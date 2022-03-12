Мир делят на закрытые экономические зоны
Мир закрывается? Самодостаточна ли российская экономика? Как новые санкции скажутся на нас? Возможна ли полная независимость от Запада? Мир делится на закрытые зоны экономического влияния – кто войдёт в нашу зону? Говорит директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
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