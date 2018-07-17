Главная мировоззренческая и философская развилка

Самая большая мировоззренческая и философская развилка естествознания, разделившая исследователей на две непримиримые группы, это подход к вопросу о происхождении окружающего мира. Более ранний подход связывает происхождение Мира с деятельностью Творца.

В статье рассмотрены два мировоззренческих и философских взгляда на возникновение и структуризацию окружающего человека мира. Один развивают креационисты, утверждая, что мир создан Творцом по предварительному Замыслу. Другой развивают эволюционисты, утверждая, что материальный мир существовал всегда и его структуризация формировалась согласно случайных процессов и событий, которые затем шлифовались естественным отбором. Автором статьи развивается третий вариант, снимающий непримиримое противоречие двух мировоззрений. Творец выбрал эволюцию в качестве метода реализации Замысла.



Этих позиций наиболее твёрдо придерживаются креационисты. Более поздний подход, окончательно утвердившийся в 19-м веке, постулирует, что материя существовала всегда. Её же структурные формы сформировались под воздействием законов случайных событий.



Эволюционная теория возникла и развивается в русле этих взглядов и корнями уходит ко временам Аристотеля.



Изначально спор длится уже тысячелетия. Обе стороны приводят множество доводов и фактов, но все они носят скорее мировоззренческий характер нежели являются доказательной базой. Снятие противоречий и сближения сторон не наблюдается.

1.Эволюционизм и креационизм – части единого.

Но это противоречие видимо кажущееся. Когда прослеживается цепочка эволюционных событий от Большого взрыва до сегодняшнего дня, то невольно возникает ощущение того, что это продуманный процесс по достижению поставленной цели.



Есть все основания предположить, что Творец избрал эволюцию в качестве метода Творения и реализации Замысла. Эволюционный метод позволяет с минимальными усилиями и с минимальной погрешностью достичь цели, имея при этом возможность корректировки текущих процессов.

В этой связи, обращаясь к давнему спору между последователями креационизма и последователями эволюционной теории, выскажем предположение, что здесь нет предмета спора. Бог выбрал эволюцию в качестве метода Творения, метода реализации Замысла.



Попытаемся обосновать данный посыл. Творцу для реализации Замысла необходимы были количественные величины определённых действий, перед началом творения мира.



По сегодняшним физическим воззрениям, подготовка к Большому взрыву. Причём Большой взрыв замышлялся и подготавливался таким образом, что бы на определённом этапе становления восторжествовал разум. То есть уже на подготовительном этапе встал вопрос о количественном измерении величин, которое всегда сопровождается погрешностями.



Принципиальная неизбежность погрешности кроется в понятии иррационального числа, в принципиальной количественной несовместимости величин некоторых сущностей, например длины окружности и её диаметра. Это особенность геометрии физического пространства, в котором реализовывался замысел Творца, готовился Большой взрыв. Погрешность можно сделать сколь угодно малой, прикладывая дополнительные усилия, но исключить нельзя в принципе.



По этой причине, учитывая масштабы сингулярной точки (точки Творения) и масштабы сегодняшней Вселенной, период её становления и совокупность её элементарных взаимодействий за этот период, становится ясным, во что разрастётся неизбежная первоначальная погрешность и насколько она отклонит результаты процессов становления от Замысла.



С целью исключения этого развития событий Творцом и был избран эволюционный метод творения.



Причём эволюционные процессы протекают в рамках коридора эволюции, за рамками которого развитие прекращается, и который направляет эволюционные процессы к конечной цели Замысла. Всё, что не вписывается в рамки коридора эволюции, гибнет. Барьеры коридора эволюции определяются в конечном итоге фундаментальными физическими константами.



Эволюционный метод реализации Замысла требует от Творца минимальных усилий. Творцу нет необходимости прорисовывать каждую деталь Творения в процессе становления. Он устанавливает границы коридора эволюции, а эволюция реализует потенциально заложенное в этих границах многообразие мира.



И в тоже время даёт возможность Творцу при необходимости осуществлять на любом этапе вмешательство в процесс становления, позволяя устранять помарки эволюции. Эти помарки вносятся, как отмечено выше, принципиально неизбежными погрешностями, вытекающими из свойств иррационального числа.



Подтверждением эволюционного метода реализации Замысла служат слова из Библии после каждого дня творения: “И увидел Бог, что это хорошо”.



Дни творения – это определённые этапы эволюционного становления Замысла. Конец каждого дня творения для Бога – своеобразная реперная точка, в которой Он сравнивал результат с Замыслом. Ход эволюции Его устраивал, поэтому Творец и говорил, что это хорошо. Если бы Творец прорисовывал Замысел в деталях шаг за шагом, Ему не было бы необходимости поэтапно оценивать Творение.

Эволюция как метод достижения цели была предопределена уже на стадии Замысла. Замысел и последующее Творение осуществлялись в условиях той “среды”, геометрические свойства которой вызывали неизбежную погрешность. Эволюция позволяет избежать нарастание погрешностей и исключить искажение Замысла.

2. Эволюционный коридор и конечная предопределённость эволюции.

Попытаемся выяснить причины и условия благодаря которым случайные физические и биохимические процессы и события протекают одно направленно, постоянно усложняясь и претерпевая периодические качественные скачки. При этом вся эволюционная цепочка событий от структур неживой природы, через усложняющуюся череду структур живой природы, приводит к разуму и ноосфере.

- Канализация эволюционных процессов в рамках эволюционного коридора

Рассмотрим причинно-следственную последовательность эволюционных событий от Б. Взрыва до сегодняшнего дня исходя из накопленных научных знаний.



Отметим наиболее характерные реперные точки эволюционного процесса, без обязательного прохождения которых эволюция не достигла бы всего многообразия сегодняшних форм и состояний.

Был произведён акт Творения при котором совершена работа по высвобождению в локальном объёме сингулярной точки всей совокупной энергии Вселенной. При этом высвобождение было произведено таким образом, чтобы на определённом этапе эволюционного развития и становления восторжествовал антропный принцип.



Во Вселенной возник наблюдатель, особым образом структурированная материя, способная осознавать себя, познавать окружающий мир и даже творчески его преобразовывать. При этом физики выявили целый ряд фундаментальных физических постоянных, количественные значения которых определяют структуру и взаимодействие материальных объектов.



Показано, что даже незначительное отклонение величины этих постоянных от установленных значений приводит или к остановке эволюционного становления материальных структур (не сформировался бы весь набор химических элементов таблицы Менделеева) или не возникло бы благоприятных условий для зарождения живой материи и в конечном итоге разума.



Так С. Хокинг в [16] отмечает: “Законы физики в том виде, в котором мы их знаем сейчас, содержат много фундаментальных величин, таких как электрический заряд электрона и отношение массы протона к массе электрона. … Удивительно, что значения этих величин были, по-видимому, очень точно подобраны, чтобы обеспечить возможность развития жизни”.



На стадии инфляционной эры должно было возникнуть такое соотношение между веществом и антивеществом, что бы в процессе аннигиляции сформировалась вещественная ячеистая структура Вселенной. [12].



Когда по мере расширения ячеек, плотность вещества в них снизится настолько, что уже не удерживает газ излучения, излучение покидает ячейки и в них остаётся то, что мы теперь называем реликтовым излучением. В этот момент Вселенная становится видимой для наблюдателя.



Видимо этому моменту соответствуют слова Творца: “Да будет свет”. Если бы отсутствовала ячеистая структура, т.е. вещество во Вселенной было бы распределено равномерно, то как показывают расчёты астрономов, плотности массы в этом случае не достаточно для гравитационного формирования галактик. Из этого следует, что не сформировались бы благоприятные условия для зарождения жизни.

Вселенная согласно сегодняшним космологическим представлениям является однородной шарообразной ячеистой структурой, развивающейся из общего сингулярного центра. Все радиальные направления от сингулярной точки в процессе эволюционного развития Вселенной претерпевали совершенно аналогичные изменения.



Эти изменения привели к тому, что 3,6 миллиарда лет назад на Земле зародилась биологическая жизнь, а 150 – 200 тысяч лет назад появился современный человек. Есть все основания полагать, что во Вселенной, в силу её радиальной изотропности, существует антропный шаровой слой, с радиусом равным расстоянию от сингулярной точки до Нашей Галактики, который заселён разумными существами.

Отметим ещё такой момент. Жизнь возникла в очень узком коридоре допустимых физических параметров (температура, радиация и т.п.) что обусловлено слабыми химическими связями биологических молекул. Но с другой стороны слабые химические связи способствуют эволюционному экспериментированию случайных обстоятельств.



Это в сою очередь способствует возникновению многочисленных структурных биологических форм и их борьбе за выживание. При этом даже циклическая последовательность климатических катастроф, обусловленная ячеистой структурой, вызывает серию эволюционных скачков в развитии живой материи, канализируя её развитие к высшей биологической цели – человеку разумному.



Однако, чтобы в процессе случайного экспериментирования и мутационного перебора всех вариантов структурирования живой материи (многообразие вариантов информационных цепочек ДНК), которое в конечном итоге привело к человеку, необходимо чтобы такая возможность была заложена.

Как показано в [6], эволюционное развитие неравновесных макросистем обеспечивает противоборство между основным законом динамики и эффектом вырождения результирующего импульса в многочастичной среде. Согласно закона сохранения и превращения энергии, всякое изменение (эволюция) в природе происходит под действием сил, совершающих работу.



Если нет сил или они не совершают работу, то нет преобразования видов энергии, нет изменений, нет эволюции диссипативных систем.



Учитывая, что в реальности существует огромное количество разнообразных по величине и природе потенциалов (более 100 химических элементов, несколько миллионов химических соединений на их основе, многообразие физических и иных явлений и образований), то при соприкосновении в силу тех или иных причин этих разных по уровню потенциалов возникают неравновесности, градиенты потенциалов и силы.



Появляется возможность в диссипативных системах к совершению работы, изменениям, эволюции.

При отмеченном многообразии и изначальной неравновесности природы эволюция диссипативных систем предопределена. Можно говорить об эволюционном детерминизме, базирующимся на фундаментальных законах динамики, в применении к диссипативным средам.



Даже порождение хаоса – флуктуации в диссипативной системе или структуре могут способствовать увеличению неравновесности и, стало быть, преодолению потенциальных барьеров, т.е. способствовать образованию структуры или эволюции к другой диссипативной структуре.



По этой причине момент перед наступлением бифуркации может отличаться крайней непредсказуемостью. Перед преодолением потенциального барьера система, в случае равенства энергии кооперативного движения и потенциального барьера, может оказаться в состоянии неустойчивого равновесия.





В этой ситуации даже очень слабые случайные силы (энергии) способны повлиять на ход дальнейших процессов. И чем сложнее система, тем вероятность подобного исхода больше. В данной ситуации многое зависит так же от формы потенциального барьера.

Когда под действием внешних или внутренних причин изменение управляющих параметров приводит к формированию новой диссипативной структуры, может появиться, особенно для сложной структуры, несколько разновидностей структуры (различные мутации в биологии) с различной степенью приближения к соотношениям стабильности для данной диссипативной структуры.



Выживают те разновидности структуры, которые наиболее активны и устойчивы в рамках соотношения стабильности. В этом заключается закон естественного отбора Дарвина.

В рамках многообразия возможных неравновесностей отмеченных выше, возможно формирование и многообразия диссипативных структур. В этом многообразии и протекают различные линии эволюции от структуры к структуре, которые могут оказывать друг на друга влияние.



При всём многообразии возможностей для прохождения линии эволюции, она протекает в рамках своего коридора эволюции. Коридор эволюции определяется величиной потенциальных барьеров отграничивающих диссипативную структуру. [5, 6].



На Рис. 1. изображен6а принципиальная схема формирования диссипативных структур и их эволюции.



Рис.1

Наиболее отличительной особенностью диссипативных структур живой природы от диссипативных структур не живой природы является наличие автоматии, регуляторных функций.



Именно развитие регуляторных подсистем привело к появлению ноосферных диссипативных структур (человек, общество) и реализации антропного принципа. Разум, возникший на вершине биологической эволюции, наделил ноосферные диссипативные структуры принципиально новыми качествами в рамках общих закономерностей.



Неравновесность стала носить духовный, социальный характер. Тоже относится и к общественным силам и диссипативному порогу общественной системы. Физическая неравновесность и физические силы стали в обществе носить вторичный характер как следствие общественных процессов.

- Коридор биологической эволюции

В биологии рамки коридора эволюции определяются слабыми межмолекулярными связями и определяются в числе прочего перепадами температур, в которых возможно протекание биологических процессов. В биологии широк спектр возможных структур и вариантов развития, а значит и возможностей для отбора.



Любая линия эволюции, протекающая в границах коридора, благодаря отбору стремится к наиболее устойчивой в данных условиях структуре. Этим и определяется конечная предопределённость эволюции в условиях конкретной действительности.

Эволюционное развитие сложных систем разделяется на два этапа. Бифуркационный этап, этап резких метаморфоз, видоизменений и последующий длительный этап приспособления, адаптации к окружающим условиям.



Оба этапа и бифуркационный и адаптационный в биологических системах реализуются через мутации, связанные с изменением структуры ДНК по каким – либо причинам. Биффуркационные мутации, приводящие к возникновению нового биологического вида, носят более радикальный характер изменения ДНК и, по современным представлениям, связаны или с воздействием жёсткого излучения или встройкой в цепи ДНК вирусных вставок.



При этом очень мала вероятность выживания нового организма, плод чаще всего гибнет на ранней стадии.



Но в случае успеха, когда возможно полноценное развитие в процессе онтогенеза, новый организм получает значительные изменения, вплоть до кардинальных. Адаптация происходит в результате целой серии незначительных изменений ДНК в процессе мейоза, приводящая к шлифовке тех вновь возникших качеств вида, которые усиливают позиции вида в борьбе за существование.



Причём и бифуркационные и адаптационные мутации не наделяют вид преимуществами одномоментно. Преимущества бифуркационных изменений наиболее ярко проявляются при резких изменениях среды существования, например наступление ледникового периода или при смене среды обитания (выход из воды на сушу). Адаптационные изменения проявляются в результате длительной борьбы за существование.

Причём случайное мутационное экспериментирование порождает огромное многообразие форм жизни, осваивающих доступные им ниши. Последовательность биологического развития порождает сложный лабиринт видовых цепочек. При этом многие цепочки имеют конечный период развития и обрываются, другие останавливаются в своём развитии.



Но есть непрерывная нить внутри коридора биологической эволюции, которая протянулась от первичной клетки, возникшей миллиарды лет назад до человека современного типа, появившегося по современным представлениям в экваториальной Африке примерно 200 тыс. лет назад. Весь лабиринт биологического разнообразия в своём временном развитии ветвится вокруг этой непрерывной нити, являющейся стержнем эволюционного становления.



Единство эволюционного развития природы от не живой природы до человека разумного отображено на рисунке – 2. Тупиковые линии развития обозначают вымершие виды.

Предельное от центральной стержневой нити ветвление форм жизни, определяет коридор эволюции. Любая линия эволюции, протекающая в границах коридора, благодаря отбору стремится к наиболее устойчивой в данных условиях структуре.



На рисунке – 2 отмечены два важнейших эволюционных метаморфоза, установленных наукой. Это зарождение живой материи в недрах неживой и зарождение разума на определённом этапе биологической эволюции.

Несмотря на то, что двигателем биологической эволюции являются случайные генные мутации, приводящие к тем или иным изменениям, эволюция, благодаря канализации в рамках коридора, вовсе не слепа. Её развитие предопределено в потенциальных возможностях заключённых в недрах многообразия, в недрах биологического лабиринта с его конечным выходом в рамках коридора эволюции.



Движение по коридору эволюции однонаправлено. Есть такие эволюционные ветвления как катогенез – движение вниз – эволюционное направление, сопровождающееся упрощением организации. Но это частный случай эволюции, исключение, порождённое чаще всего отсутствием конкуренции и не способствует развитию.



Невозможна обратная эволюция от высших млекопитающих к их общему предку, появившемуся в эпоху динозавров. [Ой, так ли это? Посмотрите доказательства палеоантрополога Белова. – Прим. ss69100.]



Против этого выступает Дарвин с его внутри и межвидовой борьбой и естественным отбором.





Рис. 2

Необходимо отметить, что даже при неглубоких с точки зрения филогенеза мейозных мутациях более половины организмов не развиваются с положительным исходом.



По некоторым данным, 50 – 70% оплодотворённых яйцеклеток не развивается в период имп- лантации. Это происходит не только от действия патогенных факторов в момент начавшегося развития, но и в результате грубых наследственных аномалий.



При мутациях, приводящих к резким метаморфозам, вероятность выживания при онтогенезе вообще исключительно мала. Программа онтогенеза как последовательности включения тех или иных генов формируется в процессе филогенеза вида.



Если мутация не вступает в противоречие с программой филогенеза, то онтогенез может дать жизнеспособную особь или даже особь с новыми положительными качествами, которые закрепят новый вид. Хотя как, отмечено выше, вероятность такого исхода очень мала. Но огромное количество мутаций (огромное количество семенных клеток обоих полов) и длительный период времени воздействий (миллионы лет) делают возможной реализацию таких резких метаморфоз.



Причём этот слепой, случайный перебор вариантов мутаций реализует лишь то, что соответствует коридору эволюции, его потенциальным возможностям. В этом отношении особый интерес представляют периодически возникавшие на Земле великие вымирания биоты.



Приведём выдержки из [1], имеющие для данного раздела базовую основу.



“Всестороннее рассмотрение проблемы массовых вымираний (МВ) позволило показать, что МВ являются неотъемлемыми компонентами непрерывно-прерывистого процесса развития биоты, играющими важнейшую роль в канализации процессов эволюции и расчищающими дорогу для новых диверсификаций. Разработка теории эволюционного процесса необходимо должна учитывать реальное существование МВ.



… Исчезновение таксонов с лица Земли можно считать закономерным следствием эволюции органического мира. В каждой филогенетической линии одни таксоны дают начало другим, а сами рано или поздно вымирают.



… Тем более интересно, что вымирание крупных систематических групп происходило неравномерно, будучи приуроченным в основном к небольшому числу непродолжительных критических моментов, получивших название массовых вымираний.



Следовательно, биотические кризисы и лежащие в их основе МВ (особенно "великие") должны играть принципиальную роль в эволюционном процессе. Они канализуют эволюцию, меняя ее направление в том смысле, что элиминируют одни группы и обеспечивают возможность выжившим занять освободившиеся экологические ниши и испытать в связи с этим взрывоподобную радиацию.



… Структура биоты до и после МВ различна. Однако едва ли можно говорить о принципиальном характере этого различия, поскольку биосфера может существовать лишь в узком диапазоне граничных условий, что обусловливает сохранение ее структуры в целом, но на иной таксономической основе”.

История биологического развития на Земле периодически сопровождалась катастрофическими потрясениями для живых организмов.



Однако в последующем наступал новый расцвет видового многообразия. Почему некоторым видам удавалось выжить и обеспечить дальнейшее эволюционное развитие живой материи? Мутации различных видовых геномов происходят постоянно. При этом мутации обязательно должны согласовываться с существующей филогенетической программой, иначе организм не разовьётся в процессе онтогенеза.



В этом проявляется канализация биологической эволюции. Но проявиться эти изменения могут не сразу, а при не благоприятных воздействиях, когда дают организму преимущество.

После каждой климатической катастрофы, приводящей к массовому вымиранию видов, наступал новый расцвет биологической жизни. При этом увеличивалось не только разнообразие видов, но и структурная сложность, качество видов взлетало на новый уровень.

- Коридор социальной эволюции

Как показано на рисунке – 2 природа, в процессе своего эволюционного развития после Б.Взрыва, пережила два периода особенно важных метаморфоз. Это возникновение живой материи из неживой и второе, возникновение сознания как нового природного явления.



С появлением человека современного типа возникает коридор социальной эволюции [5, 7], который канализует процессы общественного развития в направлении формирования ноосферы, задачи и конечная цель которой пока ещё далеки от понимания. Можно лишь отметить, что начавшись в особой точке и включив эволюционный процесс Б. Взрыв привёл к появлению на Земле разума, который вновь устремляется в необъятный Космос. [13].

Учение о ноосфере в его сегодняшнем понимании было сформулировано Вернадским В.И. в 30-е годы прошлого столетия. В нём человеческое сообщество рассматривалось с совершенно других представлений.



До Вернадского В.И. уже сформировалось множество наук об обществе, имелся огромный исследовательский материал.



Но все эти науки и теории рассматривали детали, особенности взаимоотношений отдельных групп человечества, делая упор на их религиозных, классовых, сословных, национальных и прочих различиях. Что в немалой степени служило почвой для углубления противоречий и раскола человечества, и без того погрязшего во внутривидовой борьбе.



Хотя стратификационные черты ноосферы, на которые заостряли своё внимание общественные науки, естественны, во всяком случае на начальном этапе становления сферы разума. Ноосфера произрастает из крайне стратифицированной биосферы с её межвидовой и внутривидовой борьбой. Эти два вида борьбы и являются важнейшими механизмами естественного отбора.



В учении Вернадского человеческое сообщество предстало как единое состояние, как носитель коллективного разума, как созидательная преобразующая сила. В учении о ноосфере стратификационные различия ушли на второй план и коллективный разум предстал как новое эволюционно возникшее природное явление космического масштаба. Уникальность ноосферы как принципиально нового природного явления, новой реальности, способной к радикальному переустройству, является главной сутью учения Вернадского В.И.

Интересно отметить ещё один довод в пользу эволюционного детерминизма, приводящего в конечном итоге к ноосфере.



В своём случайном переборе вариантов структур (как биологических так и социальных) эволюция вовсе не слепа, а опираясь на естественный отбор стремится к заложенной в её недрах цели. Ведь не зря же три основных признака гоминид (как отмечается в антропологии): прямо хождение, обработка камня и речь, на протяжении эволюции животного мира проявлялись неоднократно с течением времени при движении по коридору эволюции, пока не собрались вместе. [9].



Именно эти признаки необходимы для оценки окружающей реальности, творческого труда и передачи знаний. Мысль Энгельса о роли труда в формировании человека из обезьяны представляется относительной по той причине, что способность к труду заложена в недрах эволюции, как метода реализации Замысла.



Эти три главных признака гоминид даже собравшись вместе продолжали соревнование видов (неандерталец и человек разумный). Шла видимо оценка пригодности носителей разума для каких-то новых бифуркаций. Причём по данным антропологии неандерталец обладал и абстрактным мышлением и относительно хорошими навыками к труду. Это говорит о том, что разум неизбежная ступень биологического развития.



Слабостью сообщества неандертальцев как одной из моделей начального состояния ноосферы, было отсутствие стремления к формированию больших общин. Человек разумный изначально жил большими общинами, что давало ему массу преимуществ: большее генетическое разнообразие, совместная охота и оборона, более лёгкое накопление и передача знаний и опыта.



Но так как эволюция в своём развитии всегда преследует следующую ступень развития, то большие социальные группы как раз и отвечают направлению развития к состоянию ноосферы, когда по Вернадскому «человеческое сообщество предстало как единое состояние, как носитель коллективного разума, как созидательная преобразующая сила».



Возникает вопрос: каков следующий эволюционный шаг заложен Творцом? Ноосфера – венец или ступень?

Эволюционное развитие как единый процесс протекает от не живой природы к живой и к возникновению человека разумного. В природе появляется наблюдатель и активный участник эволюции. Представляется, что задача человека не только наблюдать, но и стать справедливым созидателем, реализовав задатки образа Божия в подобие Божие.



Будущее наступившего столетия видится радужным: энергоинверсионные технологии [6], инертные к окружающей среде, дают изобилие энергии; информационные и нано технологии исключают физический труд как элемент производительных сил, оставляя за человеком творческий поиск; накопленные знания по поддержанию оптимального уровня диссипативного порога человеческого организма многократно увеличат продолжительность жизни.



Но переход к этому новому состоянию будет сопровождаться ещё не виданными изменениями общественного устройства, человеческих отношений. И каким будет этот переход зависит от того какие тенденции возобладают в обществе: склонность к внутривидовой борьбе или осознание человеком себя как образа и подобия Божия.

Сегодня внутривидовая борьба в ноосфере – это рудименты биосферы с её естественным отбором. Бросается в глаза крайняя противоречивость состояния человечества, стоящего на пороге переформатирования человеческой общности в обще планетарную социальную диссипативную структуру, в единую семью. Практически все силы и достижения человечества затрачиваются на обеспечение экспоненциального роста населения, который грозит неизбежной катастрофой.



С другой стороны тратятся огромные средства на гонку вооружений, для уничтожения людей. Это при том, что сегодняшний неконтролируемый экспоненциальный рост населения приведёт его к гибели и без войн.

Сегодня антропный принцип реализуется в ноосфере именно в качестве наблюдателя за течением общественных процессов в условиях рудиментарной внутривидовой борьбы. Животное начало разобщённости человечества противоречит учению Вернадского и грозит самому существованию цивилизации.



В соответствии с наступившим этапом становления ноосферы, антропный принцип необходимо переформатировать из принципа наблюдателя в принцип созидателя, активного творца ноосферы, общего дома человечества.



Необходимы процессы снижающие стратификацию, разобщённость человечества. Необходимо окончательное осознание человечеством своего видового единства. Причём процесс глобализации способствует как раз видовому единству человечества, осознанию им своей ноосферной общности.



Этому способствуют и мощные миграционные процессы и всё усиливающиеся процессы ассимиляции в среде человеческой общности. И то, что в последнее время усилилась межрелигиозная, межнациональная, межгосударственная, мировоззренческая вражда, говорит не о вреде глобализации.



Это говорит о том, что человечеству необходимо переходить от состояния наблюдателя, к состоянию заинтересованного созидателя ноосферы. Наблюдения показывают, что необходимым двигателем развития в рамках биологического эволюционного коридора являются конкуренция и катастрофические вызовы. Для ноосферы это неприемлемо.

Напрашивается вывод, что заложенные Творцом потенциальные возможности эволюции по реализации Замысла, требуют от человека осознания своего предназначения. Это предназначение видимо должно реализоваться в минимизации конфликтности прогрессивного социального развития.



Разум должен развиваться и реализовываться в рамках добра и справедливости. [Дополним: и борьбы. Иначе скатывание к изнеженному обществу неизбежно. – Прим. ss69100.]Только это приведёт к единству ноосферы и её готовности к третьему метаморфозу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие последовательности событий от Большого взрыва до сегодняшнего дня, структуризация вещественной и полевой материи, силовое взаимодействие в материальной среде выглядят столь гармонично и согласованно (даже случайные на наш взгляд события вписываются в общую гармонию) и главное во всём этом становлении просматривается конечная цель, что присутствие Творца становится очевидным. Кажущийся случайным перебор вариантов развития реализует лишь то, что соответствует коридору эволюции, что соответствует Замыслу. На ноосферном этапе эволюции для реализации Замысла требуется всё более активное участие разума. Это видимо является предвестником нового третьего метаморфоза. Бог любит ТРОИЦУ.

Представления о Замысле Творца и использовании Им эволюционного метода, при реализации конечной цели – создание ноосферы и её главного элемента человека – созидателя, имеют под собой основания и, объединяя ранее непримиримые стороны, убирают мировоззренческую и философскую развилку.

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