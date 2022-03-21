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Чем вас пугают нацисты и биолаборатории?

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Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7507071.html
Метки: биологическое оружие, война на украине, Нацизм, неонацизм, омп, пропаганда, США, Украина
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10 Комментариев » Оставить комментарий
  • 14269 13209
    KT три часа назад

      Это биолаборатории принадлежат США,у Украины нет доступа к ним,а США вроде бы пока никто нацистами не называет.

      1
      1
      • 22219 18545
        маринаKT два часа назад

          Ну да -США .Вот пришли к тебе в огород и разместили лабораторию.И ты хозяин не при чем.Еще Янек в 2012г это подписал-ведь ПОДПИСАЛ же.КАкой не бандит США но должен соблюдать правила и чего ж подписали то??За деньгу в карман ?А Порох внес в Конституцию вхождение в НАТО?Если вносили этот пункт уже готовились воевать с Россией ?? А как иначе ?-это враг открытый для России.Так чего ж вы хотите сегодня -вам тысячу раз предлагали мир -и покупали дешевым газом ,и покупали элиту через Росукроэнерго-нет,как с ума сошли от ненависти.Да оно и понятно-ложь вдалбливаемая большевиками про единый народ,соединяя ежа и гадюку вышла боком и возможно даже потеряли действительно своих на Востоке территории,которых насильно приучали к этому грязному суржику.

        • 16520 14986
          РусаKT два часа назад

            А то, что мы называем руководство США, включая ЦРУ и Пентагон нацистами, вам этого недостаточно? )

            2
            2
            • 22219 18545
              маринаРуса 26 мин. назад

                Он уже уэвропеец давно Руса .И он в этом не виноват -его поносило по свету -где женке с детьми хорошо -там его и сердце.Это Хохол русофоб с детства инвалид от бабушки .

            • 22219 18545
              маринаKT 25 мин. назад

                А похоже на то ,что ответ Си Байдену позавчера не понравился:
                “Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая, информации о погибших пока нет.

                Центральное телевидение Китая сообщило, что пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 133 человека, потерпел крушение в уезде Тэн городской округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе, это вызвало лесной пожар, передает РИА «Новости».

                Генеральное консульство России в Гуанчжоу не располагает информацией о российских гражданах на борту.

                Возраст упавшего Boeing 737 составлял менее семи лет, авиакомпания эксплуатировала его с 2015 года, передает ТАСС…
                п.с. джипиес наверное пользовались

            • 14269 13209
              KT час назад

                Вы это кто?

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