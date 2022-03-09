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МО РФ: уничтожено более 90 процентов украинских ЗРК большой и средней дальности

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В Минобороны России сообщили об уничтожении более 90 процентов украинских зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.«За время проведения операции Вооруженными Силами России уничтожен 137 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и С-125. Это более 90 процентов от имеющихся в боевом составе зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности», – сказал Конашенков.Игорь Конашенков добавил, что также уничтожен 81 радиолокационный пункт ПВО Украины. Результатом стала потеря боевого управления авиацией и противовоздушной обороной страны.«В настоящее время система ПВО носит только очаговый характер и не способна оказывать существенного противодействия российской авиации», – отметил Конашенков.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_RELzi4bBYc
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