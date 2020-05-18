Бойся Минкульта и РВИО, дары приносящих: вышел трейлер «Блокадного дневника»

Министерство культуры и РВИО против народа

В интернете опубликован трейлер нового фильма режиссера Андрея Зайцева «Блокадный дневник», вызвавший негативную реакцию ветаранов-блокадников.

Иногда хочется сказать спасибо карантину, как ни странно или даже кощунственно это бы ни звучало. Вот хотело же Министерство культуры вместе с Фондом кино и нашим славным РВИО подарить гражданам России, включая блокадников, роскошный подарок к 75-летию Победы, но из-за пандемии не смогло. Правда, грозится теперь осчастливить в будущем январе, к годовщине снятия блокады Ленинграда, но дарители уже успели гордо продемонстрировать кусочек будущего презента, вероятно, по их мнению, самый вкусный, так что можно хотя бы морально подготовиться, а даст Бог, и отказаться от такого счастья.

Речь об опубликованном трейлере нового художественного фильма «Блокадный дневник» режиссера Андрея Зайцева. Блокада вообще, как магнит, притягивает к себе разнообразных креативных личностей. Можно много вспоминать о перестройке, но это дела давние, но вот ведь совсем недавно пользователи Интернета погуляли на «Празднике» у Алексея Красовского. Вероятно, этого кому-то показалось мало. В самом деле, что там какая-то камерная кощунственная посмехушка, снятая на частные деньги и скромно выложенная в интернет. На государственные средства можно снять гораздо круче, с большим размахом, шиком и спецэффектами. И пустить сразу на большие экраны. И что же нам готовят?

Трейлер фильма А.Зайцева «Блокадный дневник»:

Трейлер на то и трейлер, что в нем авторы фильма отбирают то самое главное, что они хотят показать будущим зрителям. Что же считает, по всей видимости, главным в своем фильме Андрей Зайцев? Главным он считает душераздирающие ужасы в духе зомби-апокалипсиса.

В черно-белой гамме изображен совершенно постапокалиптический город, где все здания с крыши до фундамента покрыты застывшими потеками воды и инеем. Вдоль одного из зданий протянулась длиннющая очередь таких же заиндевевших, закутанных в платки существ, слабо напоминающих людей. Еще одна фигура невнятного пола, охая и ойкая, тащит по сугробам маленькие саночки. Саночки опрокидываются рядом с очередью, вывалив на снег несколько буханок хлеба. Головы медленно поворачиваются, по очереди пробегает мертвенное бормотание: «Хлеб… Хлеб… Хлеб… Хлеб… Хлеб…» Вероятно, автор не понял, какую ассоциацию — да-да, именно из фильмов про зомби! — способен породить этот «креатив»? Фигура, всё же смутно напоминающая мужчину, тут же падает на колени и начинает механически вскрикивать на ломаном русском: «Нет! Детям! В дедом! Детям! Дедом! Детям!» Серая безликая толпа надвигается, существа заторможенно начинают подбирать буханки, какие-то женщины пытаются их остановить, пытаясь объяснить, что буханки везли в детдом детям и брать их нельзя. Кто-то возвращает хлеб, кто-то пытается убежать с ним, падает и начинает мусолить ртом хлебный кирпичик. Женщина отбирает буханку у упавшего зомби и замирает с нею в руках. Всё.

На самом деле это никакой не трейлер, а всего лишь выдранный из фильма фрагмент. Обычно трейлер делается так, чтобы создать впечатление обо всём фильме — о его героях, их взаимоотношениях, о событиях и обстановке. Здесь нет ничего, кроме демонстрации даже не животных, а каких-то загробных инстинктов. Проявления жизни заметны, но они тоже инстинктивные — нельзя отбирать хлеб у детей. И это всё, о чем автор хочет сказать? Верх героизма блокадников — не съесть детскую еду? Об этом — о вялом шевелении почти расчеловеченных существ среди нестерпимо фальшиво выглядящих мертвых камней, снега и льда нам собрались рассказывать? Это — блокада? Это — советский Ленинград?

Мой недавно ушедший из жизни отец прожил в Ленинграде все 900 блокадных дней, когда началась война, ему было 12 лет. В одну из страшных зим от голода и болезни умер его дедушка, мой прадед. Отец никогда не рассказывал о блокаде как о чём-то запредельно ужасном и апокалиптическом. Ленинград в его рассказах вовсе не был царством смерти, это было обиталище жизни, стойко боровшейся со смертью. Взрослые, кто мог, работали в госпиталях и на заводах, дети, когда были закрыты школы (школу, где учился отец, разбомбили в начале войны, погибли две жившие во флигеле пожилые учительницы), читали книги, делали наброски в альбомах, страстно мечтали о победе и просто мечтали о будущем, как любые дети. А еще они помогали взрослым — ходили в развалины за дровами, на реку за водой, отоваривали карточки. Как только мороз и голод отступали, мальчишки стайками пускались на поиски приключений, широко раскрытыми глазами впитывая странную, вставшую дыбом, но всё-таки жизнь. И даже в самые страшные времена ни они, ни взрослые не чувствовали себя брошенными, игрушками злобной стихии. В городе были власть и порядок, иначе не выжил бы никто. Даже на грани гибели большинство ленинградцев оставались не просто людьми, а советскими людьми, не обывателями, а частицами великой сражающейся Родины. В конце блокады отец поступил в подготовительное военное училище, чтобы посвятить потом армейской службе всю свою жизнь.

Разумеется, были и страшные, уродливые примеры. Были воры, бандиты, мародеры, да и людоеды, тему которых так полюбили смаковать в перестройку. Но это были тени, которые не могли затмить подвиг блокадного города.

Если бы большинство или даже треть ленинградцев превратилась в изображенных в трейлере существ со стертой личностью, сосредоточенных лишь на спазмах голодного желудка и телесном выживании, город бы пал.

Что же и зачем хочет показать нам в трейлере к своему фильму Андрей Зайцев? Желает ужаснуть? Так пайки блокадного хлеба в витрине музея куда больше потрясают воображение, чем эти пафосные декорации, грим в духе «белых ходоков» и безумные вопли. Хочет представить блокаду бедствием, а не подвигом? Очень похоже на то, что так и есть. Это началось не вчера и неизвестно когда закончится — попытки выставить военное поколение не жертвовавшими собой героями, а теми, кем пожертвовали. Обессмыслить войну, заставить сперва не помнить и гордиться, а «поминать и скорбеть», а потом — с неизбежностью — платить и каяться. Уже начинается и внутри страны осторожное поддакивание тем, кто пробует взвалить часть вины, если не всю вину за Вторую мировую на Советский Союз.

Нет, конечно-конечно, одна дождинка — еще не дождь, а трехминутный трейлер — далеко не весь фильм. Но ведь никто не заставлял автора рассказывать о своем фильме именно так, не водил его рукой в монтажной. Мы видим то, что хотел показать нам режиссер, не больше и не меньше. Хотим ли мы увидеть в дни очередной военной годовщины фильм, смысловым центром которого являются эти лишенные человеческого содержания, но хлесткие кадры? Хотим ли, чтобы наши дети узнали о блокаде именно в таком ключе? И не пора ли задуматься, что вообще происходит с нашим военно-историческим кинематографом и на что уходит драгоценная материальная поддержка, распределяемая чиновниками Минкульта и Фонда кино, какую историю пишут для нашего зрителя «эксперты» из РВИО? Ведь это далеко не первое чрезвычайно странное дитя этого союза.

Может быть, пора приостановиться и задуматься? Разобраться с концепцией подхода к военной теме и художественного представления отечественной истории вообще? Ведь нельзя же так двигаться дальше, когда последние уходящие ветераны раз за разом вместо подарков получают пощечины, пусть, возможно, и непреднамеренные! А ведь история еще большее значение имеет для новых поколений, которым предстоит выносить на плечах страну в, судя по всему, очень непростые времена. Люди с комплексом жертвы, с ужасом смотрящие в свое прошлое, с этой задачей навряд ли справятся…

Источник: ИА REGNUM

«Мы не были уродами, как показали авторы «Блокадного дневника» — блокадница

Трейлер фильма «Блокадный дневник» порочит героических людей, отстоявших Ленинград в годы блокады во время Великой Отечественной войны, заявила доктор психологических наук, блокадница Рада Михайловна Грановская 13 мая в интервью корреспонденту ИА Красная Весна.

«У меня заболело сердце от огорчения и обиды, когда я посмотрела ролик этого фильма про блокаду Ленинграда. То, как показаны жители блокадного Ленинграда в ролике — пакость и вранье. Ролик порочит героических людей, отстоявших свой город», — сказала Грановская.

Блокадница отметила, что из ролика ей стало понятно, что авторы фильма не считают блокадников людьми.

«Если бы мы были такими уродами, как показали авторы фильма, мы бы не отстояли Ленинград», — возмутилась она.

Рада Михайловна поделилась собственными воспоминаниями о блокаде, которую пережила, будучи ребенком. По ее словам, зимой в осажденном городе она могла бы легко замерзнуть насмерть, пытаясь добраться до нужного места и засыпая по дороге от холода и голода. Но другие люди, такие же слабые и голодные как она сама, будили ее, спрашивали, куда она идет и провожали некоторое время.

«Вот какие это были люди. Они бы никогда не стали себя вести как звери. А в ролике я увидела нечто отталкивающее, звериное. Этого не было в ленинградцах. Этот фильм — клевета и оскорбление для всех, кто пережил блокаду Ленинграда», — считает Рада Грановская.

Она сказала, что вообще не понимает, кому и зачем нужно снимать такие фильмы.

«И как нужно ненавидеть людей, переживших блокаду, чтобы про них снять такой фильм!» — заявила блокадница.

Источник: ИА Красная Весна

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Каждый раз, когда выходит очередной фильм, снятый по историческим событиям, в обществе разгораются споры о том, соответствует ли представленный сюжет действительности, или показанное на экране является «художественным вымыслом» автора, далёким от реальной истории. Примерами тому – обсуждения таких киноновинок, как сериал «Чернобыль» о трагедии на советской атомной станции, фильм Павла Лунгина «Братство» о событиях в Афганистане и картина «Викинг», снятая по заказу Константина Эрнста и Первого канала.

Сколько копий сломано на просторах интернета о том, что их авторы привнесли «отсебятину» туда, где делать этого было нельзя. При этом защитники произведения часто прикрываются словами о том, что режиссёр и сценарист имеют право на использование «художественного вымысла», а их противники, наоборот, утверждают, что в работе с историческим контекстом никакие вольности не допустимы. Давайте задумаемся над тем, чья позиция более правильная, и полезны ли в принципе такие обсуждения.

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/FXla1JNgoxU/