Послание доставлено – и Запад всё понял правильно. Константин Сивков
Кто несёт наибольшую опасность для России в текущей ситуации. Почему не победив В СЕБЕ Запад, Россия не выпутается из кризиса. Какие отрасли в РФ наиболее уязвимы к санкциями и что можно с этим сделать. Сколько лет у нас есть, чтобы отстроиться от наших бывших партнёров. Что говорит о том, что у РФ потенциальных союзников намного больше, чем противников. Об этом и многом другом в беседе с Игорем Шишкиным рассказывает Константин Сивков.
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