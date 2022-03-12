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Мир делят на закрытые экономические зоны

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Мир закрывается? Самодостаточна ли российская экономика? Как новые санкции скажутся на нас? Возможна ли полная независимость от Запада? Мир делится на закрытые зоны экономического влияния – кто войдёт в нашу зону? Говорит директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GAXq1fXFHlY
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