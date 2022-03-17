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Очищение началось?

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Очищение началось?

Похоже, в России, наконец, начинается процесс выкорчевывания из высших эшелонов власти и с постов руководителей крупнейших государственных корпораций национал-предателей, пробравшихся туда в развальные 90-е.

Как заявил замсекретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак, партия выступает за увольнение Аркадия Дворковича, бывшего зампреда правительства РФ, с поста председателя фонда «Сколково». В среду возглавляемая Дворковичем Всемирная федерация шахмат (FIDE) объявила об отстранении сборных РФ и Белоруссии от международных турниров. При этом, сам Дворкович заявил, осуждая военную операцию России на Украине: «Войны — худшее, с чем можно столкнуться в жизни. Любая война. В любом месте. Войны не просто убивают бесценные жизни. Войны убивают надежды и стремления, замораживают или разрушают отношения и связи». «Мои мысли с украинскими мирными жителями, в том числе со многими шахматистами, которые находятся в опасности», – добавил он. Но слов сочувствия к жителям Донбасса, которых зверски убивают «мирные украинские жители», у него, как видно, не нашлось.

Турчак расценил слова Дворковича, как «национал-предательство», как «хамский и шовинистический выпад против россиян». Кроме критики действий России, отметил Турчак, экс-зампред правительства страны Аркадий Дворкович, «заявил, что в России и Белоруссии не должны проводиться официальные шахматные мероприятия, а их игрокам должно быть запрещено представлять свои страны на международных соревнованиях».

«Пока одни граждане России с оружием в руках сражаются за Родину и народ России, другие, по сути, заняли сторону врага и действуют в его интересах», — сказано в заявлении Турчака.

Призыв ЕР отстранить Дворковича от занимаемой должности последовал после того, как президент Владимир Путин выступил в среду с резким осуждением действий в России предательской пятой колонны.

«Запад пытается расколоть российское общество. Да, безусловно, они будут пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там и живет даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, рабскому сознанию», — заявил Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.

Он подчеркнул, что не осуждает тех, у кого есть вилла в Майами, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или «так называемых гендерных свобод», но есть те, кто хочет быть в «высшей касте и сидеть на Западе».

«Но проблема абсолютно не в этом, а в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там. Они не здесь. Не с нашим народом. Не с Россией. Это и есть, по их мнению, признак принадлежности к высшей касте, к высшей расе», — отметил президент.

По словам российского лидера, такие люди готовы сделать все, чтобы сидеть в прихожей у этой высшей касты, они хотят подражать ей во всем, но не понимают, что используются на Западе как «расходный материал».

Но как мог появится на ответственнейших постах в России такой человек, как Дворкович? Он родился в Москве в обеспеченной советской семье, окончил экономический факультет Московского государственного университета им. Ломоносова. В 90-е годы в числе других молодых людей с либеральными взглядами был отправлен в США, где обучался в университет Дьюка (Северная Каролина). После возвращения в Россию был внедрен в сферу государственных финансовых учреждений, связанных с департаментом макроэкономической политики Министерства финансов РФ.

Дворкович занимался прогнозированием бюджетных доходов, принимал участие в переговорах с МВФ. Активно сотрудничал в разработке оказавшейся провальной для России экономической стратегии, подготовленной фондом «Либеральная миссия» Егора Гайдара и Евгения Ясина.

Газета «Коммерсантъ» писала, что программу, в написании которой принимал участие Дворкович, готовили в «условиях строгой секретности» при участии, в частности, Алексея Улюкаева, отбывающего ныне уголовное наказание. Как отмечает Википедия, за написанием этой программы по методам «чикагской школы» наблюдали чиновники МВФ. Которые, как предполагали некоторые, были, по сути, агентами ЦРУ.

В августе 2000 года Дворкович стал советником тогдашнего министра экономического развития и торговли РФ Германа Грефа, который, как видно, и дал ему «путевку» в большую политику. Вскоре распоряжением прежнего главы правительства Михаила Касьянова, оказавшимся потом одним из лидеров либеральной оппозиции, был назначен заместителем министра экономического развития и торговли РФ. В мае 2012 года Дворкович оказался на посту заместителя председателя правительства РФ, где ничем выдающимся себя не зарекомендовал, а потому был в 2018 году отправлен в отставку и оказался в итоге председателем Фонда «Сколково».

В ноябре 2016 года Дворкович упоминался в числе высоких федеральных чиновников, находившихся в разработке ФСБ по делу Улюкаева о вымогательстве крупной взятки у главы компании «Роснефть» Игоря Сечина. В ноябре 2018 года многолетняя помощница вице-премьера Дворковича Анастасия Алексеева была уволена из аппарата правительства России за самовольное разглашение инсайдерской информации, служебной переписки министров и вице-премьеров журналистам, материалы скандала переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

В феврале 2019 года в российских СМИ, в том числе на телеканале РБК-ТВ, опубликовано видео, на котором Дворкович навеселе пританцовывает с бокалом в руках на борту частного самолёта в компании бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачёва, бывшего пресс-секретаря Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой, бывшего шефа протокола премьер-министра РФ Марины Ентальцевой. Участники вечеринки, бодро поднимая бокалы, шутовскими голосами распевают песню «Ах, судьба моя, судьба!». Под одобрительные возгласы Дворковича Ткачёв провозглашает тост: «За аграрное лобби!».

Нахождение Дворковича на политических постах не мешало его семье обогащаться. Как сообщают СМИ, его супруга — Рустамова — член совета директоров крупнейшей девелоперской Группы компаний ПИК. Занимается она и золотодобычей (зам. гендиректора АО «Полиметалл»), и инвестициями в вагоностроение (зам. гендиректора ЗАО «ИСТ»), и металлургией (член совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»). Впрочем, она и сама раньше состояла на госслужбе: в правительстве, как пишут, они с Дворковичем и познакомились. Однако, несмотря на все эти скандалы, Дворкович почему-то продолжал оставаться на плаву.

После обнародования его позорной позиции в отношении нынешних событий на Украине, стали всплывать факты откровенно предательской деятельности его в бытность в правительстве РФ. Как заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, Дворкович в прежние годы в Кабмине вместо закупки отечественных самолетов «подсадил нас всех» на Boeing и Airbus.

«Аркаша, голубь ты наш! — заочно обратился Рогозин к Дворковичу. — Почему при твоем кураторстве… вы противились закупке российских самолетов?».

Но такие вопросы должны, наверное, теперь задавать Дворковичу правоохранительные органы. Предстоит также выяснить, каким образом, человек с такими, мягко говоря, странными эпизодами биографии, оказался на высших государственных постах и установить тех, кто ему в этом помогал и покровительствовал.


Источник: http://stoletie.ru/obschestvo/ochishhenije_nachalos_549.htm
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 395 343
    А. 13 мин. назад

      Почему только уволить Дворковича из Сколково? Если нельзя привлечь к ответственности из-за отсутствия на территории России, то как минимум лишить гражданства.

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