Валерий Брюсов. Последние страницы из дневника женщины. Аудиокнига
Повесть Валерия Брюсова – Последние страницы из дневника женщины.
Комментарий редакции
Валерий Яковлевич Брюсов родился 13 декабря 1873 года в Москве. Он внес большой вклад в развитие русской поэзии, открыл для русских читателей творчество многих зарубежных поэтов. Его собственное поэтическое творчество оказало огромное влияние на целое поколение русских писателей. Он также известен своими историческими романами и рассказами.
К 150-летию со дня рождения Брюсова хочется выразить признательность этому выдающемуся деятелю русской культуры за его многогранный вклад в литературу и поэзию. Его произведения по праву считаются классикой русской и мировой литературы.