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Послание доставлено – и Запад всё понял правильно. Константин Сивков

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Кто несёт наибольшую опасность для России в текущей ситуации. Почему не победив В СЕБЕ Запад, Россия не выпутается из кризиса. Какие отрасли в РФ наиболее уязвимы к санкциями и что можно с этим сделать. Сколько лет у нас есть, чтобы отстроиться от наших бывших партнёров. Что говорит о том, что у РФ потенциальных союзников намного больше, чем противников. Об этом и многом другом в беседе с Игорем Шишкиным рассказывает Константин Сивков.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ldDisVino9U
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