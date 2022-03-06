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Как биологически разделить элиты и народ? Западная система образования без иллюзий

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Как заменить образование дрессировкой, так чтобы дрессируемые были счастливы и просили ещё. Техника замены знаний инструкциями формирует у человека дискретное сознание не способное воспринимать сложные образы и беззащитное перед скрытыми командами и рекламой. Как работает фабрика образования выпускающая удобных для использования людей нового типа. Рассказывает Игорь Стечкин.

Полное видео по ссылке: http://nday.club/v/60wqqz

#ДеньТВ #элиты #Оксфорд #Британия #психолингвистика #НовыйМир #англосаксы #образование #ИгорьСтечкин
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8s_qkkl1k2Y
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 29871 6403
    Русофил два часа назад

      Как заменить образование дрессировкой, так чтобы дрессируемые были счастливы и просили ещё.

      Легкo. Как в СССР.
      И все всегда ЗА и единагласна и счастливы в кирзачах

    • 4455 2737
      Михаил два часа назад

        Запад активно влияет на Россию, в тех регионах где много подлецов и мерзавцев уровень жизни искусственно повышают различными мерами, там и работа есть и товары дешёвые.

      • 4455 2737
        Михаил час назад

          Коммунисты были благородными, они не унижали без повода крестьян и рабочих, давали им возможность учиться и развиваться.
          На Западе олигархи-это опущенные и они стремятся всё население сделать таким, чтоб не утратить власть.
          Все кто желал-уехал из России, пусть теперь не ноют, что кто-то им не дал.

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        • 4455 2737
          Михаил час назад

            Система Запада растёт путём наращивания объёма успешных шаблонов, там норма-это унижение и наделения униженных пороками.
            Рано или поздно созреет желание общества очиститься от всего наносного.
            Как в Церкви -Иуда наделял пороками братьев, так Христос очищал их сердца, давая им взамен пороков-нужные добродетели.

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