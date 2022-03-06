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Российская операция схлопнет западный финансовый пузырь. Экономические причины текущих событий

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В чём состоят польза и вред западных экономических санкций. Какие неочевидные последствия могут быть у санкционной войны. Почему прогресс в Европе может очень скоро закончиться. Какую роль в текущих событиях сыграл фондовый рынок и каковы были экономические предпосылки сложившейся ситуации. Об этом и многом другом рассказывает Фёдор Лисицын.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LZpX3Hodcv4
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