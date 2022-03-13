Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Что не так с определением мощности нашего светила?

148 1
Весьма поучительное видео. Правда, чтобы его слушать (а в нём две лекции и ответы на вопросы), надо помнить хотя бы школьный курс физики. Хотя и это может не являться обязательным условием – наличие, простите за тавтологию, здорового здравого смысла, а также развитой интуиции позволит качественно оценить правдоподобность теорий обох лекторов.

В.Л. Яшкардин – инженер-радиотехник, работает по специальности. В своём часовом выступлении он ясно показал наличие как минимум трёх точек зрения, от опоры на которые расчёт мощности излучения Солнца даёт совершенно полярные результаты. Речь о взгляде физика, электрика и радиотехника.

Его выступление показалось весьма убедительным ввиду простоты и ясности рассуждений и аргументов. Ну, а лично для меня повествование в одной его части вызвало целую бурю грустных эмоций. Это, когда Яшкардин рассказывал об Останкинской телебашне, заводе им. Коминтерна в Ленинграде и КБ под руководством Лебедева-Карманова, где были разработаны и созданы телепередатчики для Останкино. Просто моя мама как раз работала в этом КБ и несколько месяцев устанавливала и отлаживала работу передатчиков прямо на башне. Грустно, ибо всё в прошедшем времени…

Возвращаясь к видео, второе выступление – лекция именитого физика, членкора РАН. В ней он пытается доказать правоту Эйнштейна и мастерски оперирует таким понятием, как деформация пространства.

В качестве доказательств физик приводит массу сведений из астрономии, когда предсказания теории получили практическое подтверждение. Вроде бы всё чётко: практика – критерий истины.

Вот только внимательно и вдумчиво вникая в суть его аргументов, начинаешь понимать, что они фактически недоступны верификации. Т.е. по факту некие датчики своими самописцами рисуют некие кривые. А затем осуществляется анализ поведения этих кривых, скажем, наклонов, экстремумов и прочего.

Далее идёт связка предсказаний теории с этими характеристиками. „Говорили же, что будет максимум? Так вот он!!!” Однако беда в том, что можно создать несколько внутренне непротиворечивых теорий, объясняющих наличие указанного максимума. Это раз.

Во-вторых, эти самые максимумы могут порождаться самыми различными явлениями на пути движения излучения от источника до прибора, а расстояния там наигромаднейшие! Может ли наша научная картина мира учесть всё то, до сих пор не познано, и находится от нас на расстоянии сотен и тысяч световых лет??! А это десятки миллионов миллиардов километров, как-никак…

Получается, что нам в качестве аргументов приводят не строгую логику, где соблюдается закон достаточного основания, а дают пересказ интерпретаций интерпретаторов, причём последние основываются на том, что им сказал экспериментатор, которому дали денег на эксперименты и оборудование с той целью, чтобы теория Эйнштейна была подтверждена. Разве всё это является достаточным основанием???

Это, как говорится, вряд ли. Тем более, что существует множество работ, написанных физиками, которые совершенно по-иному, причём более понятным образом объясняют результаты тех экспериментов, которые якобы подтверждают правоту известного сиониста. Да тот же Деревенский! Или Бояринцев – оба тега есть в этом блоге.

В общем, вам судить, читатель, если, конечно, у вас есть соответствующий настрой и желание попытаться разобраться в сути вопроса.

В любом случае, для „физиков” (в смысле не „лириков”) данное видео вряд ли будет менее интересным, чем какой-нибудь воскресный телесериал.




***
Источник: https://ss69100.livejournal.com/5963839.html
Метки: Гипотеза, здравый смысл, логика, наука, Солнце, теория, физика, Эйнштейн, яшкардин
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Авария на ЧАЭС: что за эксперимент вызвал самую жуткую катастрофу?
Бэкграунд, выпуск-242 за 28 января 2012
Земля трещит, как пустой орех. И всё же о причинах. Солнце - наш Бог
Глава 4. Что и каким образом
Волшебные технологии наших предков вековой давности
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru