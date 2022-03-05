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Три козыря у нас на руках. Российские экономические контрсанкции: обзор и прогноз

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Почему Россия вывозила золото последние 2 года. Какие экономические инструменты Россия уже использует в качестве контрсанкций и какие ещё может подключить. Почему государство будет последовательно переводить валюту из рук населения в свои. Когда рубль снова будет по 75. Об этом и многом другом рассказывает финансовый аналитик Алексей Вязовский.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lXQWw6y4zJs
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8751 6471
    чужой час назад

      Сейчас нельзя отдавать нацистов на Украине, чтобы их судили евреи.
      Из за действий России на Украине одних только санкций достаточно, чтобы понять кто подкармливал этих нацистов.

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