хорнет» несет восемь тонн боевой нагрузки и действует в радиусе более 700 километров. Сейчас это основной боевой самолет американского флота и Корпуса морской пехоты. Всего их стоит на вооружении более тысячи.

Истребители США F / A-18 вылетают с летной палубы авианосца США USS George H. W. Bush в Персидском заливе

Для сравнения: единственный российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и другие авианосцы этого проекта изначально задумывались не как наступательные, а как оборонительные корабли. Основное назначение «Кузнецова» — прикрытие дальней морской зоны ПВО истребительной авиацией и борьба с подводными лодками при помощи вертолетов.

Кроме того, вооруженный ракетами «Гранит» крейсер в состоянии в одиночку противостоять целому отряду кораблей противника.

Авианосец США USS Carl Vinson пересекает пролив Сунда между индонезийскими островами Ява и Суматра

Смертоносная свита

Американские авианосцы в одиночку не воюют, да и, собственно, для этого не очень годятся. Оборонительное вооружение у них довольно слабое и состоит из трех зенитных комплексов «Си Спарроу», четырех 20-миллиметровых зенитных комплексов «Вулкан-Фаланкс» и двух трехтрубных 324-миллиметровых торпедных аппаратов.

Ракетный крейсер Shiloh ВМС США

Поэтому каждая ударная группа состоит из десятка кораблей и включает два-три крейсера с управляемым ракетным оружием (УРО) типа «Тикондерога», два-три эсминца «Арли Бёрк», фрегаты с УРО, пару многоцелевых атомных подводных лодок и суда снабжения.

Главная задача этой флотилии — накрыть свой флагман «колпаком» непробиваемой ПВО и защитить от удара из-под воды. Рыскающие вокруг эсминцы чутко «слушают море» и в случае чего готовы подставить свой борт под торпеду, предназначенную для авианосца.

Благодаря «всеядной» установке вертикального пуска Мк.41, крейсера и эсминцы могут не только прикрывать группу с воздуха зенитными управляемыми «Стандартами», но также наносить сокрушительные удары по берегу крылатыми ракетами «Томагавк» и уничтожать подводные лодки ракетами ASROC.

Каждый крейсер несет две Мк.41 общей вместимостью 122 ракеты, эсминец — две установки на 96 шахт. Интенсивность стрельбы высокая — аппаратура Мк41 позволяет пускать по ракете в секунду. На крейсерах и эсминцах стоят 127-миллиметровые пушки Mk.45 с дальностью эффективной стрельбы до 15 километров, торпедные аппараты и зенитные установки.

Все корабли оснащены системой «Иджис», примерно треть — интегрированы в систему противоракетной обороны.

Эсминец ВМС США «Джон Маккейн» после столкновения с торговым судном. 21 августа 2017

Проекция силы

Авианосный ордер можно назвать «прибрежным» соединением, поскольку его основное назначение — мощные проникающие удары по береговой инфраструктуре на глубину до 1600 километров.

Главное преимущество эскадры — скрытность и внезапность. В крейсерском режиме она может за сутки преодолеть до полутора тысяч километров и быстро развернуться для атаки. Стратегия применения таких групп хорошо отработана и почти не менялась.

Как правило, подойдя к побережью противника, крейсера и эсминцы ордера массированным ударом крылатых ракет поражают заранее разведанные стратегические объекты и командные пункты. Широко используются беспилотники. Затем палубные штурмовики и самолеты РЭБ нейтрализуют систему противовоздушной обороны.

Третьей волной идут звенья «Хорнетов», которые бомбами и ракетами сокрушают все, что уцелело, и расчищают плацдарм для высадки десанта морской пехоты. Интервал между тремя волнами налетов — не более 10–20 минут. Работу авиации координируют «висящие» в воздухе самолеты ДРЛО.

Экипаж корабля ВМС США USS Hue City. 10 июля 2017

Огромный флот десантных кораблей позволяет ВМС США проводить масштабные операции по высадке морской пехоты на необорудованное побережье.

Морские пехотинцы имеют на вооружении танки, БМП, артиллерийские орудия, реактивные системы залпового огня, противотанковые и зенитно-ракетные комплексы.

Авианосец USS John C. Stennis

И хотя некоторые эксперты скептически называют авианосцы оружием для войны с «банановыми республиками», беспомощным против развитой военной машины противника, это не совсем верно.

АУГ представляют собой грозную силу, способную если не уничтожить, то серьезно подкосить инфраструктуру даже крупной страны с сильной армией. Особенно уязвимы для них прибрежные и островные государства.

По словам Валуева, с такими соединениями «можно эффективно бороться крылатыми ракетами или атомными подводными лодками, которых нет у Северной Кореи».

Эсминец ВМС США USS Carney

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Андрей Станавов