История психологических опытов над людьми на Западе. Эксперимент продолжается…
Зачем западные научные круги не одно десятилетие проводили опыты, больше похожие на пытки. Что пытались этими экспериментами выяснить финансировавшие их элиты, и какие явления окружающей реальности говорят нам о том, что им это удалось. Об этом и многом другом рассказывает эксперт по вопросам биоэтики Валентина Киселёва.
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