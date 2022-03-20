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Всё сильно поменялось! Протоиерей Андрей Ткачёв

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Полное видео можно посмотреть здесь: https://youtu.be/N9s8_Pvr0OM

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JynnCuQb9to
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