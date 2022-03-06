Как биологически разделить элиты и народ? Западная система образования без иллюзий
Как заменить образование дрессировкой, так чтобы дрессируемые были счастливы и просили ещё. Техника замены знаний инструкциями формирует у человека дискретное сознание не способное воспринимать сложные образы и беззащитное перед скрытыми командами и рекламой. Как работает фабрика образования выпускающая удобных для использования людей нового типа. Рассказывает Игорь Стечкин.
Полное видео по ссылке: http://nday.club/v/60wqqz
#ДеньТВ #элиты #Оксфорд #Британия #психолингвистика #НовыйМир #англосаксы #образование #ИгорьСтечкин
Как заменить образование дрессировкой, так чтобы дрессируемые были счастливы и просили ещё.
Легкo. Как в СССР.
И все всегда ЗА и единагласна и счастливы в кирзачах
Запад активно влияет на Россию, в тех регионах где много подлецов и мерзавцев уровень жизни искусственно повышают различными мерами, там и работа есть и товары дешёвые.
Коммунисты были благородными, они не унижали без повода крестьян и рабочих, давали им возможность учиться и развиваться.
На Западе олигархи-это опущенные и они стремятся всё население сделать таким, чтоб не утратить власть.
Все кто желал-уехал из России, пусть теперь не ноют, что кто-то им не дал.
Система Запада растёт путём наращивания объёма успешных шаблонов, там норма-это унижение и наделения униженных пороками.
Рано или поздно созреет желание общества очиститься от всего наносного.
Как в Церкви -Иуда наделял пороками братьев, так Христос очищал их сердца, давая им взамен пороков-нужные добродетели.