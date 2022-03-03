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Советские десантники в Афганистане. Вспоминает Михаил Симонов. Часть 2

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Вторая часть видеоинтервью гвардии сержанта Симонова, повествующая о превратностях военной службы десантника из 345 отдельного парашютно-десантного полка в Афганистане – на ваших экранах.

Впереди — удивительные истории из жизни воздушно-десантной «артели», неброско начинающиеся с постоянного окапывания орудия и никогда не заживающих ладоней, продолжающиеся получением гаубичных снарядов, стоящих на боевом взводе и завершающиеся проклятой душманской миной, удачно попавшей точнёхонько в военный билет десантника Симонова.

Попутно Михаил Юрьевич делится своими наблюдениями в области практики применения неконвенционных боеприпасов и охоты на вредителей, рассказывает о по-десантному лихом автомобильном заезде с Саланга до Чарикара на грузовом «Урале», набитом боеприпасами и имеющем на прицепе гаубицу, но не имеющем тормозов и о некоторых преимуществах ведения переговоров с «дедушками», обеспеченных взведённым затвором автомата Калашникова.

Уверен: после просмотра многие согласятся с солдатской мудростью: «Попал в ВДВ — гордись, не попал — радуйся!

Часть первая воспоминаний Михаила Симонова: https://youtu.be/l1f-Uv4EePo

✅ Все выпуски из цикла «Мы воевали в Афгане»: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9ybxsKzafo1TfDM3pipZyp5u7byzX7sq

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6_8dhcdOCQM
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