Аркадий Дворкович принял решение прекратить свои полномочия на посту председателя фонда «Сколково».

Ранее бывший зампред правительства РФ в интервью Mother Jones выступил с осуждением российской специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины и призвал остановить боевые действия. Он заявил, что возглавляемая им Международная шахматная федерация (FIDE) выступает за то, чтобы в России и Белоруссии не проводили шахматные соревнования. Депутаты Госдумы от партии «Единая Россия», в свою очередь, выступили за то, чтобы Дворкович был с позором уволен со своей должности. Позднее Дворкович объяснил решение по шахматам защитой российских спортсменов и колоссальным международным давлением.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне сказал журналистам, что возможность дальнейшей работы Дворковича в «Сколково» зависит от его личного решения. При этом он оставил без комментариев вопрос, будут ли в Кремле поддерживать Дворковича на посту главы FIDE, в том числе на предстоящих выборах на эту должность. «Я оставляю это без комментариев. Всё-таки FIDE – это международная организация. Здесь вы знаете, что наша позиция расходится коренным образом с позицией FIDE», – отметил он.

Сегодня пресс-служба «Сколково» сообщила: «Аркадий Дворкович принял решение прекратить полномочия председателя фонда “Сколково” и сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках “Большого Сколково”».

Сам Дворкович обратился к коллегам со словами благодарности, отметив, что фонд помог развитию «огромного числа успешных стартапов по ключевым технологическим направлениям – от безопасности до образования, от медицины до энергетики».

Председатель Совета директоров Фонда «Сколково», председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, комментируя ситуацию, отметил: «На протяжении трёх лет, с 2018 года, Аркадий Владимирович совмещал работу в “Сколково” с должностью президента ФИДЕ. В текущих обстоятельствах он посчитал невозможным дальнейшее совмещение. За годы его работы руководителем Фонда число резидентов выросло с 1 800 до 3 200 технологических команд, а их выручка с 91,9 млрд руб. выросла до более чем 200 млрд руб., по предварительным данным за 2021 год. Уверен, что фонд “Сколково” в этой непростой ситуации сможет выполнить все поставленные президентом и правительством задачи по импортозамещению и развитию отечественных инноваций».

28 февраля FIDE допустила спортсменов из России и Белоруссии до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе и объявила, что не будет проводить официальные шахматные соревнования и мероприятия в этих странах. Однако 16 марта Совет FIDE запретил сборным РФ и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.

21 февраля президент РФ признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины для «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Москва также намерена предать суду военных преступников. Речи об оккупации Украины не идёт. Вооружённые силы РФ наносят удары по военной инфраструктуре и авиации Украины, гражданскому населению ничего не угрожает.

По материалам сайта «Сколково», Ленты.ру, ТАСС