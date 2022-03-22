Алексей Волков. Миф о штурме деревни Полунино
На второй день наступления наши войска вышли к деревне Полунино. Ни каких долговременных оборонительных сооружений, рядов колючей проволоки и мин – только два ряда траншей и все же взять ее не получалось почти три недели. Почему так произошло, каковы были реальные потери и как на обелиске в деревне оказалась цифра 12 000, рассказывает историк Алексей Волков.
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