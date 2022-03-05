Брошенный лагерь ВСУ на территории Херсонской области сняли с коптера
«Звезда» публикует кадры бывшей базы Вооруженных сил Украины, которую военнослужащие в спешке бросили под Херсоном во время отступления.
На записи, снятой при помощи коптера, видно, что на месте лежит огромное количество военной техники. Она находится в рабочем состоянии. Решение о том, как использовать имущество ВСУ, будет принято в скором времени.
В местах, где размещался личный состав, повсюду разбросаны вещи, документы и бронежилеты, это указывает на то, что украинские военнослужащие покидали базу второпях.
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Кроме различных видов оружия и военной техники
на территории Украины, в СМИ пишут, что имеются 15 американских биолабораторий, которые янки использовали для проведения опытов над нанаселением и военными ВСУ.
Необходимо их найти и ликвидировать.