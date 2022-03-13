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Весьма поучительное видео. Правда, чтобы его слушать (а в нём две лекции и ответы на вопросы), надо помнить хотя бы школьный курс физики. Хотя и это может не являться обязательным условием – наличие, простите за тавтологию, здорового здравого смысла, а также развитой интуиции позволит качественно оценить правдоподобность теорий обох лекторов.В.Л. Яшкардин – инженер-радиотехник, работает по специальности. В своём часовом выступлении он ясно показал наличие как минимум трёх точек зрения, от опоры на которые расчёт мощности излучения Солнца даёт совершенно полярные результаты. Речь о взгляде физика, электрика и радиотехника.Его выступление показалось весьма убедительным ввиду простоты и ясности рассуждений и аргументов. Ну, а лично для меня повествование в одной его части вызвало целую бурю грустных эмоций. Это, когда Яшкардин рассказывал об Останкинской телебашне, заводе им. Коминтерна в Ленинграде и КБ под руководством Лебедева-Карманова, где были разработаны и созданы телепередатчики для Останкино. Просто моя мама как раз работала в этом КБ и несколько месяцев устанавливала и отлаживала работу передатчиков прямо на башне. Грустно, ибо всё в прошедшем времени…Возвращаясь к видео, второе выступление – лекция именитого физика, членкора РАН. В ней он пытается доказать правоту Эйнштейна и мастерски оперирует таким понятием, какВ качестве доказательств физик приводит массу сведений из астрономии, когда предсказания теории получили практическое подтверждение. Вроде бы всё чётко: практика – критерий истины.Вот только внимательно и вдумчиво вникая в суть его аргументов, начинаешь понимать, что они фактически недоступны верификации. Т.е. по факту некие датчики своими самописцами рисуют некие кривые. А затем осуществляется анализ поведения этих кривых, скажем, наклонов, экстремумов и прочего.Далее идёт связка предсказаний теории с этими характеристиками. „Говорили же, что будет максимум? Так вот он!!!” Однако беда в том, что можно создать несколько внутренне непротиворечивых теорий, объясняющих наличие указанного максимума. Это раз.Во-вторых, эти самые максимумы могут порождаться самыми различными явлениями на пути движения излучения от источника до прибора, а расстояния там наигромаднейшие! Может ли наша научная картина мира учесть всё то, до сих пор не познано, и находится от нас на расстоянии сотен и тысяч световых лет??! А это десятки миллионов миллиардов километров, как-никак…Получается, что нам в качестве аргументов приводят не строгую логику, где соблюдается закон достаточного основания, а дают пересказ интерпретаций интерпретаторов, причём последние основываются на том, что им сказал экспериментатор, которому дали денег на эксперименты и оборудование с той целью, чтобы теория Эйнштейна была подтверждена.Это, как говорится, вряд ли. Тем более, что существует множество работ, написанных физиками, которые совершенно по-иному, причём более понятным образом объясняют результаты тех экспериментов, которые якобы подтверждают правоту известного сиониста. Да тот же Деревенский! Или Бояринцев – оба тега есть в этом блоге.В общем, вам судить, читатель, если, конечно, у вас есть соответствующий настрой и желание попытаться разобраться в сути вопроса.В любом случае, для „физиков” (в смысле не „лириков”) данное видео вряд ли будет менее интересным, чем какой-нибудь воскресный телесериал.