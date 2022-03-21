Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Это биолаборатории принадлежат США,у Украины нет доступа к ним,а США вроде бы пока никто нацистами не называет.
Ну да -США .Вот пришли к тебе в огород и разместили лабораторию.И ты хозяин не при чем.Еще Янек в 2012г это подписал-ведь ПОДПИСАЛ же.КАкой не бандит США но должен соблюдать правила и чего ж подписали то??За деньгу в карман ?А Порох внес в Конституцию вхождение в НАТО?Если вносили этот пункт уже готовились воевать с Россией ?? А как иначе ?-это враг открытый для России.Так чего ж вы хотите сегодня -вам тысячу раз предлагали мир -и покупали дешевым газом ,и покупали элиту через Росукроэнерго-нет,как с ума сошли от ненависти.Да оно и понятно-ложь вдалбливаемая большевиками про единый народ,соединяя ежа и гадюку вышла боком и возможно даже потеряли действительно своих на Востоке территории,которых насильно приучали к этому грязному суржику.
А то, что мы называем руководство США, включая ЦРУ и Пентагон нацистами, вам этого недостаточно? )
Он уже уэвропеец давно Руса .И он в этом не виноват -его поносило по свету -где женке с детьми хорошо -там его и сердце.Это Хохол русофоб с детства инвалид от бабушки .
А похоже на то ,что ответ Си Байдену позавчера не понравился:
“Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая, информации о погибших пока нет.
Центральное телевидение Китая сообщило, что пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 133 человека, потерпел крушение в уезде Тэн городской округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе, это вызвало лесной пожар, передает РИА «Новости».
Генеральное консульство России в Гуанчжоу не располагает информацией о российских гражданах на борту.
Возраст упавшего Boeing 737 составлял менее семи лет, авиакомпания эксплуатировала его с 2015 года, передает ТАСС…
п.с. джипиес наверное пользовались
Вы это кто?
Мы– это корейцы, вьетнамцы, иракцы, сербы, ливийцы, сирийцы и русские, которые их защищали. Даже во время Второй мировой войны англосаксы США и Британии показали свою нацистскую сущность, стирая с лица земли города Германии и Японии, как гитлеровцы в Сталинграде.
https://www.youtube.com/watch?v=eeiXBpc6hXo&t=13s
Ну это понятно.
Но в политике их никто так не называет.
Потому что лицемерная политика, с двойными стандартами. Настанет время, будут называть.