Рядом со мной находится государственный политический деятель, публицист Анатолий Александрович Вассерман.

Расскажите о своём детстве? Вот, самое возможно яркое воспоминание из детства?

Ярких воспоминаний, конечно много. Ну скажем так, в них нет ничего особенного. Вот часто меня спрашивают, что меня создало, таким какой я сейчас. Так вот, нет какого-то одного воспоминания, которое однозначно повлияло бы на мой характер, на мою судьбу. Детские воспоминания обычные, как у всех. Ну, пожалуй единственное, что действительно всерьёз повлияло это вот это. Но сейчас уже практически не заметно. У меня с рождения на левой ноздре сосудистая опухоль, сейчас она уже почти не заметна, потому что нос вырос, а опухоль осталась такой же. Сосудистые опухоли они доброкачественные, то есть это просто прорастает множество сосудов. Удалить в принципе можно, но остаётся серьёзный шрам. Но с детства меня родители и врачи предупреждали, что при сильном ударе по носу, я рискую истечь кровью. Поскольку лопнуло бы сразу же куча мелких сосудиков и пришлось бы перекрывать сосуды чуть ли не на половине носа. Это во-первых, чисто технически сложно, во-вторых, опять же уродливо и в-третьих, медленно. Так что действительно, кровопотеря была бы большой при тогдашних условиях. Поэтому я вырос трусом, я боялся влезать в драки, я боялся тех форм физической активности, где можно упасть и повредить нос. И это, конечно, сильно отравило мне всё детство. Ну, пришлось в порядке хотя бы слабенькой компенсации заниматься теми делами, где не было риска получить по носу.

Как минимум это вас привело к тому, что теперь вас вся страна знает как интеллектуального человека.