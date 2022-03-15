Москва вводит персональные ограничительные санкции в отношении президента США Джо Байдена и сотрудников его администрации. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

«В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта с.г. в российский стоп-лист включаются на основе взаимности президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей. Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России», – говорится в заявлении.

При этом в министерстве подчеркнули: Россия не отказывается от поддержания официальных связей, «если они отвечают нашим национальным интересам». В случае необходимости Москва готова «решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в чёрном списке, для организации контактов высокого уровня».

Под российские санкции также попали: помощник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан, директор ЦРУ Уильям Бёрнс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх, директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, сын президента США Хантер Байден, бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, первый замминистра финансов Адевейл Адейемо, президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.

«В ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного перечня за счёт включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России и введению ограничительных мер, – добавили в МИД. – Эти действия будут осуществляться в органичном единстве с масштабными решениями, принимаемыми правительством РФ в финансово-банковской и других сферах для защиты экономики России и обеспечения её устойчивого развития».

По материалам сайта МИД РФ