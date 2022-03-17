Санкции сыплются на нашу страну как из рога изобилия. Ни одна страна в мире еще не испытывала на себе столь мощного давления всего коллективного Запада плюс Япония. По расчетам западной олигархической верхушки, возмущенные консьюмеристы, лишенные импорта из «цивилизованного мира», давно должны были бы поднять бунт и сбросить «ненавистную власть Путина». И, следуя примеру братьев-украинцев, установить у себя проамериканский режим со всем его благоденствием. Но, как говаривают в таких случаях «гарвардские мальчики», что-то (у них, конечно!) пошло не так, и граждане России реагируют на санкции тоже как-то «не так».

По данным опроса, который провело агентство EADaily (10-14 марта), у большинства россиян нет проблем из-за санкций стран НАТО. Так ответили 62% участников опроса. 20% выбрали вариант ответа «Пока не знаю», то есть, надо полагать, и у них – все в порядке.

Правда, 18% опрошенных ответили положительно. Учитывая, что в голосовании приняли участие 18 294 чел., результаты опроса можно признать вполне репрезентативными. Понятно, что экономическая война против нашей страны в самом разгаре, и потому делать далеко идущие выводы пока рано. Однако можно сказать, что попытки запугать население падением уровня жизни, запретом туристических поездок и популярных потребительских товаров, надавить на руководство страны санкциями, явно не удались. При этом здравомыслящие люди в противостоящих нам странах прекрасно понимают, что уже в скором времени за свои действия придется заплатить большую цену. Причем платить по антироссийским счетам придется не только американцам. Полная капитуляция по всем фронтам ждет европейскую экономику, и не только экономику, но и политику. Однако падение начнется, конечно, с экономики как основы общественного развития.

В российском экспорте есть ряд товаров, без которых Западу не обойтись, более того, не выжить. Отказ от их ввоза может привести к крайне негативным последствиям, рассказала агентству «Прайм» исполняющая обязанности заведующего кафедрой международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Н.Н. Ливенцева МГИМО Мария Максакова. По ее словам, возможное ограничение или запрет на экспорт удобрений может разбалансировать не только европейский, но и весь мировой продовольственный рынок, вызвав дефицит и подорожание продуктов. Россия входит в пятерку ведущих мировых производителей удобрений, при этом две трети ее продукции экспортируется.

Российские контрсанкции могут распространяться и на те позиции, которые пока не затронуты ограничениями Запада. Это, например, — никель, палладий, алюминий, другие металлы и сырьевые товары. На Россию приходится порядка 10 —12% мирового экспорта никеля, 13% титана и 40% палладия.

Запрет только на экспорт палладия может негативно сказаться на всем европейском автомобилестроении, поскольку этот металл используется в катализаторах для очистки выхлопных газов. А запрет на экспорт никеля и кобальта может повысить издержки производства электромобилей, а то и сделать его невыгодным.

Вообще о том, что может случиться, если Запад накладывает санкции на важное российское предприятие, мир должен был понять на собственном печальном опыте в апреле 2018 г. Тогда США запретили себе и своим союзникам покупать алюминий у российского концерна «РУСАЛ». И концерн прекратил поставки на свой главный рынок — в Европу. В итоге цена на алюминий подскочила на 15%.

На такой эффект, по всей видимости, не рассчитывали и сами американцы. В итоге на американский минфин накинулись собственные концерны, и, не в последнюю очередь, самолетостроитель «Боинг». В конце концов, на уступки пошел в тот период приоритетный владелец компании «РУСАЛ» Олег Дерипаска: поскольку его обвиняли в помощи якобы имевшему место вмешательству русских в президентские выборы в США в 2016 г, Дерипаска согласился уменьшить свою долю в компании. В итоге всего лишь из-за этой уступки Дерипаски американцы пошли на беспрецедентный шаг: они сняли санкции с РУСАЛа всего через несколько месяцев после их наложения.

Заметим, что доля России в мировой добыче алюминия может показаться маленькой — всего-то скромные 5,8% . Но она является второй по размеру после китайской. Веса российской доле придает тот факт, что Китай, хоть и обеспечивает три пятых производства алюминия, большую часть своей добычи потребляет сам. Значительна и доля России в добыче никеля: с 8,8% процента мировой добычи к России отходит важное третье место. С медью и сталью роль России уже не так велика. А вот с золотом Россия вновь на третьем месте среди производителей. Велик вес России и в мировом предложении на рынок пшеницы (Россия — самый крупный экспортер), а также древесины (второе место в мире по экспорту).

Итак, при попытках выстрелить по российской экономике пуля может попасть в ногу стреляющего. Почему? Да потому что от сырьевой части российской экономики, которую на Западе, чаще всего, берут на мушку, зависит не столько Россия, сколько весь остальной мир. По большому счету, западные экономические санкции, если не считать конфуз с РУСАЛом, сводятся к затруднениям действий России в финансовой сфере и в обмене технологиями. Это делает воздействие таких санкций предсказуемым. Однако масштаб санкций и постоянно расширяется, и они становятся все более жесткими.

Многие эксперты у нас и на Западе, равно как и на Востоке, считают, что если Москва ответит США и ЕС такими же беспрецедентными санкциями, какими они обложили нас, прекратив экспорт энергоносителей и сырья для промышленности, то это обернется глобальным мировым кризисом. Уже хотя бы потому, что Россия — одна из самых богатых на планете по запасам природного сырья.

У нее первое место в мире по добыче и экспорту природного газа и в производстве алмазов. Второе — по экспорту нефти, кобальта, ванадия, платины. Третье — золота, никеля, серы. Четвертое — серебра и фосфатов. Пятое — железной руды… Такие кампании как «РУСАЛ» и «Норильский никель» — безусловные лидеры, первый — в выплавке алюминия, второй — в производстве никеля и палладия. Не нам в нынешней политической ситуации надо опасаться санкций!

По мнению начальника управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина, рост цены металлов вкупе с относительно слабым рублем может компенсировать для «РУСАЛа» и «Норникеля» негативный эффект от возможной переориентации поставок, связанной с санкциями. А кто пострадает в первую очередь, так это Нидерланды, Финляндия и Швейцария, главные импортеры товаров из группы «никель и изделия из него» — более 272 тыс. тонн в год. В денежном выражении это составит 2,97 млрд долл. И все же вероятность запрета оголтелым Западом экспорта российского никеля, как и других цветных металлов не исключена. Мы хоть и лидируем, но и в других странах, на других континентах имеются его месторождения. Вместе с тем, как говорится, там есть противопоказания. «Месторождения есть, в частности, в Канаде, Индонезии, но они пока плохо разработаны. Потребуется время, чтобы там вышли хотя бы на третью часть того, что у нас, — рассказал «СП» академик Евгений Александров. — Так что напакостить ”партнерам“, введя эмбарго, можем хорошо! У нас очень серьезные запасы никеля в районе Ямала. Разработка их ведется еще со сталинских времен».

В ответ на экономическую блокаду Запада российское правительство утвердило пакет санкций против зарубежных компаний и граждан. Так, отвечая на закрытие для нас неба Европы, Канады и США, Россия выступила с симметричными санкциями. Европейским перевозчикам стало дольше лететь в Азию. Им приходится огибать Россию, и для некоторых это означает нерентабельность маршрута. Однако полностью Европу от Азии этот шаг не отрезал: пролететь по-прежнему можно, например через Стамбул. Эффект от санкционного контрдействия явно неоднозначный.

Далее, иностранцам, а также гражданам России запретили выводить валюту на свои зарубежные счета. Наличность теперь также можно вывозить в размере не более 10 тыс. долл. Эта мера была направлена на стабилизацию курса рубля. Если валюта остается в стране, ее дефицит меньше, и у граждан (а также иностранцев) нет нужды переводить свои накопления в доллары и везти их подальше от России. Теперь российские экспортеры должны продавать 80% валютной выручки. Эта мера тоже рассчитана на выравнивание курса рубля к доллару. Также введен запрет на продажу акций российских компаний иностранными гражданами. И еще — санкции против отдельных европейцев и американцев, в том числе против президента США Байдена, госсекретаря Блинкена и еще …

Но пока наши контрсанкции в целом для Запада — что дробина для слона. Если по-честному, то мы еще только показываем санкционные зубы.

Конечно, мы видим, что даже такие ограниченные меры вызывают в западных странах инфляцию, остановку производств, общественные волнения. Но китайцы не случайно говорят: если хочешь бить, то бей по голове. Нас именно так и колотят. А мы чего ждем?

Есть такие сферы, которые достаточно быстро могут сокрушить экономику Запада. Да, пострадаем и мы, но войны без потерь не бывает. К тому же вряд ли американцы и их союзники остановятся в их параноидальном стремлении уничтожить России, то есть нас с вами. Сегодня на кону мировой истории стоит само существование нашего государства. Что делать? На агрессивные, враждебные действия Запада надо отвечать адекватно.

В интервью «Интерфаксу» директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец со ссылкой на данные Еврокомиссии рассказал, что на Россию приходится около 45% импортируемого ЕС газа, 25% нефти и 45% угля. Если Европа перестанет покупать нефть и газ, Россия не будет ее уговаривать, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Захотят они чем-то заменить? Ради бога! У нас рынки для сбыта будут, и они уже есть», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока-2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток-1».

Он предупредил, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка, цена барреля может превысить 300 долларов, заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России. После выступления Байдена о решении прекратить поставки нефти из России заявила и Великобритания. Сделать она это планирует к концу года.

Но пока ЕС строит планы о том, как быстрее отказаться от российского газа, «Газпром» резко нарастил поставки топлива в Европу, оставив позади даже поставщиков СПГ и Норвегию. Рынок продолжает жить по своим законам, отмечают эксперты. При этом ежесуточные доходы российской компании могут превышать 750 млн долл. Как написала британская The Guardian, скорая экономическая победа над Россией маловероятна. «На средства, вырученные на экспорте нефти и газа, Россия возвела прочную финансовую защиту. Москва располагает валютными резервами в размере около 500 миллиардов долларов (369 миллиардов фунтов стерлингов), а ее государственный долг по мировым стандартам крайне низок».

Понятно: есть возможность — надо заработать в казну России даже путем поставок недружественным государствам, но, в конце концов, наступает тот предел долготерпения в исполнении роли надежного поставщика углеводородов, за которым уж явственно вырисовывается угроза национальной безопасности, когда можно пройти, таким образом, точку невозврата. Как бы не оказаться в роли «скупого рыцаря»? А если взять, да и отключить газ?

По оценкам одного из крупнейших в мире инвестиционных банков, Goldman Sachs, если Россия прекратит поставки газа, то ВВП Евросоюза упадет на 2,2%, ФРГ на 3,4%, Италии на 2,6%. Для «демократических стран» это будет означать массовые волнения и смены правительств.

Есть основания полагать, что эти оценки существенно занижены, но даже при подобном раскладе европейскую экономику ждет коллапс. По всей Европе уже снижают производство или останавливаются сталелитейные заводы, производство удобрений и бумаги. Рост цен на энергоресурсы добрался и до хлеба.

В немецком Майтингене остановился сталелитейный завод Lech мощностью 1 млн тонн в год. Это производство обеспечивает работой более тысячи человек. Причина остановки — цены на электроэнергию зависят от стоимости газа и достигают в отдельные дни 400 евро за МВт·ч и выше, что делает производство нерентабельным. Как сообщает Bloomberg, остановились и британский завод Liberty Steel в Ротерхэме, мощности Celsa Group в Барселоне, а ArcelorMittal не возобновляет работу производства в Сестао. И это плюс к остановленным в конце прошлого года заводам по выпуску удобрений, тепличных хозяйств. В Италии прошла всеобщая забастовка дальнобойщиков. В США, где стоимость топлива не просто побила исторические максимумы, а становится уже неподъемной для домохозяйств, начались «тихие» протесты против президента Байдена. Западные лидеры лихорадочно ищут возможности нарастить добычу и поставки, однако это получается плохо. А без России вообще не получится.

О невозможности продолжать работу также уведомила немецкая бумажная фабрика Delkeskamp Packagingwerke. Владельцы направили письмо федеральному правительству с просьбой как можно скорее возобновить нормальные поставки электроэнергии и пересмотреть ценовую политику для промышленных потребителей. Несколькими днями ранее норвежская компания Yara, второй крупнейший мировой производитель сельскохозяйственных удобрений, вышла с заявлением, что из-за рекордно высоких цен на природный газ, что по цепочке приводит к столь же рекордным ценам на электроэнергию, два ее ключевых предприятия в Италии и Франции снижают выпуск продукции до 40%. Заводы, расположенные в итальянском городе Феррара и французском Гавре, в год совокупно выпускают более миллиона тонн аммиака и порядка девятисот тысяч тонн карбамида, которые используются в качестве удобрений в агропромышленном секторе. Чтобы понять глубину проблемы, нужно помнить, что эта же самая Yara на рубеже ноября — декабря прошлого года уже снижала темпы и масштабы производства, тоже на сорок процентов и тоже по причине неподъемных цен на энергоносители. Фактически сейчас речь идет о вероятности полной остановки производства, при этом европейские рынки среагировали на упреждение — и цены что на сами удобрения, что на сельскохозяйственную продукцию, в первую очередь зерновые, уверенно поползли вверх.

В общем, дружными усилиями американцы и европейцы сотворили и направили против себя энергетическую дубину. Только непонятно, пойдет ли на такой шаг Москва.

Учитывая, как скрупулезно и тщательно в Кремле анализируют свои ответные шаги, похоже, решение об этом уже созрело, однако пока идет обсуждение, когда и в каком виде его принять. Единственным препятствием будет технологическая невозможность быстрого отключения газа и нефти из-за специфики добывающей инфраструктуры.

Человеческая цивилизация создалась и держится на двух китах: это — огонь и его производные (тепло, производства и т.п.) и еда. С газом, нефтью, углем и т.д. более-менее мы уже разобрались, а что будет с продовольствием, напрямую зависящим от тех же энергоносителей?

Санкции против России стали причиной того, что стоимость продуктов питания поднимается по всему миру. Виной тому подорожание топлива и азотных удобрений. Так, с начала года удобрения подорожали на 183% (более 700 долл. за тонну), и сейчас на мировом рынке наблюдается их дефицит. Из-за высоких цен на газ в Европе производство удобрений сокращается, остановлено 20% мощностей.

Поставка российских удобрений за рубеж также приостановлена правительством РФ для того, чтобы их нехватка не ударила по российским производителям. Как заявил по этому поводу президент России Владимир Путин, «если Запад продолжит создавать проблемы, то запредельные цены на удобрения ещё больше вырастут, а это в свою очередь будет влиять на продукты питания. Рост инфляции неизбежен».

При этом в России дефицита продуктов точно не будет. А вот в Европе ситуация обратная. Похоже, пока начальные антисанкции России (их полный список ещё не утвержден правительством) действуют довольно эффективно: в европейских магазинах продавцы не успевают переписывать ценники. При этом, например, за подсолнечное масло идут реальные драки, так как оно неожиданно стало дефицитным товаром. А со следующего месяца его станет ещё меньше. С 1 апреля 2022 г. правительство РФ повышает экспортную пошлину на вывоз этого «жидкого золота» до 313 долл. за тонну.

На днях правительство РФ приняло решение временно прекратить экспорт зерновых и сахара в недружественные страны. Здесь важно понимать, что пищевое импортозамещение, которое было объявлено в качестве приоритетного курса страны еще несколько лет назад, не только обеспечило России продовольственную безопасность, но стало по факту полноценным экономическим оружием. Если говорить конкретно о пшенице, то в 2020 г. наша страна занимала 20% на мировом рынке и экспортировала этот продукт более чем в сто стран мира. Что касается сахара, то в том же году эксперты констатировали, что Россия входит в первую десятку экспортеров и скоро перейдет на седьмое место в мире. Нынешнее решение о временной блокировке поставок для зерновых до 20 июня, а для сахара до 31 августа этого года станет сильнейшим ударом по продовольственному рынку Евразийского экономического союза, да и многих иных государств.

Всего за год мировые цены на продовольственные товары увеличились более чем на 33%, а в течение этого года они вырастут еще больше. И тут дело уже не в ценах. Дело уже в грядущем дефиците продовольственных товаров.

Ближний Восток и Северная Африка прямо сейчас начали искать альтернативных поставщиков зерна, однако найти замену России (и Украине) практически невозможно. Египет уже наложил запрет на вывоз масла и муки. Неладное стали подозревать и в Европе. «15% нашего импорта нарушены войной, кроме того, растут цены на электроэнергию, могут пострадать фермеры», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, объясняя решение правительства страны запретить вывоз пшеницы из государства.

По мнению некоторых аналитиков, миру грозит повторение «арабской весны» — цепочки революций в странах Африки и Ближнего Востока, которые были вызваны, в том числе, и продовольственным дефицитом 2011 г. Тряхнуло тогда и Европу. Толпы мигрантов, убегающих от спровоцированной НАТО той самой «весны», трясут ее до сих пор. А ведь и им надо что-то есть и где-то греться. Очередная волна нестабильности в регионе неизбежно спровоцирует новую волну миграции, а это значит, что решать проблемы этих стран все равно придется европейцам за свой счет, хотят они того или нет. «Риск “голодных протестов” и дестабилизации на Ближнем Востоке и в Северной Африке очень велик, — уверена руководитель аналитического департамента компании “Универсал капитал” Татьяна Борзунова. — Даже если предположить, что спецоперация на Украине будет заморожена сегодня, цены на энергоносители и удобрения останутся высокими. Также на этот раз кризис может накрыть и европейские страны, так как с такой большой продовольственной инфляцией там просто еще не сталкивались».

К тому же в плане поставок продовольствия все эти годы, несмотря на все сложности, в затылок России дышала Украина. В силу понятных событий о посевной кампании украинские аграрии в этом году просто не думают. Многие не думают еще и про озимые, поскольку не очень понятно, когда закончится специальная операция и как долго будет восстанавливаться инфраструктура этой страны. В силу этих причин ряд западных экспертов говорит уже не только о скачкообразном повышении цен, но и о полноценной угрозе массового голода.

Западная пресса и политики с упоением рассказывают о введенных против России санкциях, предрекая нашей экономике крайне сложные времена, а отдельные СМИ вообще договорились до того, что нашу страну ждет гарантированный дефолт.

Погружаясь все глубже в собственные иллюзии о крахе России, за рубежом не утруждают себя вдумчивым анализом состояния своей финансовой и промышленной системы, а главное, — зависимости от России собственного благополучия. И, переполненный русофобией, Евросоюз ввел против нашей страны очередную серию санкций.

Так не пора ли и нам свою экономическую власть употребить? Нашей стране есть чем ответить т.н. мировому сообществу. И, кажется, наступает тот момент, когда придется применить такие орудия главного калибра, как энергоносители и продукты питания. Без всяких скидок и невзирая на лица. Иначе, видимо, уже не получится. Сегодня вопрос стоит так: быть ли не быть России? И нам не нужен такой мир, если в нем не будет России, как говорил Владимир Путин.



