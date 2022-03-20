Дневник женщины из Волновахи
Дневник женщины из Волновахи
Дневник женщины, которую достали из-под завалов собственного дома в Волновахе наши бойцы. Она записывала всё, что с ней происходило:
«- 13 марта. 18-й день войны. 27 февраля в последний день видела маму. С тех пор в погребе. На выход походу крышка упала. Пробовала разобрать пол – не вышло. Придется ждать людей. Кошка с собакой периодически заглядывают в вытяжную трубу. Я вижу их лица, разговариваю с ними и плачу. Прошу их кого-нибудь позвать на помощь, а они не понимают. Молюсь. Ночью очень зудела голова т.к. грязная и я ее расчесала до ран. Думала вши. Это были адские ощущения. Встала ночью, нагрела воды, обрезала волосы ножом и помыла мылом. Зуд какое-то время не прекращался. Ранки пекли. Потом как-то заснула после молитв. Вдали грохотали снаряды. У моего дома уже 3 дня не взрывается Слава Богу.
- 14 марта. Пыталась взломать пол, чтоб вылезти, кричала, звала помощь – тщетно. Сквозь щели увидела что погреб как буд-то специально кто-то закрыл чтоб меня не нашли: тяжелые ящики из-под кровати лежат прямо на крышке люка и мешки с ветками и бутыля и глина. В общем такую тяжесть мне не поднять. Устала. Буду ложиться спать. 13 час. 38 мин.
- 15 марта обед. Сегодня не так солнечно как предыдущие 2 дня. Солнце в трубу не светит. Нет возможности полюбоваться лучиками, но небо чистое. Хочется лежать в теплой одеяле и ничего не делать. Нет сил морально пытаться открыть люк. Постоянно слышны какие-то выстрелы, но не близко. Мишка жив. Дала ему несколько бубликов (доской через трубу просунула).
- 16 марта. Стрельбы почти нет. Временами солдаты что-то отстреливают – заборы наверное, одиночными. Пыталась снова выбраться, пробила дыру – увидела что осыпался потолок до дранки и кирпичи, плиты перекрытия. Все очень тяжелое. Звала на помощь – никого. Самой не выбраться. Разве что весь пол раздолбать.
- 17 марта 6ч. Как обычно что-то прилетело и скинуло снаряд вдали, и так все утро.
- 18 марта. Ночь была тихой. Не знаю сплю я или нет. Бессонница. Молюсь за всех. Котенок балуется иногда. Мишку кормлю бубликами из трубы. Все как обычно грустно.
- 19 марта. Суббота на рассвете были бои вдалеке. 10 час плачу и зову на помощь. Молюсь.
Пришли осетины и спасли.
Спасибо!»
https://t.me/boris_rozhin/34689 – цинк
— Вот вы говорите, что слезы людские — вода?
— Да.
— Все катаклизмы проходят для вас без следа?
— Да.
— Христос, Робеспьер, Че Гевара для вас — лабуда?
— Да.
— И вам все равно, что кого-то постигла беда?
— Да.
— И вам наплевать, если где-то горят города?
— Да.
— И боли Вьетнама не трогали вас никогда?
— Да.
— А совесть, скажите, тревожит ли вас иногда?
— Да…
— Но вам удается ее усмирить без труда?
— Да.
— А если разрушили созданный вами семейный очаг?
— Так…
— Жестоко расправились с членами вашей семьи?
— И?..
— И вам самому продырявили пулею грудь?
— Жуть!
— Неужто бы вы и тогда мне ответили «да»?
— Нет!
— А вы говорите, что слезы людские вода?
— Нет!
— Все катаклизмы проходят для вас без следа?
— Нет!
— Так значит вас что-то тревожит еще иногда?
— Да! Да. Да…
Л. Филатов, 1972
Дневник жителя Белоруссии.
К нам прибыли беженцы из Украины.
18 марта
Очень много дешевых и побитых авто привезли с собой.
19 марта
Одежда какая то странная яркая и не по сезону вызывающая.
20 марта
Очень дикие и странные взгляды на сумку, карманы, и куда руки кладут айфон.
Оживились точки торговли самогонки в долг.
Очень странная походка и поведение хозяина улицы с харкотой во все стороны.