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Дневник женщины из Волновахи

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Дневник женщины из Волновахи

Дневник женщины, которую достали из-под завалов собственного дома в Волновахе наши бойцы. Она записывала всё, что с ней происходило:

«- 13 марта. 18-й день войны. 27 февраля в последний день видела маму. С тех пор в погребе. На выход походу крышка упала. Пробовала разобрать пол – не вышло. Придется ждать людей. Кошка с собакой периодически заглядывают в вытяжную трубу. Я вижу их лица, разговариваю с ними и плачу. Прошу их кого-нибудь позвать на помощь, а они не понимают. Молюсь. Ночью очень зудела голова т.к. грязная и я ее расчесала до ран. Думала вши. Это были адские ощущения. Встала ночью, нагрела воды, обрезала волосы ножом и помыла мылом. Зуд какое-то время не прекращался. Ранки пекли. Потом как-то заснула после молитв. Вдали грохотали снаряды. У моего дома уже 3 дня не взрывается Слава Богу.

- 14 марта. Пыталась взломать пол, чтоб вылезти, кричала, звала помощь – тщетно. Сквозь щели увидела что погреб как буд-то специально кто-то закрыл чтоб меня не нашли: тяжелые ящики из-под кровати лежат прямо на крышке люка и мешки с ветками и бутыля и глина. В общем такую тяжесть мне не поднять. Устала. Буду ложиться спать. 13 час. 38 мин.

- 15 марта обед. Сегодня не так солнечно как предыдущие 2 дня. Солнце в трубу не светит. Нет возможности полюбоваться лучиками, но небо чистое. Хочется лежать в теплой одеяле и ничего не делать. Нет сил морально пытаться открыть люк. Постоянно слышны какие-то выстрелы, но не близко. Мишка жив. Дала ему несколько бубликов (доской через трубу просунула).

- 16 марта. Стрельбы почти нет. Временами солдаты что-то отстреливают – заборы наверное, одиночными. Пыталась снова выбраться, пробила дыру – увидела что осыпался потолок до дранки и кирпичи, плиты перекрытия. Все очень тяжелое. Звала на помощь – никого. Самой не выбраться. Разве что весь пол раздолбать.

- 17 марта 6ч. Как обычно что-то прилетело и скинуло снаряд вдали, и так все утро.

- 18 марта. Ночь была тихой. Не знаю сплю я или нет. Бессонница. Молюсь за всех. Котенок балуется иногда. Мишку кормлю бубликами из трубы. Все как обычно грустно.

- 19 марта. Суббота на рассвете были бои вдалеке. 10 час плачу и зову на помощь. Молюсь.

Пришли осетины и спасли.
Спасибо!»

https://t.me/boris_rozhin/34689 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7506524.html
Метки: война на украине, волноваха, всу, донбасс, донецкая народная республика. днр, Украина
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 14262 13202
    KT час назад

      — Вот вы говорите, что слезы людские — вода?
      — Да.
      — Все катаклизмы проходят для вас без следа?
      — Да.
      — Христос, Робеспьер, Че Гевара для вас — лабуда?
      — Да.
      — И вам все равно, что кого-то постигла беда?
      — Да.
      — И вам наплевать, если где-то горят города?
      — Да.
      — И боли Вьетнама не трогали вас никогда?
      — Да.
      — А совесть, скажите, тревожит ли вас иногда?
      — Да…
      — Но вам удается ее усмирить без труда?
      — Да.
      — А если разрушили созданный вами семейный очаг?
      — Так…
      — Жестоко расправились с членами вашей семьи?
      — И?..
      — И вам самому продырявили пулею грудь?
      — Жуть!
      — Неужто бы вы и тогда мне ответили «да»?
      — Нет!
      — А вы говорите, что слезы людские вода?
      — Нет!
      — Все катаклизмы проходят для вас без следа?
      — Нет!
      — Так значит вас что-то тревожит еще иногда?
      — Да! Да. Да…

      Л. Филатов, 1972

      1
      1
    • 8832 6524
      чужой 32 мин. назад

        Дневник жителя Белоруссии.
        К нам прибыли беженцы из Украины.
        18 марта
        Очень много дешевых и побитых авто привезли с собой.
        19 марта
        Одежда какая то странная яркая и не по сезону вызывающая.
        20 марта
        Очень дикие и странные взгляды на сумку, карманы, и куда руки кладут айфон.
        Оживились точки торговли самогонки в долг.
        Очень странная походка и поведение хозяина улицы с харкотой во все стороны.

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