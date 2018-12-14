Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 14 декабря 2018

Так называемый объединительный собор православных церквей Украины может быть отложен из-за разногласий в среде самих раскольников. Но организаторы процесса не остановятся, ведь их цель — уничтожение православия, объединяющего всех русских и не только их.

Поэтому речь идёт не о религии, но о политике.

Какими будут последствия раскола, сказать сейчас сложно, но очевидно, что серьёзный удар по православию уже нанесен.

Об этом и о многом другом говорили священнослужители, политики и эксперты на состоявшейся в четверг, 13 декабря, конференции «Автокефалия украинской церкви: механизм реализации и политические последствия», проведённой в рамках спецпроекта «Украинское досье» редакции издания Украина.ру.

Куда ведёт Варфоломей

Вся история с «объединительным собором» является политической — глава Константинопольского патриархата ведёт к расколу мирового православия. Об этом сказал настоятель храма Мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.

По его словам, наблюдаемый процесс имеет много аспектов: политический, исторический, канонический, экклезиологический… Но основной аспект — всё же политический.

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Священнослужитель подчеркнул, что с точки зрения канонического права «даже не пахнет правотой Константинопольского патриархата», и все прекрасно это понимают. Таким образом, «всё это политика».

Политика же сводится к попытке неких сил уничтожить единство православия не только на Украине и в России, но во всём мире. Их инструментом и стал Константинопольский патриарх Варфоломей, которого «невозможно оправдать».

Поместные церкви пока отмалчиваются, но никто не поддерживает действия Константинополя.



Протоиерей Владимир Вигилянский

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По словам Владимира Вигилянского, не исключено, что «собор» еще могут перенести (слишком велики противоречия среди инициаторов), но страшный удар по православию уже нанесен…

«Этот объединительный собор — собор раскольников. Идёт легализация раскола и утверждение именно раскольнической деятельности, которая будет подтачивать на протяжении последующих десятилетий вообще мировое православие. Это самое главное и это самое важное в этом вопросе», — заявил протоиерей.

Принимавший участие в пресс-конференции депутат Госдумы РФ Константин Затулин подчеркнул, что «все покровы сорваны: власть на Украине, то есть власть светская, принимает прямое участие, выступает инициатором церковного раскола, углубления тех проблем, которые с начала независимости Украины отягощали жизнь верующих».

По словам политика, украинское государство, в отличие от Российской Федерации, «продолжает вмешательство в жизнь верующих и пытается контролировать их сознание, давать им не просто рекомендации, а заставлять их просто-напросто идти к тому храму, который оно им определило в качестве места богослужения».



Константин Затулин

Зачем полевые госпитали?

В поиске путей сохранения власти президент Пётр Порошенко может пойти на всё. В частности, можно ожидать ещё до выборов 31 марта крупномасштабной провокации на Донбассе, считает Константин Затулин. Основания для таких предположений есть.

Политик напомнил о предвыборном лозунге Порошенко: «Армия. Язык. Вера». И констатировал, что украинский президент пытается отличиться по всем этим трём направлениям.

Армия? Затулин напомнил о керченском инциденте, предположив, что этим дело не ограничится.

«Судя по тому, что сейчас развёртываются полевые военные госпитали по периметру соприкосновения с вооружёнными силами Донецкой и Луганской Народных Республик, мы, вероятно, увидим до выборов ещё попытку серьёзной, крупномасштабной провокации в зоне конфликта на Востоке Украины», — заметил Затулин, подчеркнув, что он хотел бы ошибиться с таким прогнозом.

Язык? Депутат напомнил о законах, принятых украинским парламентом, о травле русского языка в отдельных регионах Украины, о запрете контента на русском языке в областях, где «доминируют в областных советах оголтелые националисты».

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Что касается веры, то, по словам Затулина, «позиция действующего президента Порошенко логически вытекает из позиции, которая на протяжении всего периода независимости занимала власть Украины, за небольшим исключением (в период правления Януковича).

Политик отметил, что первый церковный раскол произошёл при Леониде Кравчуке. Последствия известны: «это глубокая травма православия на Украине, связанная с тем, что официальная действующая власть в течение 20 с лишним лет поддерживала финансово, организационно, материально (любым образом) раскольников…»

Константинополь — не церковь

С тезисом о политической подоплёке раскола согласился политолог, отметивший, что «Константинопольский патриархат можно не рассматривать как церковную структуру, все их последующие действия будут лежать только в политической плоскости».



Ростислав Ищенко

По его мнению, Константинополь сейчас создаёт предметы для будущего торга, то есть занят политикой.

«Если мы по всему миру создаём и поддерживаем раскольнические структуры, а потом всему православному миру предлагаем договориться. С точки зрения политической это обычная ситуация: мы создаем проблему, а потом требуем каких-то уступок. С точки зрения церковной эта ситуация в принципе невозможна», — отметил политолог. Что касается времени действия, то и здесь политика.

«Почему-то вожжа под мантию Петру Алексеевичу попала в 2018 году, когда Порошенко узнал, что он неизбираем, а выборы у него в марте (2019-го, — ред.)», — заявил Ищенко, добавив, что Порошенко сейчас решает свои политические проблемы.

Он напомнил об инциденте в Керченском проливе, давшем президенту возможность ввести военное положение в части регионов страны.

Эксперт отметил, что Порошенко планировал срок действия ВП на 60 дней и перенос выборов, по крайней мере, на октябрь 2019-го, но реализовать этот план пока не удалось. Однако теперь появляется новая возможность: в случае захвата храмов верующие поднимутся на их защиту, и Порошенко сможет найти повод для продления военного положения: режим будет искать происки «пятой колонны» и «вмешательство Москвы»…

Политолог считает, что для поиска (или создания?) поводов продления военного положения у президента всего несколько дней — с 15-го декабря («объединительный собор») до 27-го, когда заканчивается действие ВП, объявленного по его просьбе парламентом.

По словам Ищенко, нет уверенности в том, что Порошенко сможет удержать этот процесс под своим контролем. Однако очевидно: президент «идёт по этому пути» — расширения конфликта с тем, чтобы продлить военное положение и отсрочить (или полностью отменить) президентские выборы.

Не стоит смеяться над томосом

Недооценивать последствий процесса предоставления автокефалии «украинской церкви» не следует, они могут быть достаточно серьёзными, считает журналист и эксперт Владислав Мальцев. По его словам, в канонической Украинской православной церкви (УПЦ) достаточно много священников, являющихся сторонниками автокефалии.

«Существует точка зрения, что этот томос не будет иметь никакого значения, но Польская православная церковь по точно такому же томосу и точно такому же пересмотру передачи в 1686 году части Киевской митрополии (под юрисдикцию Московского патриархата) получила автокефалию», — рассказал Мальцев, добавив, что сегодня Польскую православную церковь признают автокефальной.

По его мнению, перспективы тревожные: «Через некоторое время мы можем получить на Украине структуру, которая будет иметь внешнюю каноничность».



Владислав Мальцев

И тогда священники, которые мечтают о будущей карьере, смогут перейти в равнозначную церковную юрисдикцию, а это является самым опасным, предостерёг эксперт, подчеркнув: «Люди находились в составе УПЦ не потому, что они любят Москву, а потому, что она каноническая, обряды являются действующими».

Мальцев напомнил, что на Украине существуют приходы УПЦ, где «годами не поминают патриарха Кирилла».

Пример Польши не убедил Затулина, отметившего, что в начале 20-х годов прошлого века (когда происходил процесс предоставления автокефалии Польской церкви) Русская православная церковь (РПЦ) не могла в силу объективных причин оказать серьезного воздействия, поэтому аналогия, по мнению политика, не выглядит основательной.

По словам политика, разумеется, «Россия не собирается и не будет вооружённым путём препятствовать созданию какой-либо церкви где-либо за пределами Российской Федерации».

Но если конфликт выйдет за рамки церковного и станет условием для возобновления гражданской войны на Украине, станет поводом для возобновления крупномасштабного конфликта на Донбассе, то «в этом случае реакция Российской Федерации может быть существенно иной».

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Андрей Лубенский, Украина.ру