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Развилка для человечества

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Развилка для человечества. На человечество производится атака демонических сил, с целью блокирования духовного прогресса людей. Происходит это путём попыток сокращения населения планеты различными способами, подмены понимания блага, использования идеологических ловушек с целью расчеловечить людей.
Когда будут побеждены тёмные силы, мы окажемся перед развилкой: перед нами появятся два сценария развития общества. Сделать выбор между обществом человечности и обществом лже-гуманизма предстоит каждому из нас уже прямо сейчас. Понимание основ и ориентиров здорового общества – первый шаг на пути к божественному преобразования социума. О правильном векторе развития человека и общества, чтобы идти по пути эволюции нравственности, духа и души – в этом видео.

Рекомендуем посмотреть семинары:
1) Заговор против мужчин https://youtu.be/IyET6RDW3F0
2) Секс как инструмент порабощения «Орудие массового поражения»
https://youtu.be/KNc3IdIn7o0

Рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий» https://clc.to/NewBook

Особая благодарность Художнику Сагулиной Марине.
Её сайт: sandluck.com

Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор ряда работ, посвященных развитию человека и общества.
Все книги автора доступны на сайте: https://clc.to/NewBook

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#общество #прогресс #человечность
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JL3gYuFs7k8
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