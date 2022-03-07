Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Психология

История психологических опытов над людьми на Западе. Эксперимент продолжается…

59 0

Зачем западные научные круги не одно десятилетие проводили опыты, больше похожие на пытки. Что пытались этими экспериментами выяснить финансировавшие их элиты, и какие явления окружающей реальности говорят нам о том, что им это удалось. Об этом и многом другом рассказывает эксперт по вопросам биоэтики Валентина Киселёва.

Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru/utm/110
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

#ДеньТВ #психика #Киселева #наука #история
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bVu9GrzXNC0
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Логичная мировая история. Великую войну готовили заблаговременно
Преступления США-2
Феномен Юрия Горного
Историческая катастрофа России конца XX начала XXI столетия. Глава 1. (Продолжение 2) Национально-демографический социальный паразитизм.
АНЕНЭРБЕ. Тёмная Тайна Третьего Рейха

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru