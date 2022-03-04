Правовые аспекты спецоперации | Профессор Попов, 28.02.2022
Запись прямого эфира #LenRu от 28.02.2022.
00:00 Правовые аспекты спeцoпeрaции
36:44 Ответы на вопросы
37:15 Как Вам живётся гражданином страны-агрессора?
37:40 Как Путин признавал Порошенко
38:44 Самостоятельны ли власти РФ в принятии решений?
39:44 РФ – вассал Запада?
40:30 Зачем переговоры с марионеткми?
42:36 Декоммунизация в России
42:50 Почему РФ 8 лет не признавала ЛДНР?
44:38 Как Путин будут учить украинцев декоммунизации?
45:37 Что делать с теми, кто считает россиян оккупантами?
46:11 Почему РФ вела провальную политику с Украиной?
46:00 Идеология власовцев
50:10 Кому выгодна вoйнa?
51:51 Вы за военные кредиты?
53:24 Зачем менять петлюровский флаг на власовский?
54:04 Мобилизация
55:50 Военное производство
56:19 Работодатели Путина
58:36 Интересы трудящихся
1:00:07 Чего не хватает в РФ для фaшизмa?
1:02:20 Определение Димитрова
1:04:42 После спецоперации
1:05:08 Может и Прибалтику денацифицировать?
1:06:36 Вопросы КНР с Таньванью
1:07:39 Почему не меняется окружение Путина?
1:08:36 Заявление РПР о происходящем
1:09:35 Что делать коммунистам Украины и ЛНР и ДНР?
1:10:49 Перерастёт ли в Третью мироваю?
1:12:57 Убытки от потери активов за рубежом
1:15:03 Поддержка пролетариатом ВВП
1:17:22 Актуален ли лозунг “Вся власть советам!”
1:18:11 Почему трудящиеся Греции выступили против спецоперации?
1:20:05 Ситуация с резервами?
1:20:32 Почему Дерипаска недоволен?
1:20:59 О позициях украинских блогеров
1:22:33 У Ленина было больше возможностей для организации рабочего класса?
1:23:10 Про КНДР
1:24:17 Чьи интересы выражают артисты?
1:26:16 Поднятие ключевой ставки ЦБ
1:28:02 Про санкции
1:29:14 Издания Сталина
1:30:37 О Хабаровой и “движении граждан СССР”
1:33:18 Ким Ир Сен и культ личности
1:34:24 Современные марксистские теории
1:36:23 Почему революции не проходят по Марксу?
1:38:45 Что такое критерий?
1:39:52 О работах Маркса
1:41:27 Товар рабочая сила
1:43:27 Коровы ездят по рельсам
1:45:51 Личность и история
1:40:46 Академ в Красном университете
1:49:00 Революционная ситуация
1:49:53 Бурзуа и сознание
1:55:32 Задачи РПР
1:53:13 Роль интеллигенции
1:55:37 Советы без партии
1:56:30 Сталин про теорию
1:59:03 Тактика коммунистов
1:59:47 Сталин об экономических проблемах социализма
2:00:54 Крупные сетевые магазины объедают производителя?
2:02:20 Партия без советов
2:04:01 Теория Грамши. Интеллигенция в революции
2:05:31 Почему Путин стал антисоветчиком?
2:09:16 Сверхэксплуатация
2:11:02 Стоимость рабочей силы
2:11:54 Кто создал Советы?
2:12:18 Путин восстанавливает СССР?
2:14:54 Союзники РПР
2:15:41 Степень эксплуатации
2:16:46 Про Дмитрия Гордона
2:17:11 Почему Вы доверяете кремлёвским СМИ?
2:18:50 Пожелания
2:19:20 О предстоящем Российском комитете рабочих