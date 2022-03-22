Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Алексей Волков. Миф о штурме деревни Полунино

47 0

На второй день наступления наши войска вышли к деревне Полунино. Ни каких долговременных оборонительных сооружений, рядов колючей проволоки и мин – только два ряда траншей и все же взять ее не получалось почти три недели. Почему так произошло, каковы были реальные потери и как на обелиске в деревне оказалась цифра 12 000, рассказывает историк Алексей Волков.

Проект реализуется фондом “Я помню” и каналом TacticMedia при поддержке платежной системы “Мир”.

Помочь проекту: https://iremember.ru/help/
Следите за новостями проекта в Телеграм-канале https://t.me/rzhev42

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/rzhev42_volkov4.mp3

Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Стань спонсором канала: https://www.youtube.com/channel/UCWnNKC1wrH_NXAXc5bhbFnA/join
Канал на Rutube: https://rutube.ru/channel/23492116/
Канал в Яндекс.Дзен: https://zen.yandex.ru/goblin_oper
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru
Гоблин в TikTok: https://www.tiktok.com/@goblin_oper_ru
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KCaa96ke6Dk
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Бизнесмен, обманутый чиновниками: Я мост построил, я его и сожгу!
О мертвых или хорошо, или ничего... кроме правды
Полное интервью с Владимиром Ивановничем Труниным 1 мая 2014
Зачем Путину «народный фронт»?
Битва за Новороссию: положение на фронте на 17 августа 2014 г.

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru