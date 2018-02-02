ЗАМЫСЕЛ ГЕНИЯ ИЛИ БЕССИЛИЕ РЕМЕСЛЕННИКА

Кто-нибудь задумывался, что самое важное в процессе управления чем-либо? Ответить на данный вопрос весьма просто, если посмотреть на типовую схему системы управления. Подчеркиваю, данная схема носит универсальный характер, а это значит, что она отражает не только смысл процессов управления предприятием или страной, но и суть процесса обучения или воспитания. Так вот, самая важная часть любой системы управления – это обратная связь. Для чего нужна обратная связь? Для того, чтобы корректировать управляющее воздействие.

Именно через обратную связь органы государственной власти получают информацию о результатах управляющих воздействий, и принимают корректирующие меры, если что-то реализуется не так, как нужно. Почему же схема управления не работает? Что не так? Вот перед нами схема системы управления. Объект управления есть? Есть. Субъект управления есть? Есть. Управляющее воздействие есть? Есть. А обратная связь? Вот с этим проблема. И возникла она не сегодня.

Общественные советы органов исполнительной власти обсуждают что угодно, кроме проблем отрасли, к которой они относятся. Жалоба на плохую работу чиновников, написанная на самый верх, спускается к тем людям, которые ее и породили. А федеральные СМИ, как вы считаете, опубликуют по-настоящему «острый материал»? А региональные? Все ли в порядке с судебной системой? Вот и получается, что в стране толком невозможно решить ни одну проблему. А что мы лично сделали для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию? Большинство из нас не сделало ровным счетом ничего. Молчали, когда проводились сокращения. Молчали, когда увеличивали нагрузку. Молчали, когда нужно было подавать лживые сведения в вышестоящие инстанции. Почему? Потому, что сегодня ты ищешь справедливость, а завтра новую работу.

А государство? А государство все устраивало. Но почему же все посыпалось в настоящий момент. Да потому, что на каком-то этапе количество лжи не позволило увидеть объективную реальность. Возник разрыв, на который у значительной массы населения уже невозможно было закрывать глаза. Социальное недовольство нарастает, адекватных мер для его снижения не предпринимается. Издает президент «майские указы», призванные увеличить заработную плату работникам бюджетной сферы. Дело хорошее. Губернаторы отчитываются, что задание выполнено. Но по факту, например, реальная заработная плата педагога в регионах на одну ставку в два раза меньше заявленных «средних» цифр. Зачем это вранье? И так в любой сфере.

Знаю случай, когда водитель одной организации по служебной карточке заправил личный автомобиль на 5 автозаправках. Было возбуждено 5 уголовных дел. Почему? Для выполнения плана по раскрываемости. А можно доверять статистике о смертности от онкологических заболеваний или ДТП, если субъект участвует в соответствующих федеральных целевых программах? А успехам развития промышленности и сельского хозяйства? Нет. Нас окружает лживая статистика. Президенту говорили об этом на одной из встреч с общественностью. Он сказал, что это не так. Впрочем, чему удивляться. Президент перед Новым годом похвалил работу Правительства, что уже говорит о многом — реальные цели его работы находятся за пределами нашего восприятия. Остается признать, что обратной связи с достоверной информацией в стране нет. Более того, у первых лиц государства нет потребности в том, чтобы обладать этой информацией. А если так, о каком эффективном управлении может идти речь. Этот пузырь должен рано или поздно лопнуть…

Отдельного рассмотрения заслуживает культура обратной связи между людьми, которая явно просматривается из уровня общения пользователей социальных сетей. Обращали внимание, как порой оскорбительно в дискуссиях о политических взглядах пользователи FACEBOOK называют тех или иных политических лидеров? О чем это все говорит? Ну, конечно, о низком уровне культуры, об отсутствии элементарных навыков этики общения, но самое главное — о том, что никто и не надеется быть услышанным. Поэтому идет банальный выплеск негатива. Сказал гадость и пошел дальше. Из общения людей ушел конструктив. Любые доводы отметаются. Негативный настрой рулит. Интересное наблюдение, люди на каком-то неведомом подсознательном уровне зеркалят отношение государства к своим гражданам. Государство не хочет слышать людей, люди не хотят слышать друг друга.

Очень часто причины негативного настроя людей кроются в каких-то внутренних страхах. Главный из них, на мой взгляд, – неуверенность в завтрашнем дне. Люди видят, что они не способны повлиять на ситуацию в стране, это порождает неверие в собственные силы и озлобленность. Если задуматься, у нас почти вся страна живет последние годы в ощущении страха. Человеку, охваченному страхами, трудно поверить в собственные силы. Несложно также понять, почему людям, находящимся в плену страхов, очень трудно доверять окружающим.

Может по этой причине значительная часть людей с невысоким достатком цепляется в прямом смысле за действующего президента, как островок хоть какой-то стабильности. Других логических объяснений этому явлению не прослеживается. Как показал анализ более чем 500 комментариев, сделанных к заметке о Павле Грудинине на моей странице FACEBOOK, явных аргументов, почему нужно голосовать за Владимира Путина, у людей нет. Основной аргумент – потому, что Грудинин плохой. Странная логика, не правда ли? Но вполне объяснимая с позиции психологии. Попутный вопрос, как долго продлится это состояние? Что-то мне подсказывает, предел у него тоже есть. Еще одна категория людей, поддерживающая действующего президента, это люди, которые успели урвать в 90-е свой «кусочек счастья» или имеют на сегодняшний день работу с высокими доходами, в эту же категорию входят основатели разнообразных сомнительных фондов и корпораций, присосавшихся к бюджету, как пиявки. И те, и те, боятся потерять свою счастливую, как им кажется жизнь. До других людей им нет никакого дела. Редкостное единение нации.

В заключение хотелось бы сказать, что наша страна уже нам не принадлежит. Практически все стратегические отрасли отданы в частные руки. Оффшоры повсюду. Государство не контролирует ситуацию. Нет обратной связи между обществом и властью. Люди боятся высказывать собственное мнение все глубже и глубже загоняя себя в психологический тупик. С этим определенно нужно что-то делать. Что? Для начала проголосовать по-совести на выборах Президента Российской Федерации. Приятно видеть, что для многих разумных людей вопрос с кандидатурой уже определен – и это Павел Грудинин. Причин появления данного кандидата может быть несколько. Это и естественный процесс на основе общественного запроса на социальную справедливость, и необходимость смены правящих элит, ведущих страну к катастрофе.

При любом раскладе, скажем откровенно, власть собирается его просто использовать в своих интересах — победа Грудинина явно в планы не входит, поэтому попытается регулировать его популярность разнообразными уловками и манипулированием информацией. Судя по количеству негатива, который посыпался на него со всех сторон, процесс уже запущен. Психо-информационная война набирает обороты. Вылезут какие-нибудь «скрытые» счета, «изнасилованные» бабы, «растлённые» дети, внебрачные дети и прочая галиматья из арсенала чёрного компромата.

Во всем этом есть одна опасность и для власти. Если дискредитация Павла Грудинина переступит в народном сознании некий критический порог, и вызовет разочарование в выбранном кандидате, некоторая часть населения на выборы просто не пойдет! Основная же масса, полагаю, окончательно определилась со своим выбором и не позволит никаким вымышленным внешним и внутренним факторам помешать поддержать на выборах своего кандидата, с которым связывают новый курс, курс, направленный на развитие страны и восстановления социальной справедливости..

https://pdsnpsr.ru/entries/252