Выживать или созидать?

Помещаемая статья, среди авторов которой два доктора наук, подаётся исключительно в порядке гипотезы. Однако при этом отмечу, что упоминаемая в тексте геолокация – совершенная реальность. В частности, используется многими геологами. И я сам время от времени использую геолокацию для поиска предметов или направления. Возможно, сниму свои эксперименты на видео.



Наше здоровье, долголетие, старение и смерть обусловлены программами, заложенными в организме Природой и социумом. Можно ли воздействовать на них своей волей и перепрограммировать на новые программы, заданные самим человеком? Т.е. стать творцом своей судьбы, исправляя свои допущенные ошибки, заблуждения, неразумные действия?



Можно! Если не лениться и не упорствовать в своей глупости, своем незнании. Многовековые опыты йогов, эксперименты в этом направлении науки за последние полсотни лет, зафиксированные в виде новых научных дисциплин – нейрофизиологии, нейробиологии и др., а главное, энергии Нового Времени [25, 32], дают надежду на положительное решение поставленной задачи: перепрограммирование собственного организма на оздоровление, омоложение, долголетие для созидания счастливой жизни на Земле.



Созидать, а не тупо выживать! Большинство ученых решение этой задачи связывает с генной инженерией – воздействием на ДНК и клетки с помощью приборов и техники.



Мы же сторонники того направления, которое предлагает решение этой задачи собственными усилиями самого человека, опираясь на работы зарубежных и отечественных авторов, приведенных в обширном списке литературы. Область перепрограммирования – это, по сути, аспекты ментальной магии, которые с успехом разрабатывают и применяют ментооператоры спецслужб, описанные в работе Д.С. Соколова [37].

Перепрограммирование собственного организма на оздоровление, омоложение, долголетие, на корректировку/трансформацию своей судьбы интересует людей зрелого и пожилого возраста, которые уже «проснулись» и пытаются осознать себя и реальность вокруг…



Прежде всего тех, кто поставит себе цель овладеть нужным знанием, проявит волю, осознанность, освоит ежедневную практику био-ментального перепрограммирования организма: мыслей, действий, органов, клеток, ДНК. Не нужно перекладывать личную ответственность за свое здоровье на медицину и аптеки.



Формируйте в себе новые энергоинформационные программы – не на старение и смерть, а на оздоровление, омоложение и долголетие. Сейчас Время выполнения ваших заказов Божественными силами! Но сначала сделайте «уборку» в своем энергокаркасе/душе: уберите хлам обид, страхов, ревности, зависти, жадности и т.п. – и делайте «заказы/заявки» на новые коды, состояния.



Учитесь уже жить по-Человечески, быть Творцами своего обновления. Сегодня возможности льются на нас Звездным Потоком. Отпустите страх смерти, старое, отжившее мировоззрение и религию, и примите новое, светоносное состояние Радости, Любви, Счастья.



Энергетический каркас Земли изменился на сегодня на 80%, Солнечной системы – на 70%, Галактики – на 50% и нашей Вселенной – на 20% относительно состояния 1990 года (ментооператор А. Бугаёв). Мы вошли в новые энергии и состояния, выстроились новые Реальности/структуры и потому мы сегодня живем в Переходной Период: у каждого своя реальность. Соответственно, средняя частота клеток биотела обычного человека выросла с ~80 герц в 1990 г. до ~130 герц.

Любая программа – это энергоинформационная структура, созданная на соответствующем носителе, или в соответствующем объеме среды объекта. Т.е. программа имеет и информационное содержание, и энергетическую основу с вектором действия, сплавленные в единую структуру/образ.



К примеру, произнеся словесную установку/программу (мысленно или вслух): «Я хочу и буду всегда абсолютно здоровым и 18-летним!», мы задаем организму план действий, создаем соответствующий образ себя (вспомним себя в молодости) и наполняем его энергией/эмоцией. Алгоритмом могут служить следующие действия:



Стереть/разрушить в своем организме старые программы , нацеленные на старение, смерть, болезни, короткую продолжительность жизни (способ стирания программ отражен в работе [17], либо любой собственный);

в своем организме , нацеленные на старение, смерть, болезни, короткую продолжительность жизни (способ стирания программ отражен в работе [17], либо любой собственный);

Ежедневное, многократное воспроизведение в голове, поле сознания новых программ (они приводятся ниже) и образа себя в молодости;

в голове, поле сознания (они приводятся ниже) и образа себя в молодости;

Постоянная подпитка программ и всего организма потоком энергии , извлекаемой извне в ритме осознанного дыхания от планеты, Космоса, нирваны, помня, что «дыхание – это энергия, энергия – это пища!»; (энергетика человека раскрыта в работах [5-7, 35]);

программ и всего организма , извлекаемой извне в ритме осознанного дыхания от планеты, Космоса, нирваны, помня, что «дыхание – это энергия, энергия – это пища!»; (энергетика человека раскрыта в работах [5-7, 35]);

Осознанность своих действий и контроль за их выполнением; растворение своих ограничений и блокировок; расширение сознания до пределов Галактики и Вселенной, до осознавания себя Богочеловеком – многомерной, многогранной космической Сущностью, творящей миры и реальности (начиная вокруг себя на Земле);

своих действий и за их выполнением; растворение своих ограничений и блокировок; расширение сознания до пределов Галактики и Вселенной, до осознавания себя Богочеловеком – многомерной, многогранной космической Сущностью, творящей миры и реальности (начиная вокруг себя на Земле);

Оптимизм, эмоциональная уравновешенность, прощение за свои прошлые ошибки, нацеленность на Радость, Любовь, Сотрудничество, т.е. на положительные моральные качества (известные всем, но не всеми выполняемые). Решитесь искренне сказать себе: «Я завершаю в этом теле на Земле свой опыт страданий, болезней, обид и невзгод. Я сбрасываю с себя чувства вины, страха, обид. Я выбираю Радость, Любовь, Свет и Единство!». Настройтесь, чтобы эта мантра/молитва постоянно звучала мелодией в вашем сознании до тех пор, пока вы не ощутите, что «да, действительно я изменился/лась».



Желательно: регулярные физические упражнения спиралевидно-волнового типа [4] или с «Ока возрождения» [22], умеренная пища, душ; баня, самомассаж и массаж; правильная осанка и походка; осознанные медитативные упражнения по набору энергии с открытыми глазами в любых условиях; глубокое дыхание с задержками на вдохе и выдохе, объёмное внимание («взгляд назад» и «взгляд на себя сверху») и т.п.



Результат начнет проявляться через 3 – 6 месяцев, в зависимости от запущенности своего тела. Через 3-4 года есть надежда, что старец будет ощущать и выглядеть как молодой человек. Но эффект будет лишь в том случае, если вы приложите волю, измените свой внутренний мир и восприятие внешнего мира на позитивное, в заявленном аспекте.

Относительно научного обоснования волевого перепрограммирования своего организма. Научная картина Мира приведена в работах [8, 16, 28, 30].



Зададимся вопросами: «Зачем меняться?» и «Почему сейчас?». Люди – часть Природы. И уже своим присутствием мы участвуем в её изменениях – и как объекты, и как субъекты этих изменений.



Природа/Космос постоянно меняется. Это её абсолютный, основной закон. Причем изменения состояния любого объекта – от атома, планеты до Космоса в целом – идет от одного состояния до противоположного и обратно к квазиисходному за счет постоянного сдвига в параметрах на каждом шаге изменений.



Это открыто-цикличный процесс, как смена времён года на Земле. Закон Изменений рассмотрен детально в нашей монографии [8].



Для сегодняшней человеческой цивилизации процесс изменений идет в сторону технического прогресса и нарастания «вещизма», потребления, жажды денег и материальных благ, агрессии, демонизации морали. Вороны начинают виться стаей над человеком (или его местообитанием), если его демонизация превышает 98%.



А так как мы «уже вошли в сферу новых Космических Энергий (в 100 тыс. раз превышающих энергии начала 90-х годов прошлого столетия), стало крайне необходимым пересмотреть не только вопросы подхода к здоровью человека, но и активно действовать» [32].



Импульс, идущий из Космоса, усиление его энергий на Земле преломляется в сознании людей в разных плоскостях, в частности, в стремлении к оздоровлению и омоложению, что отражено в списке литературы. Улавливая этот импульс, экология человека в лице своих представителей В.П. Казначеева, Ю. Одума и других [38] ставит своей задачей совершенствование Homo sapiens.



В связи с этим, мы и предлагаем нацелиться на перепрограммирование собственного организма на его оздоровление и омоложение, считая это одной из важнейших задач экологической культуры, основой экологической безопасности в Эпоху Водолея. Ведь при такой работе над собой будут меняться не только биологические, психосоматические показатели организма, но и его социальные и духовно-этические параметры.

Программированием индивида с момента его рождения занимаются все, кому не лень: родители, семья, «улица», школа, коллектив, государство, природное окружение.



Его программируют/нацеливают на успех, работу, деньги, власть, карьеру, но практически не программируют на благоговение перед Жизнью, на любовь к Миру, на омоложение, воспринимая старение и смерть как естественное течение жизни. Редко кто, как Леонард Орр, призывают: «Бросьте привычку умирать!», либо, как Гала Квин: «Стареть не модно!» [23], или как Г.Н.Сытин: «Я создаю бессмертное физическое тело» [39] .



Здоровье человека обусловлено его физическим, интеллектуальным и духовным потенциалом и условиями его взаимодействия с внешней средой. Оно считается основной социальной ценностью, являясь фундаментом всех остальных социальных ценностей [12].



Социальным институтом, ответственным за здоровье человека, считается система здравоохранения, практической и научной основой которой является медицина. Но – парадокс: медицина нацелена на болезнь, т.е. нарушение здоровья, а не на его сохранение.



Как констатирует Г.Л. Апанасенко, д.мед.н., проф., в медицине «наибольшим её парадоксом является то, что, ставя своей задачей достижение здоровья, она занимается болезнью… Но чем больше в болезнь вкладывается денег, тем больше болеют люди» [2, с. 20]. Здоровье людей неуклонно ухудшается на всем земном шаре.



Вторым парадоксом медицины является тот факт, что «наличие достаточной структуры здравоохранения не влияет на популяционные показатели здоровья» [2, с. 21].



«Мало того, выяснилось, что медицина оказывает всё меньшее влияние на состояние здоровья населения – по крайней мере на постсоветском пространстве между показателями заболеваемости и смертности, с одной стороны, и оснащённостью медицинских учреждений сложной диагностической аппаратурой и укомплектованностью врачами, с другой – нет никакой связи» [2, с. 7].



Медицина, как любая система, заинтересована в своем сохранении и росте. А так как она нацелена на болезнь, то она заинтересована в том, чтобы болезни не кончались, и их становилось больше. И, действительно, число болезней множится, достигая десятки тысяч наименований (23600!).



Но, когда нет болезней, – не нужны и эти социальные институты, нет «откачки» денег на них. И кроме того, медицина косвенно культивирует страх смерти, утверждая единственность существования этой жизни человека, что вызывает напряженность в поле сознания человека, постоянную гонку по жизни, что приводит к стрессам, болезням.



Страх смерти, порождающий все остальные страхи, мешает жить радостно, быть счастливым. Он создает напряжение, спешку.



Концепция единственности жизни, вытекающая из древнееврейской идеологии и господствующая на Западе, а отсюда и концепт Смерти и страх перед ней, не дает человеку быть расслабленным, счастливым, радоваться жизни. Но быть счастливым – это обязанность человека перед Богом, считает руководитель своих семинаров «Трансформация Судьбы» Дмитрий Троцкий, ибо «судьба людей, готовых меняться, находится только в их собственных руках» [40, с. 9].

Что делать? Т.к. «спасение утопающих – дело рук самих утопающих», то получается, что индивид должен сам озаботиться своим здоровьем, а не уповать на медицину и врачей, поддерживать его, не доводить себя до болезни. Но нужна общая теоретическая база, наука о здоровье, а не болезнях.



И такая наука, названная валеологией, появилась. «Валеология впервые выделила индивидуальное здоровье в самостоятельный предмет исследования и управления» [2, с. 20].



«Основоположником науки о здоровье в современном её понимании по праву считается И.И. Брехман, впервые после долгого забвения (1982) поднявший на щит методологические основы охраны здоровья практически здоровых людей. Назвав обоснованное им научное направление «валеологией» (от латинского valeo – «здравствовать», «быть здоровым»), он в 1987 г. выпустил первую монографию по проблеме, в которой утверждает, что наука о здоровье не должна ограничиваться одной медициной, а быть интегральной, формируясь на основе экологии, биологии, психологии, медицины и др. наук» [1, с. 8].



На Украине центрами развития валеологии стали Киев (Г.Л. Апанасенко) и Харьков (М.С. Гончаренко). Однако в настоящее время кафедры валеологии находятся под угрозой закрытия со стороны нынешнего Министерства здравоохранения Украины – пусть население и дальше вымирает.

Валеология нацеливает человека на здоровье и долголетие.



Как пишет Л.А Попова, д.м.н., профессор: «Практическая оздоровительная работа имеет четыре направления:

- Оптимизация жизненного пространства человека;

- Восстановление структуры биоритмов;

- Психо-соматическая гармонизация человека;

- Воспитательная и просветительная валеологическая работа» [34, с. 63].

Мы считаем, что здоровье индивида есть результирующая четырех факторов:

1) его взаимодействия с окружающей средой (социум, планета, Космос) – это внешний фактор,

2) с самим собой (своей психикой и моралью) – это внутренний фактор.

Третий фактор, определяющий здоровье, – это биологические показатели и генетика человека, полученные от родителей при рождении.

Четвертый фактор – это духовная матрица (Дух) данного индивида, его Я-изначачальное (которую Н.В. Селезнева, д.т.н., в своей прекрасной книге [36] называет «Центром», «Информационно-распорядительной структурой-ИРС», «Разумом»).



Соотношение влияния факторов на здоровье в среднем составят: внешний – 30%, внутренний – 45%, биологический – 20%, духовный – 5%. Индивидуально эти показатели могут быть другими. Цифры получены методом биолокации. В своих работах А.Ф. Бугаёв называет его экспертно-эниологическим методом [5, 7, 8].



Метод биолокации, известный с глубины веков, более 40 лет применял академик Ю.А. Филиппов в своей повседневной практике для исследования и диагностики биополя человека. Он был один из немногих представителей официальной медицины, который в годы советской власти признавал и использовал этот метод.



Ю.А. Филиппов является одним из основателей биоэнергологии как науки об энергоинформационных процессах в биополе человека (которую позже назвали эниологией – Ф. Ханцеверов).



«По мнению академика Ю.А. Филиппова данные, заложенные в информационно-энергетическое поле (биополе) всех экосистем (в том числе и человека), существуют бесконечно (миллионы и миллиарды лет) во времени и пространстве» [24, с. 45]. Знание о бессмертии души заложено внутри человека. Эта идея обновляет и облагораживает человека, считает С. Гавриленко[14] вслед за ОШО [31].



Распространение этой идеи как предельной установки будет менять ортодоксальную научную картину мира и социум в целом. А вообще, какие идеи важны для здоровья?



Вероятно, идеи:

1) наличия души и её бессмертия в реинкарнационных циклах её воплощении на планетах в биотелах;

2) ощущении связи с биосферой, планетой, Космосом и Универсальным Алгоритмом Развития Жизни;

3) осознания смысла своей жизни и необходимости альтруизма/любви к Миру как условие своего существования в нём.



Соответственно, какой набор новых программ для впечатывания в «биотело» можно предложить для достижения своего омоложения и долголетия:



Оздоровление (100%), омоложение (до 18-30 лет), укрепление моего организма (кодовое слово/ключ «Ти-Анх»).



100% независимость здоровья от негативного воздействия природных циклов и магнитных бурь на Солнце.



Гармонизация будущих событий.



Гармонизация моего подсознания.



Постоянный рост заряда энергии в моем организме («Дыхание – это энергия, энергия – это пища»).



Постоянное расширение канала интуиции и связи с Космосом (раскрытие чакр выше 7-й).



Для «впечатывания» этих программ в систему «мозг-эфиромозг-ум» необходимо:

1) стереть старую программу старения своего биотела;

2) стереть программу самоуничтожения;

3) стереть старую программу продолжительности своей жизни (70-90 лет) и задать новую длительность жизни;

4) стереть свои ограничивающие убеждения, негативные эмоции и страхи, заложенные в биотеле и социальном теле («личности»),

5) сформировать новые нейронно-ментальные энергоинформационные сети/структуры с программами в них на оздоровление и омоложение.



Процесс старения можно повернуть вспять! Знания и опыт у Человечества есть. Необходимо лишь «несгибаемое намерение» (воля), вера/убеждённость и длительные, постоянные действия в этом направлении.

Для контроля процесса методом биолокации можно диагностировать, к примеру, следующие параметры:



Текущий заряд энергии (в единицах заряда полученного при рождении).



Биологический возраст.



Степень общего здоровья организма (или каждого органа и системы в отдельности).



Степень гармонизации (будущих событий, подсознания, удачи и т.п.).



Степень страха в биотеле и психике/личности, %



Степень альтруизма и любви, %.



Коэффициент моральной деформации, %.



Степень внедрения в организм (работы) новых программ, %.



Степень защиты от ментальных атак (зависти, «сглаза», «порчи» и т.п.), %



Желательно составить себе и принять мировоззренчески–поведенческий кодекс типа следующего:



Мир, как и Жизнь, существуют вечно в постоянном изменении, никто их не создавал, не сотворял.



.Цени Жизнь и радуйся ей. Будь оптимистом. Не скули. Помогая другим, мы помогаем себе.



Почитай родителей, но будь самим собой. Уважай себя и верь в себя. Не лги.



Осознавай свое поведение, корректируй при необходимости. От каждого мы можем чему-то научиться. Поступай по совести и правде.



Не предавай друзей. Доверяй, но проверяй.



Развивай свои умения, знания, возможности, волю. Ставь цели.



Не страшись Смерти – это квантовый переход между этапами существования твоей Души.. Будь готов достойно умереть. Но не спеши.



Прежде, чем судить других, посмотри на себя. Проявляй терпение к недостаткам других.



При неудаче не опускай руки. Смотри под ноги. Уходя, оглянись. Не злись.



Ты сам творишь свою судьбу, здоровье, успех, счастье. Не ленись.



Как правильно пишет Л.А. Попова, д.м.н., проф. кафедры санологии НМАПО П.Л. Шупика: «Человека нужно не столько лечить, сколько учить правильно жить» [34].

Известное в народе воздействие эмоций и мыслей, т.е. психики, на состояние биотела, на здоровье человека («Бог шельму метит»), сто лет назад было признано наукой и зафиксировано в медицине в виде термина «психосоматика», предложенного в 1918 году Хайнрофом (K. Heinroth).



Как пишет психолог О.Б. Нефедова «психосоматика – это система знаний о взаимосвязи самочувствия и здоровья человека с его психическим состоянием, включая сознательную и несознательную сферу человека» [29, с. 53]. Другими словами, психосоматика – это биохимия эмоций, считают биологи.



Если посмотреть шире, то наши чувства, эмоции, мысли – это энергии астрального и ментального планов и их проявление в наших эмоциональных и ментальных телах. И чем заполнено содержание наших тонких тел, то и отображается на нашем биотеле (что и показано ниже на рис.1-2) и нашем здоровье.



Все болезни, травмы имеют психосоматический характер. Они – производные от наших мыслей и эмоций, т.е. от нашего взгляда на Мир, (мировоззрения), отношения к Миру. Мир проявляет волновой характер: вещество – это стоячие волны, поля – наборы бегущих волн. Мысли и эмоции – это волновые структуры, как атомы и клетки. Поэтому волновой резонанс проявляется повсюду – «как аукнется, так и откликнется».



Уважаешь Мир – он уважает тебя. Эмоции – это энергия, и она становится ресурсом человека, если он владеет ими, как мастер клинком.



Либо человек владеет эмоциями, либо эмоции управляют человеком. Тогда он их раб и может наделать массу глупостей. Эмоции действуют на тело как разрушительно, так и положительно: эмоция страха вызывает сужение сосудов, сжимание тела, боль; эмоция злости/агресии, наоборот, вызывает расширение сосудов для ускорения действий; нежелание расстаться со старым, жадность – приводит к варикозу; обиды – к камням в почках; ревность, желание отомстить, обида – к онкологии.



Самые сильные разрушительные эмоции – ненависть и гнев.



Главная положительная эмоция – любовь. Излучение любви от каждого можно замерить методом биолокации, взяв за единицу любви (назовем её условно «люб») количество энергии, идущее на оплодотворение одной яйцеклетки. У простого человека оно составляет несколько десятков единиц, у святых, типа И. Христа, Сергия Радонежского – несколько миллионов.



Как считает Брюс Липтон «жизнь без Любви не имеет смысла. Любовь – Вода Жизни… Любовь важна не менее, чем пища… пусть мудрость клеток поможет нам всем подняться на новую ступень эволюционной лестницы, где Любовь обеспечит каждому из нас нечто больше, чем просто выживание, а именно – процветание!» [27, с. 214]. Что человек проявит Миру, то в ответ и получит – через тело или поступки.



Поэтому здоровье и счастье человека – в гармонии чувств, мыслей, эмоций и отношений с окружающей средой и социумом.

Мысль – самое сильное лекарство (вспомним эффект плацебо). И при том – бесплатное! Забудем про больницы и лекарства. Нужно учиться восстанавливать свое здоровье и молодость с помощью своего сознания, воздействуя своими мысленными установками на клетки и органы биотела.



Займитесь ментальной магией. Всё это хорошо расписано в книгах Луизы Хей, Лиз Бурдо, Лууле Виильма [41, 9, 11], Г.Н. Сытина [39] и других авторов [3, 10, 13, 17-21, 26,-27 33, 40]. Лууле Виильма, работая с больными, пришла к выводу, что каждый человек может быть здоровым – требуется лишь желание и воля.



Главный инструмент – любовь и прощение (себя и других). Опираясь на свой опыт врача-практика, она предлагает учение о духовном развитии, дающее оздоровление. Аналогично и Луиза Хей [41] в своих книгах показывает, что мы обладаем огромной внутренней силой, способной исцелить и изменить вас.



Об этом же пишет и Д. Троцкий [40], Джо Диспенза [19-20], Дойдж Норманн [21], Лиз Бурдо [9], которая 30 лет ведет свою школу «Слушай свое тело», методы которой позволяют каждому стать хозяином своей жизни. «В чём же заключается искусство омоложения и что нужно делать» – спрашивает Гала Квин – «для того, чтобы организм вспомнил о своей системе «автопилота» и начал бесперебойную работу по созданию изумительно молодого и красивого тела?» [21, с. 3].



И она дает в книге развернутую систему оздоровления и омоложения. «Стареть – не современно! Учитесь НЕ стареть!» – призывает она женщин.



И к этому человека подталкивает и сама Новая эпоха – изменение энергетических полей как на планете, так и в Космосе [25, 32]. Особо следует отметить работы Георгия Николаевича Сытина, который считает: «можно вечно быть молодым, если создать в генах новую информацию о жизни по закону Вселенной постоянного вечного всестороннего развития, всестороннего совершенствования.



Для этого необходимо удалить из ДНК, из всех генов информацию о жизни по закону старения – умирания» [39]. Об этом же пишут и многие, многие другие авторы, малая доля которых отражена в нашем списке литературы.



Большинство людей, к сожалению и ученых, пока ещё не учитывают духовные (энергоинформационные) аспекты здоровья.



Следствием такой духовной ущербности являются порочные цели, негативные социальные отношения, негатив разрушительных эмоций, приводящий к заболеваниям и смерти. Степень духовной ущербности на постсоветском пространстве достигает 40-50%.



Дегуманизация Науки, играющей важную роль в системе образования и воспитания, а именно бездуховная научная картина Мира, насаждаемая образованием, отрицание Бога (организующего центра Вселенной и творящего объекты по своему структурному «образу и подобию»), приводящие к представлению о случайном возникновении Жизни, – всё это негативно сказывается как на общественном здоровье наций, так и на индивидуальном здоровье.



Поэтому все нынешние беды Человечества – от невежества ученых и слабой осознанности человека. Степень осознанности и ответственности за свои мысли и поступки у среднего землянина очень низкая (не превышает 20%). А сегодня мы находимся в состоянии Выбора практически всё свое время. Любое неточное или негативное слово или действие может оказать влияние на последующую жизнь.



И хотя настал час каждому стать осознанным Творцом и изменить/перелепить себя в лучшую сторону, но лень и неверие мешают это делать. «Мы можем развиваться как боги… человека подталкивают по спирали развития, через матричную структуру ДНК, к богоподобному состоянию… Задача Преображения – это именно задача преодоления обособления субреальностей от Всеобщей Гиперреальности» – считает А.Н. Петров [33, с. 25, 27, 32]. По сути, он призывает нас к усилению связи со всей Вселенной и её Творцом. К этому призывает и Бирута Комолова [25].

Кэролайн Лиф, автор книги «Включите свой мозг» и курса «21-дневный План детоксикации мозга» свидетельствует:



«Опираясь на последние разработки, я ввела новые терапевтические приемы в работу с пациентами. И была немало удивлена, насколько результаты противоречили общепринятому на то время безнадежному диагнозу для подобных больных.



Напротив, факты доказывали, что головной мозг не обречен на искалеченность, а способен восстанавливаться даже в самых тяжелых нейротравматических случаях. Я поражалась тому, что демонстрировали мои пациенты, когда настраивались на установку «Я смогу это, если нацелю на это свой разум».



Каждое научное открытие в этом направлении подтверждало то, что я предчувствовала инстинктивно: мы не заложники нашей наследственности и несчастных случаев. То, как мы будем относиться к событиям жизни, и сформирует наше не только умственное, но также и физическое здоровье». [26, с. 18-20]. Так что верны слова Марка Аврелия: «Наша жизнь такова, каковы наши мысли».

С позиций информатики схема биокомпьютера и система управления поведением человека показаны на рис.1-2 и расписаны д.т.н., профессором МГУ Н.В. Селезневой в её монографии »Биокомпьютер человека: Состав, структура, свойства» [36]. Причём, полевой/энергоинформационный аспект является ведущим относительно вещественного/биологического компонента (биотела), как это четко видно на рисунках 1-2.





Рис. 1. Система управления поведением человека, согласно Н.В. Селезневой [36, с. 41].

Рис. 2. Принципиальная схема биокомпьютера, согласно Н.В. Селезневой [36, с. 41].





Наступило время Глобальных Перемен – и для планеты, и для Человека. Для планеты – это время очередного цикла её роста, расширения её объема, «взросления».



Планеты растут и превращаются в звезды. Для Человечества – это слом старой цивилизации и формирование новой, изменение морально-духовного климата на планете, переход её ноосферы в новое состояние [8]. Человеку нужно подготовиться к этим изменениям – и внутренне (душой), и внешне (биотелом). Именно от людей зависит, будет ли реализован «мягкий» вариант перехода планеты в новое её состояние, или «жесткий» – через серию глобальных катастроф и потопов.

Таким образом, увеличение потока энергий на планету, пронизывающих организм человека, требует адаптации и перепрограммирования под качественно новые энергии. Каждый из нас владеет скрытыми возможностями, а все мы вместе взятые составляем огромный общественный организм — замысел Бога.



Но большинство из нас – спящие «боги», бессознательно вращающиеся по орбитам вокруг других «богов», которые уже проснулись или просыпаются, вовлекая нас в свои дела.



Авторитетный биолог и медик доктор Брюс Липтон утверждает: «Вера в то, что человек – всего лишь не слишком надежная биологическая машина, управляемая генами, уступает место новой научной парадигме, согласно которой мы являемся могущественными творцами своей жизни и окружающего нас мира… наша сила – в знании себя… единственное, что вас ограничивает, это ваши собственные ложные верования. Вам под силу вернуть себе власть над своей жизнью и ступить на путь здоровья и счастья!» [27, с. 9-10].



Он утверждает, наши убеждения «оказывают глубочайшие влияние не только на поведение человека, но и на его гены» [27, с. 24]. Ибо, клетки, как люди, способны учиться, «развиваться «интеллектуально»», а «позитивные и негативные верования определяют не только здоровье человека, но и всю его жизнь в целом» [27, с. 148].



Главные наши враги на пути к омоложению и оздоровлению – лень и неверие!



Именно способность к труду и творчеству, пересотворять не только природу, но и собственную душу и тело, отличает человека от животного. Нужно не выживать, а созидать! Отпускайте восприятие себя «человеком», переходите на восприятие себя «Богочеловеком», войдите в «команду Бога».



Со временем произойдет пересотворение/перелепка всей человеческой популяции в новый социальный организм – Богочеловечество. Человек должен управлять совершенствованием собственной популяции, а не только управлять природными ресурсами.



Человечеству пора перейти от экстенсивного расширения вовне (по планете), к интенсивному изучению и преобразованию себя, к освоению квантово-полевых энергий, чтобы соответствовать грядущим изменениям планеты и Космоса. Хватит надеяться только на электроэнергию, вырабатываемую электростанциями на угле, нефти, радиоактивных веществах.

А.Ф. Бугаев, Г.А. Белявский, О.Н. Нагорнюк, М.С. Гончаренко