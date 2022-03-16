Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин уверен, что в настоящее время решается судьба нашей страны. Об этом он заявил на первом заседании Экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки РФ.

«Наша страна сейчас переживает поистине исторический момент. Решается судьба России и её будущее место в мире, – сказал он. – Нельзя забывать, что главным фактором развития России, стержнем её тысячелетней истории, был и остаётся суверенитет. Право самостоятельно, свободно и осознанно определять свою судьбу. Суверенитет – это гарантия благополучия и достоинства наших граждан, это будущее наших детей. В таких вопросах Россия никогда не отступала и не отступит, потому что в противном случае перестанет быть Россией».

Говоря о событиях на Украине, Нарышкин подчеркнул, что «России просто не оставили шанса поступить иначе».

«Решение президента РФ о проведении специальной военной операции, имеющей целью защитить население Донбасса и защитить безопасность нашей страны, опиралось на глубокий анализ исторических закономерностей и предельно точную, реалистичную оценку ситуации в мире», – указал он.

«России просто не оставили шанса поступить иначе, – добавил директор СВР. – Малейшее промедление в отношении откровенно русофобского, коррупционно-олигархического киевского режима обернулось бы в недалёком будущем большой трагедией».

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе для демилитаризации и денацификации Украины и «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Российский лидер подчеркнул, что не собирается оккупировать территорию Украины. Минобороны РФ сообщило, что российские военные наносят удары по военной инфраструктуре и авиации Украины, но гражданскому населению ничего не угрожает.

По материалам ТАСС, НТВ