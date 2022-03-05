Три козыря у нас на руках. Российские экономические контрсанкции: обзор и прогноз
Почему Россия вывозила золото последние 2 года. Какие экономические инструменты Россия уже использует в качестве контрсанкций и какие ещё может подключить. Почему государство будет последовательно переводить валюту из рук населения в свои. Когда рубль снова будет по 75. Об этом и многом другом рассказывает финансовый аналитик Алексей Вязовский.
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Сейчас нельзя отдавать нацистов на Украине, чтобы их судили евреи.
Из за действий России на Украине одних только санкций достаточно, чтобы понять кто подкармливал этих нацистов.