Больше не оплот прогресса? Без чего останется Запад в случае введения реальных контрсанкций
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Как будет жить мир, перешедший в горячую фазу экономического и ресурсного кризиса. Каких важнейших ресурсов может вскоре лишиться Запад и почему его главное конкурентное преимущество – высокие технологии – может вскоре оказаться крайне трудно реализуемым. Об этом и многом другом рассказывает Фёдор Лисицын.
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