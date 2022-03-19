

Австрия являлась титульным государством в империи Габсбургов – вокруг неё объединились остальные части страны. В Вене заседало правительство Австро-Венгрии и все органы управления страной.



Распад Австро-Венгерской империи — крупное геополитическое событие, произошедшее в результате нарастания внутренних социальных противоречий и обособления разных частей империи. Первая мировая война, неурожай 1918 года и экономический кризис послужили поводом к распаду государства.



17 октября 1918 года парламент Венгрии расторг унию с Австрией и провозгласил независимость страны, 28 октября образовалась Чехословакия, вслед за ней 29 октября возникло Государство Словенцев, Хорватов и Сербов, 3 ноября независимость провозгласила Западно-Украинская народная республика, 6 ноября в Кракове было объявлено о воссоздании Польши.



Также в ходе распада империи возникли Тарнобжегская республика, Гуцульская Республика, Русская Народная Республика Лемков, Республика Команча, Республика Прекмурье, Венгерская Советская Республика, Словацкая Советская Республика, Республика Банат, Республика Фиуме.



После распада Австро-Венгрии на её бывшей территории возникло несколько унитарных этнократических государств, бо;льшая часть которых существует и в наше время. Остальные территории, населённые разделёнными народами, попали в состав уже существующих или новообразованных государств.



Юридически распад империи был оформлен в Сен-Жерменском договоре с Австрией, который также выступал в качестве мирного договора после Первой мировой, и в Трианонском договоре с Венгрией.



Прошу читателя отметить, что большинство республик образовалось как раз на территории Западной Украины, что говорит о разной восприимчивости народов, населяющих эти регионы, в своем национальном сознании.



Советская власть, попытавшаяся создать украинский этнос, была по-своему права. Ей необходимо было объединить разные национальности в этом регионе. Как всегда это делалось путем насилия.



Пройдет время, и остатки империи Габсбургов, слитые с русскими землями, предстанут миру в виде государственного формирования Украина, которая, получив независимость, все 23 года своего существования будет походить на коммунальную квартиру, где склоки и дрязги приведут к бытовой поножовщине.



Однако вернемся к Австро-Венгрии. Несмотря на то, что Франц-Иосиф собрал вокруг себя интернационалистов и даже примерял корону Венгрии, эрцгерцог Франц Фердинанд заразился ненавистью к венграм как к национальности, всячески ужимая их права и помогая народам, которые испокон веков жили рядом с ними.



Нетерпимость Франца Фердинанда к венгерской половине империи вылилась в фразу «Они мне антипатичны, хотя бы просто из-за языка», которую он произнёс после очередной безуспешной попытки выучить венгерский язык.



Это было главной ошибкой правящего дома. Скажи, читатель, рассказанное мной ничего не напоминает тебе в современной Украине? Народ для бития правда иной, а все остальное то же самое. Правда, в этот раз народ, приговоренный к закланию, попался явно не тот, не венгерский.



Распад Австро-Венгрии длился с января месяца по ноябрь 1918 года. Неужели читателю и это ничего не напоминает? Помнится мне, что активная фаза майдана началась именно в январе месяце. Скажешь неубедительное совпадение? Тогда слушай, что происходило в Австро-Венгрии после февраля.



Все лето в стране вспыхивали восстания, и, наконец, в июле в столице Вене разгорелся голодный бунт. Экономика страны резко падала, а армия империи вместо борьбы на фронте занималась подавлением восстаний в регионах империи.



Например, бунт австро-венгров в Одессе привел к огромным жертвам, а во дворце известного одесского дельца сгорело заживо несколько десятков одесситов. Волна национализма захлестнула империю.



C целью спасения монархии и империи Карл Первый (мало кто знает, но это настоящее имя Франца-Иосифа) издал манифест:



Австрия должна стать, в соответствии с желаниями её народов, государством федеративным…



К народам, на самоопределении которых будет основана новая империя, обращаюсь я — дабы участвовали в сим великом деле посредством национальных советов, которые должны представлять интересы народов в отношениях между собой и с моим правительством.



Да выйдет наше Отечество из военных бурь как союз свободных народов!



Национальные советы, к созданию которых призывал император, появились, однако они занялись отнюдь не федерализацией Австро-Венгрии. Советы принялись отстаивать права представляемых ими народов на независимость, что, в конце концов, окончательно развалило лоскутную империю.



Учитывая сказанное, я вижу явные исторические параллели между прошлым и настоящим, между империей Габсбургов и государством Украина. Кстати, тогда при распаде страны Европа и США вели себя аналогично ЕС и Америке сегодня.



Тогда Запад считал Австро-Венгрию буфером между Россией и Европой, как и теперь Украину, которую хотят превратить в некое подобие того, что уже когда-то существовало.



А между тем есть способ прекратить мучения народов, населяющих эту землю, тем более, что ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ, способного удержать страну, Украина так и не вырастила.



Войну Новороссии с Украиной повстанцы могут выиграть в считанные дни, если выполнят рейд хорошо организованной мобильной бригадой на Киев. Удар по Киеву дезорганизует то, что осталось от армии Украины.



Это произойдет вследствии, высокой централизации власти и обеспечения войск. Штаб АТО никогда не был самостоятельным и полностью зависел от руководства в Киеве. Нарушение снабжения и руководства войсками, бегство из столицы хунты, приведет к хаосу в регионах и неуправляемостью всей страны.



Остаткам армии Украины будет не до Донбасса. Каждый батальон двинется в места, где он формировался или дислоцировался.



При полном хаосе на транспорте до расположения доберутся не закаленные отряды, прошедшие боевые действия, а толпа революционно настроенных оборванцев, готовых на войну всех против всех.



Нечто подобное наблюдается и теперь в среде батальонов, дезертировавших с фронта.



Прошу учесть также то, что беглецы, сплошь выходцы из Западной Украины, где качественный материал для солдатского строя отсутствует в силу исторических, национальных и религиозных причин. Потомственный холоп польско-австрийского рабовладельца не бывает хорошим солдатом.



Армия же Новороссии в состоянии выполнить такую задачу, причем в сжатые сроки. Киев рухнет практически без боя, ибо защищать его нечем и некому, кроме президентского полка, который надежным считать не стоит.



Практика показывает, что именно гвардейские придворные полки наиболее подвержены разложению, потому как они видят разложение власти своими глазами, охраняя ее.



Расчет на территориальные батальоны ненадежен по причине нахождения в них опять же западных переселенцев в столицу.



Что касаемо милиции, то не стоит рассматривать ее как боевую единицу. Все, что она может выставить, так это остатки учебного центра нацгвардии МВД из Новых Петривцев. Конечно, там есть неплохие специалисты, но это капля в море.



Очевидность такого рейда, который, несомненно, будет успешным, понятен и в Москве и в Киеве. Судя по всему, именно Москва сейчас пытается спасти Украину от окончательного распада.



Причины для этого кроются в менталитете кремлевского руководства. Но это совсем другая история, чем та, о которой я поведал читателю в этой миниатюре. Мы еще встретимся с тобой по этому вопросу в ближайшее время, друг мой! После окончательного распада этой странной страны.



А пока, устраивайся поудобнее и смотри за тем, что происходит на твоих глазах. Это история, приятель! Самая настоящая история! И мы можем стать свидетелями блестящего рейда на Киев, тем более, что для этого у Новороссии все готово. Последнее слово за Кремлем.



А русский медведь уже поймал в лапы поросенка и потешается, поигрывая с визжащим от страха существом, прикидывая в уме, что с ним делать. И никакие ЕС и США здесь не помогут, уж слишком могуч хозяин леса, но домовит!



В хозяйстве все пригодиться, даже перепуганная свинья. При хорошей кормежке из нее замечательные копчености получаются.



Остается только добавить, что началом падения Австро-Венгрии был рейд полка венгерских гусар и и небольшого отряда пехоты на Вену.



Именно этот поход и пара расстрелянных сильных мира сего, а также непродолжительный бой в самой столице прекратил существование некогда могущественного государства. Корона Габсбургов первая запрыгала по мостовой революции.



Кстати Украина не так могущественна, как павшая империя, но все ошибки и ее народов и властей одинаковы, а значит конец страны предопределен.



Я не думаю, что стоит жалеть о том, что было рождено мертвым. Страны, появившиеся после распада империи, делились в веке 21. Например Чехословакия. Пришел черед и Украины.



«Без малого четверть века Россия стучала в двери ЕС и НАТО, но находила только унижения и насмешки. Россию никогда не принимали за равного партнера, считая, что она проиграла «холодную войну».



Войну, на которую противоборствующие стороны так и не явились. Вся эта нагнетаемая, часто неоправданная ненависть к коммунизму и его «преступлениям» экстраполировалась на Россию, освободившую Европу от фашизма, подарив нам мир и покой.



Это привело к тому, что молодые русские, не жившие при коммунизме, не знавшие его, начинают понимать, что дело вовсе не в идеологии коммунизма, не в Ленине и Сталине, а в самом Западе, в его многовековом неприятии любой формы России.



С распадом социалистического лагеря и биполярной системы мироустройства США демонстрируют чудовищное неуважение к государствам с глубокими корнями, навязывая свои ценности там, где механизм истории, уклад общества, культурные нормы и правила их отрицают.



Если с арабскими странами принцип полицейской дубинки приводил к хаосу и распаду отдельного государства в отдельном регионе, то в случае проведения такого сценария на границах России и ЕС мы будем свидетелями гибели нашей общей с Россией европейской цивилизации, бенефициантом будут США.



США хотят списать свой катастрофический долг на новую великую войну, отмыть свои деньги нашей кровью.»

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии.

Быстро пролетело времечко… Сначала не стало Австрии, скоро вот Украины не станет.



Похоже, что вечна только Россия, и это радует.

Комиссар Катар



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