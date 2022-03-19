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Больше не оплот прогресса? Без чего останется Запад в случае введения реальных контрсанкций

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Как будет жить мир, перешедший в горячую фазу экономического и ресурсного кризиса. Каких важнейших ресурсов может вскоре лишиться Запад и почему его главное конкурентное преимущество – высокие технологии – может вскоре оказаться крайне трудно реализуемым. Об этом и многом другом рассказывает Фёдор Лисицын.

#ДеньТВ #контрсанкции #ресурсы #никель #палладий #неон #высокиетехнологии #прогресс #будущее #Европа
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IjeH7-gSyYA
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