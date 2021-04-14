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Российская угроза 2021

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Перевод тезисов доклада Офиса Национальной Разведки США посвященных России и тем угрозам, которые она несет для американской гегемонии. Россия идет под номером №2 после Китая и под заголовком "Российские провокационные действия".
Всего обозначено 4 главных противника США в следующем порядке – Китай, Россия, Иран, Северная Корея.

Российские провокационные действия.

В этом году Москва продолжит применять различные тактики, направленные на подрыв влияния США, выработку новых международных норм и партнерских отношений, раскол западных стран и ослабление западных альянсов, а также продемонстрирует способность России формировать глобальные события в качестве крупного игрока в новом многополярном международном порядке. Россия продолжит развивать свой военный, ядерный, космический, кибер и разведывательный потенциал, активно взаимодействуя с зарубежными странами и используя свои энергетические ресурсы для продвижения своей повестки дня и подрыва влияния Соединенных Штатов.
Мы ожидаем, что Москва будет искать возможности для прагматического сотрудничества с Вашингтоном на своих собственных условиях, и мы оцениваем, что Россия не хочет прямого конфликта с американскими силами.

Российские чиновники давно считают, что Соединенные Штаты проводят свои собственные “кампании влияния”, чтобы подорвать Россию, ослабить президента Владимира Путина и установить дружественные Западу режимы в государствах бывшего Советского Союза и в других местах.
Россия стремится договориться с Соединенными Штатами о взаимном невмешательстве во внутренние дела обеих стран и признании Соединенными Штатами сферы притязаний России на большую часть территории бывшего Советского Союза.

Региональная и глобальная активность

Мы считаем, что Москва будет использовать целый ряд инструментов—в частности, кампании влияния, разведывательное и антитеррористическое сотрудничество, военную помощь и совместные учения, операции наемников, убийства и продажу оружия—для продвижения своих интересов или подрыва интересов Соединенных Штатов и их союзников.
Мы ожидаем, что Москва будет вмешиваться в кризисы, когда на карту поставлены российские интересы, она может превратить возникающий вакуум власти в благоприятную возможность или сделать так, чтобы предполагаемые издержки ее действий были низкими.
Россия, вероятно, продолжит расширять свою глобальную военную мощь, разведку, безопасность, коммерческое и энергетическое влияние и выстраивать партнерские отношения как с союзниками США, так и с противниками—прежде всего это связано с растущим стратегическим сотрудничеством России с Китаем—для достижения своих целей.

Мы считаем, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) организовала убийство чеченского сепаратиста в берлинском парке в 2019 году и пыталась убить оппозиционного активиста Алексея Навального внутри России в 2020 году с помощью химического вещества четвертого поколения.
На Ближнем Востоке и в Северной Африке Москва использует свое участие в Сирии и Ливии, чтобы увеличить свое влияние, подорвать лидерство США, представить себя в качестве незаменимого посредника и получить военные права доступа и экономические возможности.
В Западном полушарии Россия расширила свое взаимодействие с Венесуэлой, поддержала Кубу и использовала соглашения о продаже оружия и энергии, чтобы попытаться расширить доступ к рынкам и природным ресурсам в Латинской Америке, частично компенсируя некоторые последствия санкций.
В бывшем Советском Союзе Москва имеет хорошие возможности для усиления своей роли на Кавказе, вмешательства в Беларусь, если сочтет это необходимым, и продолжения дестабилизационных усилий против Украины, в то время как переговоры по урегулированию остаются в тупике и продолжаются боевые действия на низком уровне.

Военный потенциал

Мы ожидаем, что военная позиция и поведение Москвы—включая военную модернизацию, использование военной силы и интеграцию информационной войны—бросят вызов интересам Соединенных Штатов и их союзников. Несмотря на спад или даже сокращение расходов на оборону, Россия будет делать упор на новые виды вооружений, которые представляют повышенную угрозу для Соединенных Штатов и региональных субъектов, продолжая свои зарубежные военные действия, проводя военные учения и усваивая уроки своего участия в Сирии и Украине.
У Москвы есть средства для развертывания сил в стратегически важных регионах, но чем дальше они будет разворачиваться от России, тем менее вероятно, что она будет способна поддерживать интенсивные боевые действия.
Частные военные и охранные компании, управляемые российскими олигархами, близкими к Кремлю, расширяют военный охват Москвы по низким ценам, позволяя России дезавуировать свое участие и дистанцироваться от потерь на поле боя. Однако эти опосредованные силы часто не достигают стратегических целей Москвы из-за их ограниченного тактического мастерства.

Оружие массового уничтожения

По нашим оценкам, Россия в обозримом будущем останется крупнейшим и наиболее опасным соперником Соединенных Штатов в области ОМУ, поскольку она расширяет и модернизирует свой ядерный потенциал и наращивает возможности своих стратегических и нестратегических вооружений. Россия также остается проблемой безопасности ядерного материала, несмотря на улучшение физической безопасности на российских ядерных объектах с 1990-х годов.
Москва рассматривает свой ядерный потенциал как необходимый для поддержания сдерживания и достижения своих целей в потенциальном конфликте против США и НАТО, и она видит надежный фактор сдерживания ядерного оружия в качестве конечного гаранта Российской Федерации.
Россия строит большой, разнообразный и современный набор нестратегических систем, способных доставлять ядерные или обычные боеголовки, поскольку Москва считает, что такие системы предлагают варианты сдерживания противников, контроля эскалации потенциальных военных действий и противодействия войскам США и союзников вблизи своей границы.

Кибер

Мы считаем, что Россия останется главной киберугрозой, поскольку она совершенствует и использует свои шпионские, влиятельные и атакующие возможности.
Россия продолжает нацеливаться на критическую инфраструктуру, включая подводные кабели и промышленные системы управления, в Соединенных Штатах, странах НАТО и странах—партнерах, поскольку компрометация такой инфраструктуры улучшает—и в некоторых случаях может продемонстрировать-ее способность повредить инфраструктуру во время кризиса.

Российская операция по поставке программного обеспечения в 2020 году, описанная в разделе "Кибер" настоящего доклада, демонстрирует способность и намерение Москвы нацеливаться на государственные и частные организации в Соединенных Штатах и потенциально подрывать их деятельность.
Россия также использует кибероперации для защиты от того, что она считает угрозой стабильности российского правительства. В 2019 году Россия попыталась взломать журналистов и организации, которые расследовали деятельность российского правительства, и по крайней мере в одном случае допустила утечку их информации.
Россия почти наверняка считает кибератаки приемлемым вариантом сдерживания противников, контроля эскалации и судебного преследования конфликтов.

Разведка, Операции влияния и Влияние на выборы и вмешательство

Россия представляет одну из самых серьезных разведывательных угроз Соединенным Штатам, используя свои разведывательные службы и инструменты влияния, чтобы попытаться разделить западные альянсы, сохранить свое влияние на постсоветском пространстве и усилить свое влияние во всем мире, одновременно подрывая глобальное положение США, сея раздор внутри Соединенных Штатов и влияя на американских избирателей и принятие решений. Россия будет продолжать развивать свои технические возможности сбора и наблюдения и, вероятно, будет делиться своими технологиями и опытом с другими странами, включая противников США.
Москва почти наверняка рассматривает выборы в США как возможность попытаться подорвать мировое положение США, посеять раздор внутри Соединенных Штатов, повлиять на принятие решений в США и повлиять на американских избирателей. Москва проводила операции влияния против выборов в США в 2016, 2018 и 2020 годах.

Космос

Россия останется ключевым космическим конкурентом, поддерживая большую сеть разведывательных, коммуникационных и навигационных спутников. Она будет сосредоточена на интеграции космических служб, таких как связь, позиционирование, навигация и хронометраж (ПНТ), геолокация, разведка, наблюдение в свои системы вооружения и управления.
Россия продолжает обучать свои военно—космические элементы и внедрять новое противоспутниковое оружие (АСАТ) для разрушения и деградации космического потенциала США и союзников, а также она разрабатывает, тестирует и вводит в действие целый ряд  разрушительных противокосмических средств, включая средства подавления помех и киберпространства, направленное энергетическое оружие, орбитальные и наземные средства АСАТ для поражения спутников США и союзников.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6701159.html
Метки: Россия, спецслужбы, США, холодная война
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 7494 5326
    чужой час назад

      На этот раз нельзя освобождать Европу от мирового фашизма.
      Уверен, что в этой бойне Россия выйдет победителем.

    • 38562 33900
      Вячеслав только что

        Странам надо не как в библии всех стращать, а как в Наших Ведах – стремиться созидать так, чтобы быть похожими на Богов…

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