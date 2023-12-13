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Валерий Брюсов. Последние страницы из дневника женщины. Аудиокнига

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Повесть Валерия Брюсова – Последние страницы из дневника женщины. 

Комментарий редакции

Валерий Яковлевич Брюсов родился 13 декабря 1873 года в Москве. Он внес большой вклад в развитие русской поэзии, открыл для русских читателей творчество многих зарубежных поэтов. Его собственное поэтическое творчество оказало огромное влияние на целое поколение русских писателей. Он также известен своими историческими романами и рассказами.

К 150-летию со дня рождения Брюсова хочется выразить признательность этому выдающемуся деятелю русской культуры за его многогранный вклад в литературу и поэзию. Его произведения по праву считаются классикой русской и мировой литературы.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wfqLzYg17jE
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