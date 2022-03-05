Германские неонацисты спешат на помощь нацистам на Украине. Сообщения об этом подтвердил на брифинге в Берлине представитель МВД Германии. По его словам, у соответствующих ведомств ФРГ есть информация о некотором числе правых экстремистов, которые выехали на Украину для участия в боевых действиях.

«Нужно разделять два вопроса — один заключается в том, что украинские граждане или украинские немцы возвращаются обратно на Украину, на их родину, чтобы, возможно, принять участие в обороне своей страны. Согласно немецкому праву, это нельзя запретить. Это возможно… Другой вопрос в том, что немецкие правые экстремисты, возможно, хотят принять участие в боевых действиях там», — сказал представитель МВД Германии, который, как видно считает, что в этом нет ничего предосудительного.

В четверг немецкое онлайн-издание ZEIT Online провело собственное журналистское расследование информации о том, что правые радикалы в Германии выезжают на Украину для участия в боевых действиях. Статья на эту тему была опубликована под заголовком «Как неонацистов вербуют на войну на Украине». ZEIT Online утверждает, что неонацисты из Германии давно поддерживают тесные контакты с правыми экстремистами на Украине. С самого начала боевых действий идет активная вербовка немецких неонацистов» в качестве добровольцев для борьбы с Россией, сообщило издание.





Власти ФРГ не против

Самое поразительное в этой истории это то, что власти ФРГ принципиально не хотят препятствовать выезду своих граждан на боевые действия в Украину — и они не будут преследоваться в судебном порядке сами по себе. Как сообщила газета Tagesspiegel, это касается потенциальных миссий, как для украинской, так и для российской стороны и вытекает из ответов министерств внутренних дел и юстиции. Украинские ополченцы, сообщает газета, также вербуют иностранных боевиков онлайн в Берлине. Например, ультранационалистический полк «Азов» ищет добровольцев в онлайн-сетях. По ее сведениям, бойцы неонацистской Национал-демократической партии Германии (НДП) уже связались с «Азовом», который формально подчиняется Министерству внутренних дел в Киеве.

О тесных связях неонацистов Германии и Украины известно уже давно. По депутатскому запросу Левой партии в Бундестаге в прошлом году правительство ФРГ предоставило информацию о связях германских неонацистов с праворадикальными украинскими группировками.

Как сообщало Deutsche Welle, в этом отчете правительства о связях немецких ультраправых на Украине сказано, что граждане Германии действительно проходили обучение боевым техникам на территории Украины. Подобные курсы приводятся в качестве примера площадок для налаживания международных связей между неонацистами — наряду с соревнованиями по рукопашному бою и музыкальному фестивалю Асгардсрей, направление которого описывается как «национал-социалистический блэк-метал».

Давние связи

Правительство сообщало, что прочные связи налажены между правыми радикалами в Германии и украинской националистической политической партией «Национальный корпус». Эта партия была основана в 2016 году как политическое крыло организации «Гражданский корпус Азов». Ее возглавляет бывший командир полка «Азов» Андрей Билецкий. В качестве конкретного примера этого сотрудничества в отчете упомянут проект Kraftquell в городе Пирна, расположенном на юго-востоке от Дрездена. Официальная цель проекта, запущенного в 2017 году, заключается в поиске жилья в Германии и Норвегии для бойцов полка «Азов» на время их отпуска в Европе.

Офис проекта зарегистрирован в здании, принадлежащем известному правому экстремисту из Норвегии; по тому же адресу располагается и местное отделение ультраправой Национал-демократической партии Германии (НДПГ).

В качестве координатора международных проектов полка «Азов» в ответе правительства Германии была названа гражданка Украины Олена Семеняка.

По данным правительства ФРГ, в декабре 2019 года федеральная полиция Германии пресекла попытку членов праворадикальной партии «Третий путь» выехать на Украину; в момент задержания у них были обнаружены одежда и

«предметы», «однозначно указывающие на их принадлежность к правоэкстремистским кругам». Но сегодня, как видно, власти Германии уже стали относиться к неонацистам иначе, и уже не препятствуют им ехать на Украину воевать против России.

«Стингеры» для неонацистов

Кстати, власти ФРГ уже сами стали активно помогать неонацистам на Украине, начав поставки им современного оружия. Как сообщило издание Bild, из ФРГ на Украину прибыли 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов. В четверг глава минэкономики Германии Роберт Хабек говорил, что в министерстве изучают список украинской стороны о желаемых поставках оружия. А канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает поставки оружия на Украину «правильным».

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что поставки вооружения Киеву из Европы приведут к ещё большим потерям Украины, а также к распространению этого оружия в странах Европы. И это действительно очень опасно. Учитывая беспорядочную раздачу боевого оружия в Киеве случайным людям, зенитно-ракетные комплексы могут попасть в руки криминальных группировок и террористов.

Зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) «Стингер» создавался для применения по низколетящим воздушным целям. Но его успешно можно использовать и по наземным мишеням. Ракета доставляет 3-килограммовую осколочную боевую часть на дальность от 200 до 4 500 метров и максимальную высоту 3 800 метров. В середине 1980-х годов эти ПЗРК в большом количестве американцы поставляли боевикам в Афганистан, что привело к ощутимым потерям советской авиации. Если армия достаточно быстро нашла способ противодействовать «Стингерам», то гражданская авиация перед ними до сих пор беззащитна.

«Стингеры» из Германии дадут неонацистам на Украине возможность натворить много бед. Ранее Германия была ярым сторонником тщательного контроля за распространением ПЗРК, но теперь Олаф Шольц решил поступить иначе.

Но главное во всем этом другое. Впервые после Второй мировой войны сегодня на Украине российским войска придется на поле боя встретиться с немцами. Надо будет снова освобождать эту страну не только бандеровцев, но и от неонацистов из Германии.

Боевики и игиловцы

Однако на территорию Украины забрасывают не только неонацистов из Германии. Как заявила в субботу Служба внешней разведки РФ, НАТО перебрасывает на «незалежную» боевиков-террористов из других стран. Так, в конце 2021 года американцы освободили из тюрем курдского крыла незаконного вооруженного формирования «Демократические силы Сирии» несколько десятков террористов запрещенного в России «Исламского государства» из числа граждан России и стран СНГ. Указанные лица были направлены на подконтрольную США базу «Эт-Танф», где прошли спецподготовку по методам ведения диверсионно-террористической борьбы с прицелом на регион Донбасса.

«Их обучали использованию противотанковых и переносных зенитных ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, ударных беспилотных летательных аппаратов и других видов современного вооружения. Затем игиловцев” вывезли на военную базу США на севере Ирака, откуда перебросили на украинскую территорию», — заявили в СВР.

Служба внешней разведки отметила, что большая часть этих боевиков-террористов уже уничтожена в ходе российской спецоперации. «Однако ЦРУ и Командование специальных операций ВС США продолжают формировать на Ближнем Востоке и в странах Африки новые “игиловские эшелоны”. Их переправку для участия в диверсионно-террористической деятельности на Украине планируется осуществить через территорию Польши», — сообщили в СВР.

Спецслужба информирует, что «вместе с американцами функционирование польского “логистического хаба” также обеспечивают представители разведорганов Великобритании, Канады и ряда других стран НАТО».

«Они поддерживают прямые контакты с представителями СБУ и ГУР (Главное управление разведки) Министерства обороны Украины, снабжая их, помимо прочего, разведывательной информацией о планах и передвижениях ВС РФ», — подчеркнули в СВР.

Таким образом, на территории Украины с Россией воюют не только неонацисты-бандеровцы, последыши Гитлера из ФРГ, но настоящий «интернационал» из наемников НАТО.